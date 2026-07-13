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Здоровье В Ярославле назначен новый главврач психиатрической больницы

В Ярославле назначен новый главврач психиатрической больницы

Он приехал в регион из Липецкой области

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В сфере здравоохранения Ярославской области произошли кадровые изменения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Рязанский Государственный Медицинский Университет имени академика И.&nbsp;П.&nbsp;ПавловаВ сфере здравоохранения Ярославской области произошли кадровые изменения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Рязанский Государственный Медицинский Университет имени академика И.&nbsp;П.&nbsp;Павлова

В сфере здравоохранения Ярославской области произошли кадровые изменения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Рязанский Государственный Медицинский Университет имени академика И. П. Павлова

В Ярославле представили нового главного врача областной психиатрической больницы. С 13 июля пост занял 39-летний Александр Пресняков. Он приехал из Липецкой области.

«Перед главным врачом поставлены серьезные задачи по развитию Ярославской областной психиатрической больницы» — пояснила и. о. министра здравоохранения Мария Можейко.

С 2019 по 2024 год он был главврачом Елецкого психолоневрологического диспансера. 9 января 2024 года Александр Пресняков назначен на должность главного врача Липецкой областной психиатрической больницы.

Александр Пресняков родился 15 февраля 1987 года в городе Елец Липецкой области. Окончил Рязанский медицинский университет.

В свой первый рабочий день Александр Пресняков вручил Благодарственные письма от губернатора сотрудникам Отделения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы | Источник: Ярославская областная психиатрическая больница / vk.comВ свой первый рабочий день Александр Пресняков вручил Благодарственные письма от губернатора сотрудникам Отделения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы | Источник: Ярославская областная психиатрическая больница / vk.com

В свой первый рабочий день Александр Пресняков вручил Благодарственные письма от губернатора сотрудникам Отделения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы

Источник:

Ярославская областная психиатрическая больница / vk.com

В Ярославской области он сменил Александра Петрова, который возглавлял областную психиатрическую больницу 19 лет.

«Благодарю Александра Петрова за многолетнюю и добросовестную работу. Александру Владимировичу предложено возглавить другое перспективное направление в системе здравоохранения области», — рассказала и. о. министра здравоохранения Мария Можейко.

Александр Петров работал в Ярославской областной клинической психиатрической больнице с 1989 года, сперва на посту врача-психиатра. С 1990-е по 2007-й был заместителем главврача по медицинской части. А с 2007 года — главврачом. С декабря 2012 года также является главным внештатным специалистом-психиатром Министерства здравоохранения Ярославской области. Выпускник Ярославского государственного медицинского института в 1984 году. Интернатуру проходил в Костромской областной психиатрической больнице (1984–1985 г. г.), там же начал работать в должности врача-психиатра. Общий стаж на 2026-й год: 42 года.

В апреле 2024 года стало известно о планах по строительству нового корпуса областной психиатрической больницы в Ярославле, который будет рассчитан на 312 коек. В июле 2025 года объявили о закрытии в рамках реорганизации отделения областной психиатрической больницы в деревне Афонино Ярославского округа.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Психиатрическая больница Главврач
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Комментарии
13
Гость
7 минут
Мне кажется, что хорошо, что врач с другого региона, новое виденье
Гость
15 минут
Интересная информация. Получается, все прочие медицинские направления у нас сокращаются, а психиатрия - укрепляется и расширяется. Что бы это значило?
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