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Страна и мир Сервисы Google, Apple и Samsung перестали работать: что происходит

Сервисы Google, Apple и Samsung перестали работать: что происходит

Пользователи отмечают проблемы с доступом как с телефона, так и с компьютера

Со сбоем в работе Google сервисов столкнулись жители семи регионов | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаСо сбоем в работе Google сервисов столкнулись жители семи регионов | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Со сбоем в работе Google сервисов столкнулись жители семи регионов

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Пользователи Google сервисов пожаловались на массовый сбой. Также проблемы наблюдаются с доступам к сервисам Apple и Samsung.

По информации сервиса сбоев Downdetector, жалобы на работу сервисов Google начали поступать из разных регионов страны. За последние 12 часов с проблемами столкнулись пользователи из Москвы — 31%. Также неполадки наблюдаются у жителей Красноярского края (23%), Санкт-Петербурга (15%), Нижегородской области (8%), Хабаровского края (8%), Чувашии (8%) и Башкортостане (8%).

Источник: Downdetector.suИсточник: Downdetector.su
Источник:

Downdetector.su

«Смеюсь от истерики, перестал работать и поиск, и даже гугловские редиректы задели, кошмар», — пишет пользователь на сайте Downdetector.

Многие отмечают, что у них не работает сайт и поисковик, ни с компьютера, ни со смартфона. Кроме того, люди отмечают проблемы с выдачей информации через Google.

Причины возможного сбоя пока неизвестны. По данным сервиса СБОЙ.РФ, проблемы могут быть связаны с аварией и техническим нарушением. Неполадки также могут оказаться временными.

Кроме того, сбои наблюдаются в работе веб-сервиса для хостинга IT-проектов GitHub, Доступ к сайту полностью ограничен, сообщает сервис Downdetector.

Вместе с этим в России перестал открываться сайт корпорации Apple. Пользователи в Сети сообщают о невозможности зайти на официальный сайт компании. При этом причины произошедшего пока не называются.

Источник: Downdetector.suИсточник: Downdetector.su
Источник:

Downdetector.su

Сайт Samsung тоже недоступен. Однако количество жалоб пока небольшое.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
13
Гость
1 минута
Похоже, интернет в России решили превратить в локальный архив с очень ограниченным доступом.
Гость
8 минут
Сейчас это всё: ограничения, чебурнеты, отключения, запреты и ограничения, - все это просто пена последствий. А причина одна - власть в лице одного дедушки, вопреки закону и здравому смыслу, окопалась на троне и ни при каких условиях не слезет оттуда добровольно. И для того, чтобы продлить свое пребывание там, власть пойдет на любые, даже самые немыслимые меры.
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Гость
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