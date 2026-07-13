Куда повезут отходы трех районов после закрытия мусорного полигона под Ростовом: ответ властей

Из-за пожара на полигоне люди мучались от вони Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram

В Ярославской области закроют горевший полигон твердых бытовых отходов под Ростовом Великим. Речь идет об официальной свалке между деревнями Хонятино и Уваиха, которая горела в июне несколько недель.

Как уточнили 76.RU в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области, полигон доработает до конца 2026 года, а дальше собственник должен заняться его рекультивацией.

«Собственником полигона является ОАО „Чистый город плюс“. Согласно требованиям действующего законодательства после прекращения эксплуатации объекта главной задачей является обеспечить безопасность, то есть изолировать уже захороненные отходы, не допустить загрязнения окружающей среды и в итоге вернуть территорию к безопасному использованию, проводя в установленном порядке рекультивационные работы», — уточнили в министерстве.

Площадь полигона — 16,1 га. Он работает с 1993 года.

Сейчас полигон принимает мусор от жителей трех округов — Переславль-Залесского, Ростовского и Борисоглеского. Отходы после закрытия этой свалки поедут в Ярославль.

«В 2027 году в соответствии с перспективной логистической схемой планируется перенаправление потоков транспортирования ТКО из Ростовского муниципального округа на перспективную перегрузочную станцию и далее через мусоросортировочный комплекс АО „Чистый город“ (г. Ярославль) на полигон ТКО АО „Скоково“ Ярославский муниципальный округ», — сообщили 76.RU в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.