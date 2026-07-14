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Страна и мир «Это уже не то лето, к которому мы привыкли»: планете грозит опасная погода

«Это уже не то лето, к которому мы привыкли»: планете грозит опасная погода

Жару больше нельзя воспринимать как обычное явление летом

В Штатах из-за аномальной жары плавится асфальт, погибли уже более 20 человек | Источник: John Locher / AP Photo В Штатах из-за аномальной жары плавится асфальт, погибли уже более 20 человек | Источник: John Locher / AP Photo

В Штатах из-за аномальной жары плавится асфальт, погибли уже более 20 человек

Источник:

John Locher / AP Photo

В США жара в этом году считается не просто аномально жарким летом, а отражает долгосрочный сдвиг к более частым, продолжительным и опасным волнам тепла во всём мире. Об этом предупредила климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.

«В США, по всей Северной Америке и во всём мире наше лето становится жарче, сезон волн тепла длиннее, а сами волны жары более интенсивными и опасными, чем раньше», — отметила эксперт.

По словам Хэйхо, жару больше нельзя воспринимать как обычное летнее явление. Климатические условия сильно изменились по сравнению с прошлым.

«Это уже не то лето, к которому мы привыкли. Мы не можем позволить себе отмахиваться от волн жары словами „Это просто лето“», — отметила климатолог в разговоре с РИА Новости.

Она добавила, что к таким рискам стоит относиться серьезно, чтобы защитить себя, свои семьи и местные сообщества.

Сильная жара и штормовая погода в последние недели уже создавали нагрузку на инфраструктуру Штатов. Температура воздуха в Нью-Йорке в прошлый четверг поднялась до 38 градусов, из-за чего в городе начал плавиться асфальт, более 20 человек погибли.

Из-за этого несколько городов на Восточном побережье США отменили или перенесли мероприятия ко Дню независимости. Кроме того, не менее 840 тысяч домохозяйств остались без электричества на фоне экстремальной погоды.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Погода Жара Аномалия Климат США
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Комментарии
1
Гость
1 минута
А мы как испугались-то! Нечего нагнетать! Сейчас столько всего происходит, что на эту информацию тьфу!
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Гость
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