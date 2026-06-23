«Цена будет расти»: ждать ли в России дефицита бензина, и есть ли смысл его скупать

Может ли в России возникнуть нехватка бензина? Источник: Алина Сардекова / 76.RU, Георгий Остапкович

В Ярославской области и соседних центральных регионах несколько дней выстраиваются огромные очереди на АЗС. Люди запасаются бензином впрок и ищут места, где топливо можно купить подешевле. В то время, пока крупные сетевые заправки оставляют цены на прежнем уровне, но вводят определенные ограничения, частные АЗС не стесняются их взвинчивать.

Власти убеждают автомобилистов, что спрос на топливо — искусственный, люди создают его сами. Мол, бензин на станции поставляют с избытком. Но не все внемлют этим аргументам.

В других регионах ситуацию с бензином тоже контролируют. В Омской, Воронежской, Саратовской и Иркутской областях ввели ограничения на продажу топлива, а в Москве и Подмосковье АЗС переписали ценники.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович специально для 76.RU рассказал, почему водители начали массово скупать бензин, и может ли в России возникнуть дефицит топлива.

«Бензин попал в определённую фазу дефицита»

Экономист объяснил, что нынешняя ситуация с бензином, в основном, — следствие искусственного спроса. По его словам, так устроена психика человека: если возникает дефицит на товар, его нужно закупить с запасом.

«Причём это касается не только бензина. Когда был дефицит гречки, все бросались покупать эту гречку. Дефицит кофе — все бросались покупать кофе. Сейчас, к сожалению, бензин попал в определённую фазу дефицита. Поэтому идёт эта неравномерная покупка. Процентов 30—40 населения всегда поступает именно так», — объяснил Георгий Остапкович.

Потом всё приходит в норму, и эта гречка, мука или крупа с антресолей падает тебе на голову. Так устроен человек. Тут ничего не поделаешь. Георгий Остапкович Экономист

Цены на бензин будут расти?

Одновременно с ажиотажем поползли вверх ценники: на некоторых станциях марки бензина подорожали на 15-20 рублей за литр.

Возникает вопрос: приведет ли повышенный спрос к тому, что цены вырастут не только на частных, но и на сетевых АЗС?

«Я не думаю. Тут вопрос не в крупных федеральных [игроках], их регулирует федеральное правительство. Они просто им говорят: „Знаете что, ребята? Ну, такая ситуация, вы должны войти в положение“», — объяснил Георгий Остапкович.

95-й — почти 100 рублей за литр. Столько же стоит топливо, например, в Турции Источник: Ярославль Очевидец / Max.ru

Цены повышают как правило перекупщики. Те, кто не производит топливо самостоятельно, в отличие, например, от «Роснефти» или «Лукойла».

«То, что они покупают, дорожает в цене, и они ее тоже повышают. Естественно, в определенный период цена будет расти. Потом придёт в норму, опустится, когда всё образуется», — рассказал экономист.

Причем здесь сельское хозяйство

Как рассказал Георгий Остапкович, спрос на бензин и дизель растет каждое лето. Это связано с активными сельскохозяйственными работами.

«Лето — это посевная, уборочная, большое количество потребления топливных ресурсов. И, в общем-то, в дефицит попадает большая часть топлива», — объяснил эксперт.

При этом дефицит бензина в России, по словам Георгия Остапковича, невозможен. Поскольку количество производимого топлива значительно превышает потребности.

«По крайней мере бензин. С дизелем еще есть какие-то вопросы, но с бензином этого не будет», — рассказал Георгий Остапкович.

Сейчас проблема не в том, что заводы не поставляют, а в логистике. Просто он вовремя не доезжает до точек продаж. Георгий Остапкович Экономист

Когда ситуация нормализуется

Эксперт объяснил — «ремонт» логистики решит проблему спроса. При этом в каждом регионе причины затруднений с поставками разные.

«Ситуация не критическая, но, к сожалению, появились сложности. И водителей не хватает, и ещё зачастую что-то с бензовозами возникает. Но это временно. И потом, в первую очередь, топливо нужно везти аграриям, в оборонный сектор. Поэтому, когда в последнюю очередь топливо довозят до городов, вот там появляется затор», — рассказал Георгий Остапкович.

Ситуация временная. Все войдет в норму не позже августа-сентября. Георгий Остапкович Экономист

По словам экономиста, сейчас первыми будут получать топливо крупные сетевые АЗС.

«Когда образуется дефицит, в первую очередь он возникает у перекупщиков. Эти маленькие заправки не производят топливо сами себе, и попадают, соответственно, в дефицит. А крупный бизнес, как уже было сказано, сами производят и довозят», — объяснил Георгий Остапкович.

Такая система работает не только с бензином, но и с любыми другими продуктами в условиях дефицита.

«Это и в других странах происходит. Жизнь есть жизнь, всегда появляется какой-нибудь дефицит, который через два-три месяца войдёт в норму, а через полгода люди забудут, что в принципе была такая ситуация. Вы же помните: яйца, гречка, картофель — у нас тоже были такие проблемы. Все тоже начинали: „Ой, что делать? Дефицит“. А теперь все уже и не помнят, что происходило с этой гречкой», — рассказал экономист.

Так устроен человек. Одними разговорами это не уладить. Георгий Остапкович Экономист

Ранее мы показывали, что происходит на АЗС в Ярославле. На некоторых заправках ввели запрет на продажу бензина в канистры.