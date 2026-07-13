Будьте осторожнее: стало известно, где именно заметили крупного медведя в Ярославской области

В Ярославской области обследуют лес после появления медведя Источник: Александр Куренной / 76.RU

Из-за медведя, который объявился в окрестностях трех деревень в Любимском округе, проведут выездное обследование. Об этом 76.RU рассказали в пресс-службе Министерства природопользования и лесного хозяйства.

«Государственными охотничьими инспекторами министерства лесного хозяйства и природопользования будет проведено выездное обследование территории», — прокомментировали в пресс-службе Министерства.

Ранее зверя видели в окрестностях деревень Чирково, Будаково и Дмитриково Воскресенского территориального управления, в 18 километрах от Любима в одну сторону и на таком же расстоянии от Данилова в другую сторону.

Медведя заметили в населенных пунктах, расположенных между Даниловым и Любимом Источник: Яндекс. Карты

«При появлении медведя в границах поселка, необходимо обеспечить личную безопасность, зайдя в здание или автомобиль. После этого обязательно передать сообщение в ЕДДС и в полицию, так как охотинспекторы не имеют права применять оружие в населённых пунктах и рядом с жилыми домами — это разрешено только полицейским в целях обеспечения безопасности населения. Полученная информация будет оперативно передана сотрудникам министерства для организации совместного выезда», — предупредили специалисты.

На территории Любимского округа обитает 111 медведей. Всего по данным на 2026 год в Ярославской области находится более 1400 медведей.