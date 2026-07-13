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Город Куда повезут отходы трех районов после закрытия мусорного полигона под Ростовом: ответ властей

Куда повезут отходы трех районов после закрытия мусорного полигона под Ростовом: ответ властей

Ярославцы, вы уже могли догадаться

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Из-за пожара на полигоне люди мучались от вони | Источник: «Жесть по-ярославски» / TelegramИз-за пожара на полигоне люди мучались от вони | Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram

Из-за пожара на полигоне люди мучались от вони

Источник:

«Жесть по-ярославски» / Telegram

В Ярославской области закроют горевший полигон твердых бытовых отходов под Ростовом Великим. Речь идет об официальной свалке между деревнями Хонятино и Уваиха, которая горела в июне несколько недель.

Как уточнили 76.RU в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области, полигон доработает до конца 2026 года, а дальше собственник должен заняться его рекультивацией.

«Собственником полигона является ОАО „Чистый город плюс“. Согласно требованиям действующего законодательства после прекращения эксплуатации объекта главной задачей является обеспечить безопасность, то есть изолировать уже захороненные отходы, не допустить загрязнения окружающей среды и в итоге вернуть территорию к безопасному использованию, проводя в установленном порядке рекультивационные работы», — уточнили в министерстве.

Площадь полигона — 16,1 га. Он работает с 1993 года.

Сейчас полигон принимает мусор от жителей трех округов — Переславль-Залесского, Ростовского и Борисоглеского. Отходы после закрытия этой свалки поедут в Ярославль.

«В 2027 году в соответствии с перспективной логистической схемой планируется перенаправление потоков транспортирования ТКО из Ростовского муниципального округа на перспективную перегрузочную станцию и далее через мусоросортировочный комплекс АО „Чистый город“ (г. Ярославль) на полигон ТКО АО „Скоково“ Ярославский муниципальный округ», — сообщили 76.RU в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

Напомним, пожар на полигоне под Ростовом Великим начался 13 июня. Утром следующего дня черный столб дыма увидели жители города. Люди жаловались на вонь, разносящуюся вокруг, смог и невозможность открыть окна. Почти сразу из-за пожара установили пятый, самый высший, класс пожароопаности. Горело четыре тысячи квадратных метров площади (из 161 тыс.), осложняло ситуацию то, что огонь проник на глубину до 4 метров, из-за чего спасатели долго не могли добраться до очагов тления. По данным на 24 июня на полигоне продолжалось тление на площади в 1500 квадратных метров.

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Анна Ёлкина
главный редактор
Полигон ТБО Мусор Мусор в городе
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Комментарии
46
Гость
26 минут
Забудьте уже про шизотеории про московские отходы, давно не возят уже
Гость
26 минут
Старая свалка под Ростовом горела и коптила, а отходы с нее повезут на полигон, который как раз проходит реконструкцию. В Скоково все модернизируют: проектируют систему сбора и очистки фильтрационных вод, дегазацию и систему пожаротушения. Это как раз наведение порядка в целой отрасли
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Гость
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