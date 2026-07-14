Покупатели дешевых айфонов из ОАЭ второй день штурмуют магазин в Челябинске, дошло до вызова полиции

Покупатели, не дождавшиеся товара, второй день подряд собираются возле магазина Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Покупатели второй день подряд штурмуют популярный челябинский магазин, который по доступным ценам продавал iPhone и другую электронику якобы из ОАЭ. Одни оплаченные заказы ждут с февраля, другие — с марта. Люди рассказывают друг другу, как знакомые успели забрать свои смартфоны или планшеты, а им просто не повезло. Другие честно признаются: риски были с самого начала, но уж очень заманчивыми выглядели цены. Заявления в полицию написали уже 150 человек, среди пострадавших могут быть жители других регионов. Подробности громкой истории рассказывает 74.RU.

Сарафанное радио и заманчивые цены

Магазин PROStore & PROTechno в центре Челябинска работал с 2024 года, позиционировал себя как поставщика электроники из ОАЭ по низким ценам и быстро набрал популярность благодаря сарафанному радио. Обрадованные покупатели рассказывали знакомым о выгодном приобретении, те приходили сами и тоже делились опытом с коллегами и друзьями. Помимо айфонов, купить предлагалось макбуки, «яблочные» планшеты, наушники и смарт-часы, смартфоны Samsung, игровые консоли PlayStation, фены и пылесосы Dyson. Цена на все товары заметно ниже, чем в известных сетевых магазинах электроники и бытовой техники.

Так в июне магазин выглядел изнутри Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

И молодежный интерьер, и образцы на витринах должны были подкупить клиентов Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Первые жалобы в редакцию на проблемы с заказами начались еще в июне. Тогда в редакцию 74.RU обратилась одна из клиенток магазина Валерия. Она рассказала, что 15 апреля оформила покупку iPhone 17 Pro Max с памятью 256 Гб, физической и электронной сим-картой. Отдала за него 59 тысяч рублей наличными. Такая же модель в обычном магазине стоила бы ей около 140 тысяч. Оставалось только дождаться доставки, на это продавцы закладывали 54 дня. Валерия поначалу совсем не переживала, а потом наткнулась на негативные рассказы других покупателей.

«Я начала читать отзывы, что очень сильно задерживают технику. Испугалась, что вообще не дождусь заказа, и решила вернуть деньги, мне назначили дату, — изложила свою версию событий читательница 74.RU. — Приехала в офис, там было много людей на возврат, все ругались, мне деньги вернуть удалось со скандалом».

Осада офиса

К середине июля ситуация резко изменилась. На двери PROStore & PROTechno появилась надпись, что магазин закрыт, а подходы к нему 13 июля перекрыли разгневанные покупатели.

«Мы обманутые люди, которые не дождались свою технику из ОАЭ, как говорит владелец данного магазина, — заявил один из клиентов. — Мы все внесли предоплату 100%. Когда сроки все вышли, ни техники, ни денег нет. Мы не знаем ни концов, ни края, что [дальше] будет, тоже не знаем. Вызывали сегодня полицию».

Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

Истории у всех примерно похожие. Одни ждут заказанную технику с февраля, другие — с марта.

«Мы приехали за возвратом. Заказывали еще 17 марта, — рассказали покупатели. — Знакомые, сколько заказывали, успевали забрать. А нам постоянно сроки переносили. Не повезло, короче».

Полиция на вызов в итоге приехала, и всех собравшихся отправили в ближайший отдел МВД — писать заявления. 14 июля осада офиса в центре Челябинска повторилась, но встречаться с покупателями никто не спешил.

«Вышла девушка, сказала отойти всем от крыльца, — передал с места корреспондент 74.RU. — Говорит, что работает полиция».

При нас из магазина вынесли какие-то коробки Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

«Друзья с февраля ничего не могли получить. Я тут дочке айпад покупал месяца три назад или четыре, — заявил еще один покупатель. — Сейчас хотел хотя бы деньги забрать. Не знаю, насколько это реально».

При этом некоторые прямо признают, что понимали риски, видя цены.

«Каждый человек, который за порог заходил, понимал, что это точно нелегальный заход, серая схема. Кто продает за 50 тысяч айфоны? — заявил один из покупателей. — И каждый, кто в группе состоит, уже попрощался с деньгами, просто хочет наказания. Мне первый айфон пришел, и я второй заказал».

На входе вот такое объявление Источник: Михаил Шилкин

Нашлись пострадавшие и в других городах. Жительница Екатеринбурга призналась E1.RU, что тоже купилась на низкие цены.

«Магазин продавал технику по ценам ниже рынка, и, как они рассказывали, привозили всё это из Дубая. Срок доставки составлял около 2 месяцев. Например, последнюю модель айфона можно было купить за 67 тысяч рублей. Стоит отметить, что это работало до недавнего времени, а последние 5–6 месяцев товар практически перестал приходить. Когда люди обращались с требованием или желанием оформить возврат денежных средств, сотрудники отговаривали», — рассказала E1.RU пострадавшая.

Подключилась полиция

Всех, кто считает себя пострадавшим, ждут сейчас в полиции. У центрального райотдела в Челябинске даже скапливалась очередь.

Люди создали группу, где обмениваются опытом Источник: чат пострадавших

«В органы внутренних дел Челябинска в настоящее время поступило порядка 150 обращений. Все заявители подробно опрошены об обстоятельствах произошедшего, — сообщили в региональном главке МВД. — Собранные материалы детально изучаются в рамках доследственных мероприятий. Всех пострадавших просим обратиться в территориальные отделы полиции».

Покупатели PROstore & PROtechno уверяют, что оставшихся без техники людей значительно больше. Якобы речь о тысячах человек, но пока верифицировать эти данные сложно. Заявления в полицию продолжают поступать.

Что говорят в PROstore & PROtechno

Тем временем челябинский магазин PROStore & PROTechno 14 июля опубликовал обращение к покупателям. Всех, кто не дождался своих заказов, больше не ждут с заявлением на возврат, а отправляют в полицию.

«Вынуждены сообщить, что компания прекратила исполнять свои обязательства перед покупателями. По имеющейся у нас информации, обстоятельства произошедшего могут содержать признаки мошенничества. Окончательную правовую оценку данным событиям дадут правоохранительные органы в рамках проводимой проверки», — говорится в посте.

Именно в этом телеграм-канале ранее объявляли об акциях, поставках и условиях, там же директор магазина в Челябинске Максим Стрельников регулярно публиковал видео с разъяснениями для встревоженных покупателей. В этот раз авторы заявления не указаны, то есть предполагается, что это официальное заявление проекта. Однако оно вызывает множество вопросов.

Договоры у покупателей из Челябинска были заключены с индивидуальным предпринимателем Максимом Стрельниковым, как ИП он зарегистрирован 30 января 2024 года.

Авторы обращения указали имя якобы фактического организатора деятельности компании и поставщика: «Он ежедневно забирал денежные средства, поступавшие от прибыли с каждого филиала магазина». И попробовали от него дистанцироваться: «Несмотря на многочисленные обещания решить возникшие проблемы, реальных действий для их урегулирования предпринято не было». Указано также, что этот организатор ранее был судим, а к работе торговых точек имела отношение и его супруга, но оба «перестали выходить на связь и не отвечают на телефонные звонки». В заявлении также упоминаются предприниматели, на которых были оформлены магазины в Челябинске и области. Их позиционируют как пострадавших: якобы возвраты клиентам они до последнего делали из личных средств. Ведь главный организатор, согласно заявлению, «отказался производить возврат денежных средств клиентам».

Доступ к сайту магазина до сих пор никак не блокирован Источник: PROStore & PROTechno