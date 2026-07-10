«Сложная ситуация сохраняется»: губернатор Ярославской области объяснил, из-за чего не хватает топлива

Губернатор Михаил Евраев объяснил, почему в Ярославле возникает нехватка бензина при своем НПЗ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Михаил Евраев рассказал о ситуации с топливом в Ярославской области. По его словам, за ярославским бензином в регион начали приезжать из соседних областей.

«Сложная ситуация с топливом сохраняется в регионе. Сегодня есть два основных фактора, которые создают дополнительную нагрузку на автозаправочные станции области. Во-первых, в соседних регионах топлива практически нет, и жители этих регионов приезжают заправляться именно к нам. Во-вторых, сейчас летний сезон, Ярославскую область посещает большое количество людей, многие следуют через регион транзитом. Все это существенно увеличивает спрос на бензин», — прокомментировал он.

Ярославский нефтеперерабатывающий завод входит в крупный федеральный холдинг. И распределение произведенного топлива определяется не здесь, а исключительно на федеральном уровне. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Эксперты выделили несколько причин происходящего: снижение объемов производства топлива из-за ремонта на НПЗ; начало сельскохозяйственного сезона; высокий автомобильный сезон и ажиотажный спрос. Накануне сезона в России ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы избежать дефицита. Он действует с 1 апреля по 31 июля.

Автомобилисты в Ярославле стали вставать в очереди за бензином с ночи. Кроме того, на местных АЗС замечены машины из Костромы и Вологды.

«Мы ежедневно на связи с федеральным оперативным штабом и стараемся максимально возможные объемы направлять к нам, в Ярославскую область. Но мы часть страны, и то, что по многим другим регионам ситуация значительно хуже нашей, сказывается и на нас тоже», — прокомментировал глава региона.