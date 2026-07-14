Почему кошки на самом деле вылизывают друг друга: ответ не такой уж милый

Шерсть — лишь обманчивое прикрытие для дерзкой и хамоватой звериной натуры Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Оказалось, что привычка кошек вылизывать друг друга может быть вовсе не такой безобидной и милой, как вы могли подумать. Зоопсихологи провели исследование и выяснили: такое поведение далеко не всегда говорит о нежных чувствах. И новое открытие заставит вас совершенно иначе взглянуть на повседневный быт своих любимцев.

Как сообщают исследователи на страницах журнала Applied Animal Behavior Science, в ходе долгих наблюдений они заметили, что вылизывание у кошек часто превращается в скрытый акт доминирования и давления на более слабого сородича. К таким выводам зоопсихологи пришли после эксперимента, к участию в котором пригласили 53 семьи, где обитали как минимум две кошки.

Котовладельцам нужно было всего лишь записывать видео со своими питомцами, а ученые потом детально изучали ролики, особое внимание уделяя позам, направлениям взгляда, развороту ушей, покусываниям, взмахам лапами и другим поведенческим признакам.

Исследователи не просто фиксировали позы, а пропустили массив данных через сложные математические алгоритмы. Факторный анализ помог вычислить, какие именно движения кошки совершают одновременно, благодаря чему удалось составить типичные сценарии кошачьего диалога.

Ученые поминутно восстановили хронологию: что происходило до взмаха языком и что следовало сразу за ним. Дополнительно они сопоставили эти данные с возрастом, полом и степенью родства животных. Также они учли их позы в пространстве и выяснили, что доминанты почти всегда начинают вылизывание сверху вниз, тогда как при искренней дружбе положение тел в пространстве роли не играет.

В итоге зоопсихологи четко разграничили два абсолютно противоположных типа кошачьего поведения. Первый сценарий — это та самая чистая дружба, о которой все знали раньше. В этом случае кошки тщательно обрабатывали друг другу макушку, уши и шею — зоны, где самостоятельно навести марафет сложнее всего. До и после этой гигиенической процедуры питомцы зеркалили позы друг друга, двигались синхронно и сидели рядом. Заканчивался такой сеанс заботы абсолютно мирно: животные либо вместе засыпали, либо отправлялись играть.

Второй сценарий показал совершенно иную картину: здесь вылизывание выглядело как инструмент скрытого психологического давления. Кошка принималась настойчиво и агрессивно намывать соседа, после чего у обоих животных моментально проступали признаки явного раздражения. Жертва такого «внимания» начинала недовольно мяукать, прижимать уши к голове, нервно облизываться или вовсе пускала в ход лапы.

Зоопсихологи уверены: подобные нежности — это завуалированная и безопасная форма доминирования. Вместо того чтобы устраивать полноценную драку с риском получить травму, главный кот включает тактику раздражающего тактильного контакта. Если конкурент не выдерживает напор, сдается и уходит с нагретого места, цель лидера достигнута без лишней крови.