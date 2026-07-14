Конфетно-бензиновый период: россияне начали устраивать пикники и свидания в многочасовых очередях на АЗС — видео

Способы скоротать время в очереди на АЗС. Делитесь в комментариях своими! Источник: voronnova и sakura_photovideo/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Россияне продолжают часами стоять в гигантских очередях на АЗС. В нынешних реалиях ожидание у бензоколонки легко растягивается на час, а иногда и целых 12. Чтобы не терять время впустую, водители придумывают самые разные способы его скоротать. В соцсетях сейчас обсуждают не столько конфликты на заправках, сколько необычные развлечения автомобилистов. Коллеги из MSK1.RU собрали истории о том, чем заняты люди в этих очередях.

Романтика на заправках

Один из самых неожиданных трендов — свидания на АЗС. Оказывается, ужин при свечах можно заменить перекусом в ожидании бензовоза.

Видео с такими «нишевыми» свиданиями постепенно заполоняют паблики. На одном из завирусившихся роликов молодой человек достает из багажника небольшой столик, два бокала и колу. Через несколько секунд к нему присоединяется девушка. Романтика на фоне заправки, хоть и без свечей.

Свидание на заправке Источник: sakura_photovideo / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Видео подписали так: «Нишевая идея для свидания — ждать вместе, пока приедет бензовоз с топливом». В комментариях пользователи тут же начали рассказывать, как проводят время в очередях.

«Мы два часа ждали бензовоз с подругой. Играли в слова и поняли, как мало слов на А и Я! Ну про И и Е я вообще молчу», — написала одна из подписчиц.

«Мы так с минералкой, орешками и кино отлично провели вдвоем полдня, ожидая заправки», — поделилась другая пользовательница.

«На выходных была на таком свидании. В следующие выходные опять такое же свидание будет. Можем даже подружку с ее ухажером пригласить», — шутит еще один комментатор.

Пользователи уже успели придумать название новому формату встреч — «конфетно-бензиновый период».

Посиделки с друзьями

Не только романтика вдохновляет людей на творчество. Одна из девушек предложила устраивать на заправках дружеские посиделки. Рецепт прост: собрать полную машину друзей, взять с собой еды и вместе ждать своей очереди. Заодно можно обсудить новости, посплетничать или даже устроить караоке.

Дружеская вечеринка Источник: nikiforovadaha / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Очередь вполне подходит и для просмотра спортивных трансляций. Сейчас, например, идет чемпионат мира по футболу, и некоторые болельщики смотрят матчи прямо в машине. Впрочем, футбол легко заменить фильмом или новым сериалом.

На АЗС с баяном или кальяном

Иногда ожидание превращается в настоящий праздник. В Нижнем Новгороде на одной из АЗС мужчина пришел в очередь с баяном и устроил небольшой концерт. Водители оценили инициативу. Многие подпевали, а кто-то снимал происходящее на видео.

Концерт на АЗС Источник: voronnova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Устраивали люди и более шумные развлечения. В Забайкальском крае, например, очередь на заправке превратилась в импровизированный рейв. Рядом с машинами играл диджей, звучала музыка, танцевали люди. Правда, некоторые участники курили кальян, поэтому публиковать эти кадры мы не можем.

Ну а если вдохновение так и не пришло, вот несколько идей от нас. Возьмите с собой шахматы, шашки или колоду карт. Посмотрите фильм, почитайте книгу, поиграйте в словесные игры. И не бойтесь заговорить с соседями по очереди — общая проблема нередко становится отличным поводом для знакомства.

Напомним, что на фоне высоких цен на бензин люди стали готовиться к общему подорожанию. Мы выяснили у экономистов, что ударит по карману потребителей в первую очередь и что будет со стоимостью горючего дальше.