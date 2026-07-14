НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

5 м/c,

зап.

 749мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 76,62
EUR 87,58
Кассиры АЗС — о водителях
Деревня у свалки
Какие новостройки будут дорожать
Ситуация с бензином — онлайн
Здесь был Пушкин
Новый главврач психбольницы
ТЦ под открытым небом
Предупредили о медведе
Закроют мусорный полигон
Животные Обзор Почему кошки на самом деле вылизывают друг друга: ответ не такой уж милый

Почему кошки на самом деле вылизывают друг друга: ответ не такой уж милый

Ох уж эти пушистые абьюзеры

134
Шерсть&nbsp;— лишь обманчивое прикрытие для дерзкой и хамоватой звериной натуры | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUШерсть&nbsp;— лишь обманчивое прикрытие для дерзкой и хамоватой звериной натуры | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Шерсть — лишь обманчивое прикрытие для дерзкой и хамоватой звериной натуры

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Оказалось, что привычка кошек вылизывать друг друга может быть вовсе не такой безобидной и милой, как вы могли подумать. Зоопсихологи провели исследование и выяснили: такое поведение далеко не всегда говорит о нежных чувствах. И новое открытие заставит вас совершенно иначе взглянуть на повседневный быт своих любимцев.

Как сообщают исследователи на страницах журнала Applied Animal Behavior Science, в ходе долгих наблюдений они заметили, что вылизывание у кошек часто превращается в скрытый акт доминирования и давления на более слабого сородича. К таким выводам зоопсихологи пришли после эксперимента, к участию в котором пригласили 53 семьи, где обитали как минимум две кошки.

Котовладельцам нужно было всего лишь записывать видео со своими питомцами, а ученые потом детально изучали ролики, особое внимание уделяя позам, направлениям взгляда, развороту ушей, покусываниям, взмахам лапами и другим поведенческим признакам.

Исследователи не просто фиксировали позы, а пропустили массив данных через сложные математические алгоритмы. Факторный анализ помог вычислить, какие именно движения кошки совершают одновременно, благодаря чему удалось составить типичные сценарии кошачьего диалога.

Ученые поминутно восстановили хронологию: что происходило до взмаха языком и что следовало сразу за ним. Дополнительно они сопоставили эти данные с возрастом, полом и степенью родства животных. Также они учли их позы в пространстве и выяснили, что доминанты почти всегда начинают вылизывание сверху вниз, тогда как при искренней дружбе положение тел в пространстве роли не играет.

В итоге зоопсихологи четко разграничили два абсолютно противоположных типа кошачьего поведения. Первый сценарий — это та самая чистая дружба, о которой все знали раньше. В этом случае кошки тщательно обрабатывали друг другу макушку, уши и шею — зоны, где самостоятельно навести марафет сложнее всего. До и после этой гигиенической процедуры питомцы зеркалили позы друг друга, двигались синхронно и сидели рядом. Заканчивался такой сеанс заботы абсолютно мирно: животные либо вместе засыпали, либо отправлялись играть.

Второй сценарий показал совершенно иную картину: здесь вылизывание выглядело как инструмент скрытого психологического давления. Кошка принималась настойчиво и агрессивно намывать соседа, после чего у обоих животных моментально проступали признаки явного раздражения. Жертва такого «внимания» начинала недовольно мяукать, прижимать уши к голове, нервно облизываться или вовсе пускала в ход лапы.

Зоопсихологи уверены: подобные нежности — это завуалированная и безопасная форма доминирования. Вместо того чтобы устраивать полноценную драку с риском получить травму, главный кот включает тактику раздражающего тактильного контакта. Если конкурент не выдерживает напор, сдается и уходит с нагретого места, цель лидера достигнута без лишней крови.

Правда, авторы работы честно признают и слабые места своего эксперимента. Поскольку все видеоматериалы снимали сами хозяева, а не ученые в лаборатории, возник парадокс. С одной стороны, дома питомцы вели себя абсолютно естественно и раскованно. С другой — люди обычно хватались за смартфоны только тогда, когда видели уже кульминацию процесса. Из-за этого многие важные предыстории остались за кадром. Кроме того, ученые не всегда могли отследить, что именно предшествовало умыванию — скрытый конфликт за миску или абсолютно мирный совместный отдых.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Кошка Животное Зоопсихолог Исследование
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Было страшно»: ярославна отправилась пешком из центра в Брагино — сколько времени это заняло
Мария
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
Простой ужин без заморочек: 7 рецептов от молодой мамы, которые спасут вечером
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Рекомендуем