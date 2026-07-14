«Какими мы были дураками, что думали о плохом»: мама научилась делать протезы ради дочки, родившейся без кисти

Ради дочери Елена осваивает новую профессию Источник: Елена Лобанова

Некоторые родители учатся заплетать косички, другие — помогать с домашними заданиями. А Елена Лобанова решила освоить профессию протезиста. Не найдя в родном городе нужных специалистов, многодетная мать отправилась в Москву и выучилась делать протезы — не ради новой работы или заработка, а ради своей трехлетней дочери. Историю сильной мамы рассказали наши коллеги из MSK1.RU.

«Слушай, Саш, у нас двойня»

В семье Лобановых — четверо детей. Старшей дочери уже 18 лет, она решила связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах. Второму ребенку 11 лет, мальчик, как гордо сказала корреспонденту MSK1.RU его мама, — каратист. Младшие дети — трехлетние двойняшки Вика и Ксюша. Девочки пока только ходят в садик, помогают маме на даче и играют друг с другом.

Семья Лобановых Источник: Елена Лобанова

Появление двойняшек было для семьи полной неожиданностью. Супруги планировали ребенка, но никак не думали, что фамильное древо разрастется сразу на два имени.

«Когда узнали, в шоке были. Я не понимала, как мне на это реагировать. Просто муж у меня на вахте как раз был. Я ему звоню, говорю: „Слушай, Саш, двое детей“. Он говорит: „Как двое?“ Я говорю: „Ну, Саш, там двойняшки“. А у него у дяди тоже двойня. Он тогда посмеялся и сказал: „А вот где выстрелили. Сразу мне“. Ждали у кого-то там у следующего поколения, может, будет двойня, но повезло нам», — с улыбкой говорит Елена.

Беременность протекала спокойно. Для Лены это были уже третьи роды, поэтому она чувствовала себя уверенно и не ждала неприятных сюрпризов. Но всё изменилось после очередного скрининга. Врачи сообщили, что у одной из девочек выявили врожденную аномалию развития конечности.

«Очень было страшно. Не было предела слезам и горю. Папа, бабушки, дедушки — все с ума сходили. Слез было, конечно, много очень. Мы из этого кабинета с мужем вышли, пошли к психологу сразу. Только тогда камень с души упал. Она на путь истинный наставила, — вспоминает Лена. — Потом я успокоилась и родила. В голове была мысль: „Господи, какими же надо было быть дураками, чтобы что-то еще слушать и думать о чем-то таком плохом » .

В решении сохранить обеих малышек Лену поддержали и старшие дети. Особенно ее поразила реакция 15-летней дочери. Девочка по-взрослому заявила маме, что ей нужны две сестренки, а не одна.

Когда приехали из больницы со скрининга, я, конечно, вся в слезах была. Сначала не хотела говорить, но всё выложила. Не ожидала я от нее такой реакции. Она обняла меня и сказала: «Мама, ты чё, дурочка, что ли? Не вздумай ничего делать». Елена Лобанова

После рождения стало понятно: жизнь придется перестраивать

Ксюша родилась с аплазией левой кисти (полное врожденное отсутствие конечности. — Прим. ред.) и гипоплазией предплечья (недоразвитие или уменьшение в размерах. — Прим. ред.). Жизнь пришлось подстраивать под ребенка. Супруг героини решил на три года оставить работу и быть дома с женой.

После рождения дочерей Лена начала изучать всё, что связано с диагнозом: читала медицинскую литературу, искала исследования и истории других семей. По профессии она медсестра, поэтому разобраться в сложных медицинских терминах ей было проще.

Довольно быстро стало понятно, что в будущем Ксюше понадобится протез. Но в Красноярске, где живет семья, не смогли найти специалистов, которые могли бы помочь. Тогда Лена вместе с дочерью отправилась на консультацию в мастерскую по изготовлению протезов в Мытищах. Именно там у нее впервые появилась мысль: а что если научиться делать такие протезы самой?

«Смотря на своего ребенка, я переживаю за нее. Но стараюсь не показывать. Я постоянно думаю, как она в социуме адаптируется, как она будет жить. Я по максимуму хочу облегчить ей жизнь, помочь. Муж поддержал меня в моем желании. Сначала пробовали пройти в техникум, потом дошли до „Моторики “» , — поделилась Елена.

«Моторика» — это ведущая российская инновационная компания, которая разрабатывает и производит роботизированные бионические и тяговые протезы рук и ног.

Фото с одного из визитов в Москву Источник: Елена Лобанова

Обучение новой профессии, по словам Лены, стоило практически полмиллиона рублей. Такую сумму многодетная семья не потянула бы сама. Однако после того как Лена рассказала о своей мотивации учиться ради дочки, компания предложила маме и Ксюше стать амбассадорами.

«Отдельно хочется отметить Елену Лобанову — одну из самых мотивированных студенток нашего университета. Ради обучения она преодолевает большие расстояния, демонстрируя невероятную вовлеченность и стремление развиваться в профессии. Такие истории вдохновляют всю команду. Именно благодаря таким людям формируется новое поколение специалистов» — так говорит о Лене операционный директор университета ГК «Моторика» Кира Хлопок.

Как объяснили в «Моторике», обучение практически сразу погружает в практику. Студенты изучают основы протезирования, биомеханику и работу с современными ассистивными технологиями, осваивают цифровые инструменты, проходят обучение по настройке и обслуживанию протезов, а также получают опыт взаимодействия с реальными пользователями. Программы сочетают онлайн-модули, очные интенсивы и практику на базе клинических и производственных площадок.

Учеба стала для Лены глотком свежего воздуха. Поездки в Москву, знакомство с технологиями изготовления протезов, изучение производства гильз (индивидуального элемента протеза, который охватывает культю конечности и соединяет ее с остальными механическими модулями. — Прим. ред.) постепенно превратились для нее не просто в необходимость, а в дело, которое по-настоящему увлекло.

Для меня это был такой эмоциональный всплеск. Страшно, конечно, начинать новое. Я когда приехала на практику, поняла, что у меня всё это получится и сложного там ничего нет. Там больше такой, наверное, творческий процесс. Я поняла, что смогу в этой сфере работать. Елена Лобанова

Для бионического протеза Ксюша еще маленькая. Тем не менее ребенок получит механическое устройство для верхней конечности. После завершения обучения помогать в подборе и регулировать его сможет сама Елена.

Механические (тяговые) протезы работают без батареек: они сжимаются за счет физического натяжения тросов при движении уцелевшего сустава. Бионические протезы управляются электроникой: встроенные датчики считывают мышечные импульсы человека и запускают микромоторы, что позволяет выполнять сложные жесты и мелкую моторику.

Пока Ксюша обходится без протеза, она постепенно научилась справляться со многими бытовыми делами самостоятельно. Девочка сама держит предметы, одевается и почти ни в чем не уступает сверстникам. Летом, когда семья живет на даче, Ксюша вместе с сестрой помогает маме в огороде. Она поливает цветы, рыхлит землю и с удовольствием возится на грядках.

«Она начала ползать по возрасту развития, активно брать, держать, придерживать. Этой рукой она всё может. Сейчас научилась носки сама надевать, штаны, сандалии застегивать. А так она активная, общительная, коммуникабельная, как бы такая интересная, как творческая личность. Любит петь песенки. Она у нас принцесса. Ей надо в зеркало постоянно смотреться, крутиться, губы красить. Она девочка-девочка».

Вика и Ксюша Источник: Елена Лобанова

Ее сестренка Вика, напротив, не любит платья, носит только штанишки. А среди игрушек у нее — ключи, гайки, молотки: всё, чем можно постучать и поколотить.

Пока Елена учится исключительно ради своей дочери, но не исключает, что в будущем начнет помогать и другим детям, которым тоже понадобятся такие протезы.