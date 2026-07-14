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Культура Кинозвезда Саша Бортич пробежала по улице в Ярославле. Видео

Кинозвезда Саша Бортич пробежала по улице в Ярославле. Видео

Что здесь делает актриса

Актрису Сашу Бортич заметили в Ярославле | Источник: ИА Strelka Ярославль / TelegramАктрису Сашу Бортич заметили в Ярославле | Источник: ИА Strelka Ярославль / Telegram

Актрису Сашу Бортич заметили в Ярославле

Источник:

ИА Strelka Ярославль / Telegram

В центре Ярославля заметили кинозвезду Сашу Бортич. Актриса в белом платье бежала по улице Трефолева и кричала: «Даня». Пробежав несколько метров, артистка остановилась и на эмоциях сказала несколько крепких слов.

Пребывание Саши Бортич в Ярославле объяснимо. Сейчас в городе идут съемки романтической комедии «Синий и Пурпурная».

Фильм «Синий и Пурпурная» — это история о двух людях, которые совсем не похожи друг на друга. Даня — молодой человек с аутизмом, привыкший жить по четким правилам. Марина — циничная, импульсивная барменша. Их встреча перевернет привычный мир обоих и заставит научиться принимать несовершенство — свое и чужое.

В картине снимется немало звезд — Александра Бортич, Марина Александрова, Юрий Быков, Никита Зимин.

В Ярославле идут съемки фильма с Александрой Бортич

Источник:

ИА Strelka Ярославль / Telegram

Александра Бортич — актриса театра и кино. Ей 31 год. Александра родом из Белоруссии. В детстве вместе с мамой она переехала в Москву. Интересно, что актриса не имеет профильного образования. Карьера Александры началась с фильма «Как меня зовут» (18+), вышедшего в 2014 году. С тех пор в фильмографии актрисы уже несколько десятков картин. Среди них — «Духless 2» (18+), «Полицейский с Рублёвки» (16+), «Я худею» (18+) и другие. В 2016 году Александра вышла замуж за рэп-исполнителя Вячеслава Воронцова (Мезза), но в 2018 году их брак распался. В 2020 году она родила сына от предпринимателя Евгения Савельева. В мае 2023 года их отношения закончились. Сейчас актриса состоит в отношениях с актером Давидом Сократяном, снимался в проектах «Трудные подростки» (18+) и «Любовь Советского Союза» (18+).

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Кино Александра Бортич
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Комментарии
1
Гость
15 минут
Худенькая! Кушает мало?
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Гость
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