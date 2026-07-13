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Животные Будьте осторожнее: стало известно, где именно заметили крупного медведя в Ярославской области

Будьте осторожнее: стало известно, где именно заметили крупного медведя в Ярославской области

Специалисты профильного министерства обследуют лес

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В Ярославской области обследуют лес после появления медведя | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области обследуют лес после появления медведя | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области обследуют лес после появления медведя

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Из-за медведя, который объявился в окрестностях трех деревень в Любимском округе, проведут выездное обследование. Об этом 76.RU рассказали в пресс-службе Министерства природопользования и лесного хозяйства.

«Государственными охотничьими инспекторами министерства лесного хозяйства и природопользования будет проведено выездное обследование территории», — прокомментировали в пресс-службе Министерства.

Ранее зверя видели в окрестностях деревень Чирково, Будаково и Дмитриково Воскресенского территориального управления, в 18 километрах от Любима в одну сторону и на таком же расстоянии от Данилова в другую сторону.

Медведя заметили в населенных пунктах, расположенных между Даниловым и Любимом | Источник: Яндекс. КартыМедведя заметили в населенных пунктах, расположенных между Даниловым и Любимом | Источник: Яндекс. Карты

Медведя заметили в населенных пунктах, расположенных между Даниловым и Любимом

Источник:

Яндекс. Карты

«При появлении медведя в границах поселка, необходимо обеспечить личную безопасность, зайдя в здание или автомобиль. После этого обязательно передать сообщение в ЕДДС и в полицию, так как охотинспекторы не имеют права применять оружие в населённых пунктах и рядом с жилыми домами — это разрешено только полицейским в целях обеспечения безопасности населения. Полученная информация будет оперативно передана сотрудникам министерства для организации совместного выезда», — предупредили специалисты.

На территории Любимского округа обитает 111 медведей. Всего по данным на 2026 год в Ярославской области находится более 1400 медведей.

Во время походов в лес эксперты советуют издавать больше звуков: греметь металлической посудой, разговаривать или петь песни. Искусственные для естественной среды звуки отпугивают диких животных. При обнаружении следов медведей рекомендуется в срочном порядке покинуть территорию. Ранее мы публиковали памятку, что делать при встрече с медведем.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Медведь Лес Дикое животное
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