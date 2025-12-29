В Ярославле с 1 января вырастет предельный тариф на перевозки в автобусах

В Ярославли поднимут предельный тариф на перевозки пассажиров в автобусах Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле утвердили предельный тариф на пассажирские перевозки в автобусах. Соответствующий приказ 23 декабря выпустило Министерство тарифного регулирования Ярославской области. Согласно документу, предельный тариф устанавливается на уровне 53 рублей 73 копеек за одну поездку.

«Плата за перевозку пассажиров не может превышать предельный тариф», — оговаривается в документе.

Новый тариф начнет действовать с 1 января 2026 года.

Стоит отметить, что предельный (он же максимальный) тариф — экономически обоснованный тариф, рассчитанный, исходя из реальных затрат перевозчиков на топливо, зарплаты сотрудников, расходы на ремонт, закупку комплектующих и др. Размер платы пассажиров устанавливается в пределах этой суммы. Если власти устанавливают плату граждан ниже предельного тарифа, то разницу перевозчикам компенсируют из бюджета.

Пока о росте стоимости проезда непосредственно для граждан чиновники не сообщали.

Напомним, о том, что в 2026 году ожидается рост предельных тарифов на пассажирские перевозки в общественном транспорте 14 ноября на заседании комитета региональной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог предупреждал министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко. При этом он добавил, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте для пассажиров не рассматривается.

В последний раз предельные тарифы на пассажирские перевозки в Ярославле пересматривались в 2022 году. Сейчас для автобусов они составляют 39,73 рубля.