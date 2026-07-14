Встреча фаворитов. Чего ожидать от полуфинального матча чемпионата мира Испания — Франция

Франция и Испания считаются главными фаворитами мундиаля Источник: Fifa.com

В первом полуфинальном матче чемпионата мира — 2026 14 июля сыграют сборные Испании и Франции. Встреча пройдет в Далласе и начнется в 22:00 по московскому времени.

Суперкомпьютер Opta считает сборную Франции главным фаворитом турнира: шансы команды Дидье Дешама оцениваются в 33,5%. Следом идут Испания (23,94%), Англия (22,47%) и Аргентина (20,03%).

Эксперты предполагают, что именно в матче Испании и Франции определится будущий победитель турнира. Из-за этого встречу прозвали скрытым финалом. Главная звезда сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что это будет самый важный матч в его жизни: накануне ему исполнилось 19 лет.

«Я рад, что мы дошли до этого этапа. Мы все очень взволнованны, и я больше всех. Это, несомненно, самый важный матч в моей жизни», — приводит слова Ямаля сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: Fifa.com

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем заявил, что не считает свою команду фаворитом встречи.

«Испания — явные фавориты, без сомнения. Не оказываю на них давления. Они много забивают, всего один пропущенный гол — они фавориты», — приводит его слова журналист Фабрицио Романо.

Источник: Fifa.com

Испания не выходила в финал с 2010 года. Франция была в решающих встречах двух последних мундиалей. В 2018-м она обыграла Хорватию, а в 2022-м уступила Аргентине в серии пенальти.