На дне океана обнаружили страшную угрозу человечеству — она рискует приблизить конец света

Оказалось, что на дне мирового океана есть не только затонувшие корабли и удивительные рифы Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Пока человечество строит планы по освоению Марса и заглядывает на обратную сторону Луны, самая большая загадка остается буквально у нас под ногами. Точнее, под толщей воды. По данным NOAA Ocean Exploration, дно океана изучено лишь на 29%, но увидеть своими глазами ученые смогли и того меньше. И как оказалось, под толщей воды всё это время скрывались пугающие находки — десятки гигантских вулканов.

Исследователи под руководством вулканолога Андреа Веролино из Университета Париж-Сакле обнаружили 73 ранее неизвестных подводных вулкана. До этого о них не было известно практически ничего. Открытие уже называют одним из самых значимых за последние годы в области изучения океана. Его результаты опубликованы в научном журнале Communications Earth & Environment.

Заглянуть глубже, чем обычно, ученым помогли новые технологии. Никаких многомесячных экспедиций на исследовательских судах и батискафах. Главным помощником ученых стал искусственный интеллект. Причем алгоритм создавали вовсе не для изучения Земли.

Изначально нейросеть разрабатывали для поиска кратеров на поверхности Марса. Она научилась распознавать круглые структуры по снимкам рельефа. Позже исследователи решили проверить, сможет ли алгоритм выполнять похожую работу на Земле. Для этого в нее загрузили карты морского дна. ИИ начал искать объекты, по форме напоминающие кальдеры — огромные впадины, которые остаются после мощных вулканических извержений.

Сначала алгоритм отметил более 87 тысяч подозрительных объектов. Исследователям пришлось вручную просматривать каждую находку, сравнивать снимки и исключать ложные совпадения. После долгой проверки список сократился до 73 гигантских кальдер, которые раньше никто не описывал. Все они находятся на разной глубине до 5600 м и имеют разный диаметр. Самый большой достигает 20 километров.

— Проблема в том, что если мы не знаем, где находятся подводные кальдеры, мы не можем понять, какие из них нужно изучать и наблюдать в первую очередь, — отмечают авторы исследования.

На первый взгляд может показаться, что подводный вулкан — не самая большая проблема. Он ведь находится в нескольких километрах под водой. Но они представляют такую же огромную опасность, как и те, что на земле. Они могут спать сотни и тысячи лет, но и также легко проснуться, начать извергаться и повлечь за собой серьезные последствия.

Мощный взрыв под водой способен вызвать цунами. Если произойдет резкое смещение огромных масс воды, волна накроет множество городов. Кроме этого, извержения влияют на состав мирового океана и могут повлиять на перемену климата.

Пока специалисты не могут точно сказать, какие из найденных вулканов продолжают оставаться активными, а какие действительно давно потухли. Для этого потребуется проводить дополнительные исследования. Но ученые предупреждают: считать старые вулканы полностью безопасными нельзя.

— Даже вулканы, которые считались потухшими, могут постепенно снова заполняться магмой и в будущем становиться активными, — предупреждают исследователи.