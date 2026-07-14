Сервисы Google, Apple и Samsung перестали работать: что происходит

Со сбоем в работе Google сервисов столкнулись жители семи регионов Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Пользователи Google сервисов пожаловались на массовый сбой. Также проблемы наблюдаются с доступам к сервисам Apple и Samsung.

По информации сервиса сбоев Downdetector, жалобы на работу сервисов Google начали поступать из разных регионов страны. За последние 12 часов с проблемами столкнулись пользователи из Москвы — 31%. Также неполадки наблюдаются у жителей Красноярского края (23%), Санкт-Петербурга (15%), Нижегородской области (8%), Хабаровского края (8%), Чувашии (8%) и Башкортостане (8%).

Источник: Downdetector.su

«Смеюсь от истерики, перестал работать и поиск, и даже гугловские редиректы задели, кошмар», — пишет пользователь на сайте Downdetector.

Многие отмечают, что у них не работает сайт и поисковик, ни с компьютера, ни со смартфона. Кроме того, люди отмечают проблемы с выдачей информации через Google.

Причины возможного сбоя пока неизвестны. По данным сервиса СБОЙ.РФ, проблемы могут быть связаны с аварией и техническим нарушением. Неполадки также могут оказаться временными.

Кроме того, сбои наблюдаются в работе веб-сервиса для хостинга IT-проектов GitHub, Доступ к сайту полностью ограничен, сообщает сервис Downdetector.

Вместе с этим в России перестал открываться сайт корпорации Apple. Пользователи в Сети сообщают о невозможности зайти на официальный сайт компании. При этом причины произошедшего пока не называются.

Источник: Downdetector.su