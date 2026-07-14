Конфетно-бензиновый период: россияне начали устраивать пикники и свидания в многочасовых очередях на АЗС — видео

Россияне продолжают часами стоять в гигантских очередях на АЗС. В нынешних реалиях ожидание у бензоколонки легко растягивается на час, а иногда и целых 12. Чтобы не терять время впустую, водители придумывают самые разные способы его скоротать. В соцсетях сейчас обсуждают не столько конфликты на заправках, сколько необычные развлечения автомобилистов. Коллеги из MSK1.RU собрали истории о том, чем заняты люди в этих очередях.
Романтика на заправках
Один из самых неожиданных трендов — свидания на АЗС. Оказывается, ужин при свечах можно заменить перекусом в ожидании бензовоза.
Видео с такими «нишевыми» свиданиями постепенно заполоняют паблики. На одном из завирусившихся роликов молодой человек достает из багажника небольшой столик, два бокала и колу. Через несколько секунд к нему присоединяется девушка. Романтика на фоне заправки, хоть и без свечей.
Видео подписали так: «Нишевая идея для свидания — ждать вместе, пока приедет бензовоз с топливом». В комментариях пользователи тут же начали рассказывать, как проводят время в очередях.
«Мы два часа ждали бензовоз с подругой. Играли в слова и поняли, как мало слов на А и Я! Ну про И и Е я вообще молчу», — написала одна из подписчиц.
«Мы так с минералкой, орешками и кино отлично провели вдвоем полдня, ожидая заправки», — поделилась другая пользовательница.
«На выходных была на таком свидании. В следующие выходные опять такое же свидание будет. Можем даже подружку с ее ухажером пригласить», — шутит еще один комментатор.
Пользователи уже успели придумать название новому формату встреч — «конфетно-бензиновый период».
Посиделки с друзьями
Не только романтика вдохновляет людей на творчество. Одна из девушек предложила устраивать на заправках дружеские посиделки. Рецепт прост: собрать полную машину друзей, взять с собой еды и вместе ждать своей очереди. Заодно можно обсудить новости, посплетничать или даже устроить караоке.
Очередь вполне подходит и для просмотра спортивных трансляций. Сейчас, например, идет чемпионат мира по футболу, и некоторые болельщики смотрят матчи прямо в машине. Впрочем, футбол легко заменить фильмом или новым сериалом.
На АЗС с баяном или кальяном
Иногда ожидание превращается в настоящий праздник. В Нижнем Новгороде на одной из АЗС мужчина пришел в очередь с баяном и устроил небольшой концерт. Водители оценили инициативу. Многие подпевали, а кто-то снимал происходящее на видео.
Устраивали люди и более шумные развлечения. В Забайкальском крае, например, очередь на заправке превратилась в импровизированный рейв. Рядом с машинами играл диджей, звучала музыка, танцевали люди. Правда, некоторые участники курили кальян, поэтому публиковать эти кадры мы не можем.
Ну а если вдохновение так и не пришло, вот несколько идей от нас. Возьмите с собой шахматы, шашки или колоду карт. Посмотрите фильм, почитайте книгу, поиграйте в словесные игры. И не бойтесь заговорить с соседями по очереди — общая проблема нередко становится отличным поводом для знакомства.
Напомним, что на фоне высоких цен на бензин люди стали готовиться к общему подорожанию. Мы выяснили у экономистов, что ударит по карману потребителей в первую очередь и что будет со стоимостью горючего дальше.
Чем вы занимаетесь в очередях на АЗС?