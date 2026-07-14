Кинозвезда Саша Бортич пробежала по улице в Ярославле. Видео

Фильм «Синий и Пурпурная» — это история о двух людях, которые совсем не похожи друг на друга. Даня — молодой человек с аутизмом, привыкший жить по четким правилам. Марина — циничная, импульсивная барменша. Их встреча перевернет привычный мир обоих и заставит научиться принимать несовершенство — свое и чужое.

Александра Бортич — актриса театра и кино. Ей 31 год. Александра родом из Белоруссии. В детстве вместе с мамой она переехала в Москву. Интересно, что актриса не имеет профильного образования. Карьера Александры началась с фильма «Как меня зовут» (18+), вышедшего в 2014 году. С тех пор в фильмографии актрисы уже несколько десятков картин. Среди них — «Духless 2» (18+), «Полицейский с Рублёвки» (16+), «Я худею» (18+) и другие. В 2016 году Александра вышла замуж за рэп-исполнителя Вячеслава Воронцова (Мезза), но в 2018 году их брак распался. В 2020 году она родила сына от предпринимателя Евгения Савельева. В мае 2023 года их отношения закончились. Сейчас актриса состоит в отношениях с актером Давидом Сократяном, снимался в проектах «Трудные подростки» (18+) и «Любовь Советского Союза» (18+).