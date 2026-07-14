Кто может заправляться на заправках без очереди в 2026 году: полный список

Есть круг лиц, которым положено право на внеочередную заправку топлива Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

На фоне нынешней обстановки с топливом в стране и многочасовыми очередями на АЗС, некоторые пробуют заправиться без ожидания любыми путями. Однако есть водители, которым такое право положено по закону. В материале разбираемся во всех нюансах.

Почему возникли очереди на АЗС

Ситуация на топливном рынке в стране остается нестабильной. В правительстве РФ уже признали, что НПЗ частично выходят из строя из-за атак беспилотников. Всё это приводит к дефициту топлива и очередям на заправках.

«Мы должны признавать, что [на топливном рынке] есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников]», — заявил вице-премьер Александр Новак.

Власти сейчас делают всё возможное для обеспечения загрузки мощностей и производства топлива в достаточном объеме. Также в стране намерены обеспечить дополнительный завоз топлива в регионы.

Кто может заправиться без очереди

Мало кто знает, что не обязательно стоять в огромной очереди на АЗС, чтобы заправить машину. Есть круг лиц, которым положено право на внеочередную заправку.

Порядок работы АЗС во время кризиса регулируется документами разного уровня. Например, лимиты, запрет на отпуск топлива в канистры и графики самих заправочных станций вводятся властями, когда действует режим повышенной готовности.

А вот те, кто обслуживается вне очереди, опирается на федеральную базу. Речь идет об Указе Президента РФ № 1157 от 2 октября 1992 года «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». Дополнительно действуют региональные распоряжения, которые этот список уточняют и иногда расширяют.

Инвалиды I и II групп обслуживаются вне очереди на всей территории страны. Кроме того, это касается как самих инвалидов, управляющих автомобилем, так и тех, кто воспитывает ребенка инвалида и приезжает с ним на заправку.

Когда такой человек или семья с ребенком инвалидом приезжает на заправку, то нужно предоставить подтверждающие документы, чтобы при конфликте с другими водителями спокойно показать их администратору заправки.

Помимо инвалидов топливом в первую очередь на АЗС должны обеспечить экстренные службы — первая и самая понятная категория. Врачи не могут ждать час, пока подойдёт их очередь на заправку, так как от их оперативности зависит чья-то жизнь.

Это право касается пожарных, полиции и Росгвардии. Их транспорт тоже заправляется без задержек по умолчанию.

Также в этот список попали и коммунальщики . В некоторых регионах губернаторы расширили перечень льготников, включив туда мусоровозы, ассенизаторские машины и дорожную технику. Предложения Минприроды России о приоритетном обеспечении топливом техники для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) поддержали на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака.

Логика тут в том, что никто не хочет, чтобы город встал без вывоза мусора или остался без воды из-за опустевшего бака водовоза. В таком случае последствия окажутся куда серьёзнее, чем недовольство автомобилистов, уставших в очереди на заправке.