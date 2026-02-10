В Ярославской области расширят трассу М-8: что будет с домами вдоль дороги

В Ярославской области начали ремонтировать трассу М-8 «Холмогоры» между Ростовом Великим и Переславлем-Залесским. До 2028 года планируют расширить до четырех полос 51,8 километра дороги.

Как ранее сообщал губернатор Михаил Евраев, на ремонт ярославского участка и строительство новой трассы из Переславля до Владимирской области выделено не менее 50 миллиардов рублей.

За два года работы проведут на четырех отрезках. В ФКУ Упрдор «Холмогоры» рассказали, на каких участках трассы М-8 организуют новые дорожные полосы:

4–19-й км (обход Переславля-Залесского);

145–160-й км (между Ростовом Великим и Переславлем-Залесским);

165–180-й км (между поселком Петровское и Переславлем-Залеским);

195–201-й км (между Ростовом Великим и Переславлем-Залесским, вдоль озера Неро).

Для последнего участка дороги уже подготовили смету, а также начали поиск подрядчика. Для остальных объектов проекты еще разрабатывают.

«Проведение капитального ремонта автомобильной дороги не окажет влияния на людей, проживающих вблизи данной трассы. Капительный ремонт автодороги будет осуществляться исключительно в пределах установленной полосы отвода», — рассказал порталу 76.RU начальник ФКУ Упрдор «Холмогоры» Павел Кудряшов.

В управлении также назвали самые загруженные участки федеральной трассы в Ярославской области. Так, в сторону Москвы по М-8 каждый день проезжает более 20 тысяч автомобилей. На втором месте стоит направление Р-132 «Золотое кольцо» в сторону Костромы — 13 тысяч автомобилей за сутки. Эта же автодорога загружена и в сторону Ярославля, но уже поменьше — 11 тысяч автомобилей ежедневно.

Напомним, в 2023 году в Ярославской области уже расширяли участок трассы М-8 от поселка Петровского до Ростова Великого. В 2024 году работы шли на отрезке вдоль озера Неро в Ростове. А в декабре 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что областным властям удалось добиться дальнейшего расширения трассы М-8 от границы Владимирской области до Переславля-Залесского.