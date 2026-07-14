«Во мне есть одержимость». Почему звезда турецких сериалов Бурак Дениз постоянно попадает в скандалы

Просто сумасшедше красив! Источник: кадр из сериала «Мошенники» (16+), реж. Али Бильгин, Бесте Султан Касаполу, студия Ay Yapım, 2025–2026 год

Турецкий актер Бурак Дениз давно завоевал статус одного из главных красавчиков современного турецкого кино наряду с Бураком Озчивитом и Керемом Бюрсином. Сериалы с его участием неизменно собирают миллионы зрителей, а популярность давно вышла за пределы Турции. Вот только за обаятельной улыбкой скрываются непростое детство, громкие романы и не менее громкие скандалы. Рассказываем, как складывалась карьера Бурака Дениза и что известно о его личной жизни.

«Привлекала профессия пилота»

Будущий звезда турецких сериалов и похититель женских сердец родился в Стамбуле, а юность провел в маленьком городе Измите, в соседней провинции. Ребенком он увлекался историями про безумного пирата Джека, и хотел быть похожим на Бэтмена, и признавался, что его больше всего на свете бесили телепузики. Кстати, детство Бурака Дениза нельзя назвать безоблачным: его родители развелись, когда он был еще ребенком, а позже его мать умерла от рака.

Таким этот красавчик был в раннем детстве Источник: _burakdeniz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще в школе Бурака манила сцена — в старших классах он начал посещать актерскую студию. Позже начинающего артиста также заметил кастинг-директор в Стамбуле. Вот только после выпуска Дениз поступил не на актерский, а сначала на отделение математики и турецкого языка в лицей Измита, позже — на факультет истории искусств Университета Чанаккале. Но сцена продолжала манить его.

«Меня привлекала профессия пилота, — признавался Бурак Дениз изданию NOW. — Потом я сначала хотел поступить в консерваторию, но времени оставалось совсем немного, и я понял, что не успею подготовиться к вступительным экзаменам. Поскольку мне не хотелось изучать что-то, не связанное с искусством, я решил поступить на факультет истории искусств. Но сейчас у меня работа, в которой я могу становиться любым персонажем, каким захочу. Поэтому я гораздо счастливее».

«Перед камерой вру меньше»

Экранная карьера Бурака Дениза началась в 2011 году с молодежного сериала «Дневник колледжа» (18+). Он исполнил роль Онура и этим привлек к себе внимание зрителей. Затем молодой актер снялся в проектах «Султан» (16+), «Беглец» (16+), «Милые маленькие обманщицы» (16+) и культовом сериале «Прилив» (16+) c Чагатаем Улусоем.

Узнали совсем молодого Бурака? Источник: кадр из сериала «Прилив» (16+), реж. Али Бильгин, Дениз Йорулмазер, студия Ay Yapım, 2013–2015 год

«Привлекательная внешность — вещи временные. Возможно, большинство предложений о работе я получаю потому, что являюсь красивым мужчиной. Но я не хочу строить карьеру только на внешности, а хочу, чтобы люди говорили: „Этот человек умеет делать свою работу“, — признавался Дениз газете Hayat. — Наверное, во мне есть и некоторая одержимость. Я постоянно думаю о том, как можно раскрыть персонажа максимально глубоко, насколько далеко можно его развить».

Настоящий прорыв в карьере Дениза произошел в 2016–2017 годах благодаря сериалу «Любовь не понимает слов» (16+), в котором он сыграл вместе с Ханде Эрчел. Роль Мурата Сарсылмаза принесла актеру огромную популярность не только в Турции, но и на Ближнем Востоке и в России.

Две звезды в блестящем экранном дуэте Источник: кадр из сериала «Любовь не понимает слов» (16+), реж. Мюге Угурлар, Бахадыр Индже, студия Bi Yapım, 2016–2017 год

«В первую очередь меня привлек сценарий — он написан очень остроумно. Это не приторная романтическая комедия. Когда я впервые прочитал его, то смеялся вслух, — говорил Бурак Дениз. — Меня впечатлило, насколько естественными и органичными были диалоги, реплики звучат легко и сами собой. Именно это и делает сценарий по-настоящему хорошим. Среди всех предложений, которые мне поступили, этот проект сразу оказался на первом месте».

Другой важной вехой в карьере Бурака Дениза стал сериал «Наша история» (16+), где он исполнил главную роль. Затем он вновь доказал силу своего актерского мастерства, сыграв в сериале «Марашанец» (18+), который запомнился зрителям насыщенными экшен-сценами.

«Я часто говорю, что перед камерой вру меньше. Когда стараешься оставаться верным правде через созданного персонажа, это неизбежно делает тебя глубже, — сказал Бурак Дениз. — Поскольку в основе актерской профессии лежит умение не осуждать самого себя, она действительно дает ощущение свободы».

Новая роль — новый образ Источник: Кадр из сериала «Марашанец» (18+), реж. Арда Сарыгюн, студия Tims&Productions, 2021 год

Турецкий красавчик снимается не только в телесериалах, но и на международных цифровых платформах. Не так давно он блистал в итальянском сериале «Невежественные феи» (18+).

«Я хочу заниматься этой профессией столько, сколько позволит мое здоровье, — до самой смерти. Я верю, что работу выбираешь не ты, это работа выбирает тебя. Мне поступает много предложений. Главный критерий для меня — чтобы новый персонаж не был похож на предыдущих. Если после этого меня также устраивают история и техническая команда проекта, значит, работа начинается», — говорил Дениз в интервью Cosmoturk.

Неизменная часть работы Источник: _burakdeniz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) В образе Источник: _burakdeniz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Скандалы в жизни Бурака Дениза

Бурак Дениз не раз оказывался в центре скандалов. В 2023 году во время съемок в Адане он оказался участником конфликта в отеле, где, по утверждению актрисы Нильпери Шахинкаи, оскорбил ее и друзей. Один из участников инцидента также заявил о рукоприкладстве. После изучения показаний сторон и записей камер видеонаблюдения прокуратура передала дело в суд, который снял с актера обвинения в нарушении общественного порядка.

Впрочем, никакие скандалы не помешали ему сыграть роль полицейского в сериале «Ночная сказка» (16+) Источник: _burakdeniz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В апреле 2026 года имя Бурака Дениза вновь оказалось в заголовках СМИ в связи с антинаркотическим скандалом. Актера вместе с другими селебрити задержали в рамках масштабной операции по делу о запрещенных веществах, которую прокуратура Стамбула проводила в отношении ряда представителей турецкого шоу-бизнеса. Вместе с ним были задержаны несколько известных актеров и музыкантов. Как писали турецкие медиа, результат его теста на запрещенные вещества оказался положительным.

Такой разный Бурак Дениз Источник: _burakdeniz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Ну какие ресницы! Источник: _burakdeniz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Я верю в любовь»

Личная жизнь Бурака Дениза не раз становилась предметом обсуждения. Одними из самых известных были его отношения с актрисой Бюшрой Девели, с которой он познакомился на съемках сериала «Любовь не понимает слов». Пара встречалась около трех лет, но впоследствии рассталась.

После этого актер познакомился с моделью Дидем Сойдан. Их роман продолжался около года, но в 2021-м стало известно об их разрыве. Тогда в прессе появились слухи, что причиной расставания стали откровенные фотографии модели в социальных сетях, однако оба эти предположения категорически опровергли.

Ну как не влюбиться в такого краша? Источник: _burakdeniz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2023 году турецкая пресса писала о новом романе Бурака Дениза — с актрисой Бестемсу Оздемир. Их несколько раз замечали вместе на светских мероприятиях и во время отдыха в Италии, после чего СМИ сообщили, что дружеское общение переросло в романтические отношения.

«Я верю в любовь и не выстраиваю вокруг себя очень жесткие границы. Я открыт новому и всему необычному. Я человек, который любит жить», — говорит актер.

Селфи Бурак тоже любит делать Источник: _burakdeniz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Ну очень жизнелюбивый! Источник: _burakdeniz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)