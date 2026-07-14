«На отказ — хамство»: кассиры АЗС высказались о поведении ярославских водителей из-за нехватки топлива

Продавцы АЗС пожаловались на хамство водителей из-за ажиотажа Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

С июня 2026-го по всей России, в том числе и в Ярославской области, автовладельцы столкнулись с дефицитом топлива. К середине июля ситуация на АЗС накалилась, изо дня в день на заправках выстраиваются километровые очереди, какие-то станции давно стоят сухие — завоза топлива нет.

Обстановка среди водителей становится всё напряженнее. Пока автомобилисты «сражаются» за топливо, продавцы АЗС вынуждены терпеть их кинутые сгоряча комментарии.

В этом тексте описываем обстановку глазами кассиров ярославских заправок.

Имена всех героев текста изменены. — Прим. ред.

«Начинается слово за слово»

Ярославские продавцы АЗС рассказали о грубости водителей Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

На заправке «Газпромнефть» на Силикатном шоссе, 2, во время нашего приезда 8 июля очередей не было, колонки пустовали. Как мы выяснили позже, в тот день топливо там выдавалось только спецслужбам. И это, конечно же, не понравилось остальным.

На кассе продавец Алексей рассказал, что с грубостью со стороны автомобилистов столкнулся буквально за несколько минут до нашего прихода.

— Сейчас везде так. Грубили ли? Да вот только что. У нас остаток в наличии выдается только спецслужбам. Находятся те, кто приезжает на гражданской машине и представляется сотрудником спецслужб. Мы отказываем, и начинается слово за слово… — поделился Алексей с корреспондентом 76.RU.

Отказываем, и начинается слово за слово. Алексей продавец на АЗС

Чаще всего, по словам кассира, водители не понимают с первого раза, что бензина нет. За день объяснять приходится десяткам человек.

— Спрашивают: «А когда привезут? А когда будет?» Каждому объяснять тоже долго. Начинается еще: «Ну хотя бы 10 литров плесните», на отказ — хамство. Приходится никак не реагировать. Грубость на грубость, у нас здесь так не положено, — рассказал Алексей.

Подобные выходки водителей, по словам Алексея, бывали и раньше. Однако с июня 2026-го ситуация накалилась.

К наплыву водителей во время ажиотажа приходится привыкать Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

«Это те люди, кто еще гречку ест со времен коронавируса»

В Заволжском районе очереди за бензином, кажется, длиннее, чем где-либо в городе. Например, на станции «Газпромнефть» на улице Шевелюха, 117а, напряженная атмосфера витает в воздухе.

Молодому продавцу за кассой поделиться с нами своими эмоциями было некогда. Наплыв водителей, казалось, не закончится никогда.

Очередь на заправку в ночь на 13 июля на АЗС в районе ярославского зоопарка Источник: читатель 76.RU

У кассы также стоял сотрудник по ремонту Леонид — тот самый человек, на которого автомобилисты смотрят с опаской. Именно он занимается перекрытием колонок на перерыв.

— Очень много стало людей, которые негативно относятся к кассирам. Но кассир же ни в чем не виноват. Минут 15 назад только слышал, как нахамили. И до этого-то хватало, а сейчас еще больше люди злые стали, нервные, — рассказал Леонид.

Люди злые стали, нервные. Леонид сотрудник по ремонту АЗС

По словам Леонида, возмущения людей чаще всего связаны с ограничением по отпускаемому литражу. Многие также просят налить бензин в канистры, хотя на заправке указано, что топливо отпускают только в бак.

— Я обратил внимание, что очень много пенсионеров стало, процентов на 30 точно больше. Мне кажется, это до сих пор, наверное, те люди, которые гречку еще едят из запасов со времен коронавируса. Они также будут ездить и за бензином, — поделился наблюдением сотрудник по ремонту.

Продавец Артем освободился лишь после того, как Леонид перекрыл колонки на 15 минут. Людей оперативно выпроводили из кассового блока и попросили подождать. Тут-то мы и поинтересовались, сталкивался ли Артем с грубостью в свой адрес.

— Чуть ли не каждый день такие ситуации: маты, агрессия. Именно в нашу сторону. Начинают жаловаться, что столько времени стояли в очереди, а мы колонки на 15 минут перекрыли. Но я уже привык, закален, так скажем, — поделился с корреспондентом 76.RU кассир АЗС.

Я уже привык, закален, так скажем. Артем продавец АЗС

— Перезагрузка системы, бензин есть, без паники, сидим в машине, ждем. И распространите информацию в очереди, — пришлось прерваться продавцу на зашедшего с возмущением водителя.

На заправке неподалеку, напротив ярославского зоопарка, также образовалась пробка за бензином. Однако здесь кассиры с ловкостью и даже какой-то легкостью обслуживают покупателей.

— С грубостью водителей? Конечно, сталкивалась, каждый день и каждый раз. Всю жизнь гнобят, унижают, по-всякому нас ругают. Сейчас, конечно, чаще и сильнее, — не задумываясь, ответила корреспонденту 76.RU продавщица Елена.

Однако за кассой она была не одна. Ответ второй кассирши Ольги отличался от воспоминаний ее коллеги.

— Я не сталкивалась. Все с пониманием относятся, — рассказала она корреспонденту 76.RU.

Как ведут себя водители в очередях

По рассказам автомобилистов, среди них есть такие, кто задерживает очередь. Кто-то это делает из-за невнимательности, а некоторые сознательно пытаются схитрить, чтобы налить бензина больше, чем отдают в одни руки.

— Есть несознательные люди: один встал на колонку и пошел еду себе покупать, другой два раза пытался залить, у него там канистра стоит и бутылочка пятилитровая… Ему сразу подачу топлива обрубили, как только увидели, — рассказал Александр, который в один из выходных стоял в пробке на АЗС в Брагине на Большой Норской улице.

Кто-то стоять в километровых очередях совсем не готов, поэтому пытается найти способы, как избежать этого.

— Заправлялся за городом, стоял минут 10 за фурами, но психанул, уехал. По советам многих поехал в четыре утра, но бензин там уже заканчивался, я посмотрел по приложению. Подумал: была не была. Когда приехал, остался только 95-й, — поделился своим мнением водитель Владимир.

Ради бензина столько стоять не готов, так быть не должно, бензоколонка — это не автостоянка. Владимир автомобилист из Ярославской области

Несмотря на всю напряженность ситуации, находятся и такие автомобилисты, которым всё нипочем.

— Я рано выхожу, в 5–6 утра. Спокойно приехал, залил и уехал. Тем более через приложение можно заправиться, не надо даже ходить на кассу. Так и быстрее, и очередей не будет, и никого не задерживаешь. А бывает такое, что машины стоят в очереди, а впереди через несколько метров абсолютно свободная заправка, — рассказал не отчаявшийся даже в сложной ситуации Евгений.

А вы ругались на кассиров из-за сложностей с заправкой автомобиля? Бывало, каюсь Нет, я ни-ни Расскажу в комментариях