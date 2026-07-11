Как узнать, на каких заправках в Ярославле есть бензин: 5 способов

В Ярославле и соседних регионах автомобилисты испытывают проблемы с возможностью заправиться Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Сложная ситуация с топливом сохраняется в регионе», — с таким обращением в соцсетях выступил губернатор Ярославской области Михаил Евраев 10 июля.

А она действительно сложная: автомобилисты колесят в поисках топлива от от заправки к заправке, выезжают на АЗС с ночи и всё равно стоят в часовых очередях. Причем, отстоять час ради 30 литров бензина (такие ограничения действуют на большинстве сетевых заправок) — считается успехом. Кому-то приходится потратить ещё больше времени. И хорошо, если заправка не закроется прямо перед носом, так как в ней закончилось топливо.

Немного облегчить жизнь ярославским автомобилистам помогут онлайн-карты заправок. Собрали несколько вариантов сервисов.

«Сбер АЗС»

«Сбер» вместе с «2ГИС» запустили сервис с картой заправок, на которой можно проверить, где есть топливо. Найти сервис можно в приложении банка в разделе «Для жизни», откуда его можно установить на телефон отдельно. Также сервис доступен на сайте через браузер.

Как описали сервис разработчики: на карте отражаются АЗС «где с высокой вероятностью доступно топливо». Также указывается, какие ограничения действуют (например, продажа по 30 литров).

«Для каждой АЗС пользователь также может увидеть время последней зафиксированной покупки топлива — это помогает оценить, насколько свежими являются данные по конкретной станции», — описывает карту «Сбер».

Карта отвечает на основные запросы автомобилистов сегодня Источник: sberazs.ru

Правда, максимально наглядным сервис не назовешь — по многим станциям в Ярославле он не отображает информации. Да и карта постоянно норовит обновиться и показать вам локацию в Москве.

Возможно, в ближайшее время новую карту будут дорабатывать, и она станет работать лучше.

«Яндекс. Заправки»

Это отдельное приложение от компании, в котором отображается, пожалуй, все, что нужно водителю. А главное, появился раздел на главном экране «Топливо на АЗС». В нем можно узнать, на каких заправках есть бензин, сколько минут назад там заправлялись в последний раз, сколько стоит один литр имеющегося в наличии топлива. Есть возможность сразу включить сортировку по наличию определенной марки АИ, а также построить маршрут до АЗС. Однако здесь не узнать, какие ограничения есть на станции.

Кроме того, сервис отображает данные только по тем АЗС, которые подключены к нему.

«Топливо Т-Банк»

Т-Банк тоже запустил свой сервис по проверке АЗС на наличие топлива. Найти его можно либо в приложении банка по запросу «бензин», либо по ссылке, которая открывается в браузере. В этом сервисе отображается процент вероятности наличия бензина на конкретной АЗС, время, прошедшее с момента последней покупки топлива на этой заправке, и маршрут. Также водитель может сам отметить, есть ли на АЗС популярные марки бензина в данный момент.

Этот сервис также обновляет данные на основе платежей — где были покупки, значит, там вероятно есть и топливо Источник: Т-Банк

АЗС-Локатор RUSSIABASE

Открытый сервис сразу на карте отображает наличие бензина на АЗС, а также в деталях указывает стоимость и ограничения при продаже. Работает через браузер.

Удобное описание ситуации по АЗС Источник: https://russiabase.ru

Данные отображаются даже по частным заправкам Источник: https://russiabase.ru/

Авточаты и сообщества

В Ярославле сильные сообщества автомобилистов. Одно из старейших «Дороги Ярославля» существует уже больше десяти лет. Сейчас автомобилисты общаются в Telegram, сообщая друг другу обстановку, в том числе, на АЗС.