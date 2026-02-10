НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 758мм 73%
Подробнее
5 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Не хватает педагогов
Здоровье под контролем
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Как отметить свадьбу в Ярославле
Давка в автобусе
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
Дороги и транспорт В Ярославской области расширят трассу М-8: что будет с домами вдоль дороги

В Ярославской области расширят трассу М-8: что будет с домами вдоль дороги

В ФКУ Упрдор «Холмогоры» рассказали подробности предстоящего ремонта

5 565
Какие участки М-8 самые загруженные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие участки М-8 самые загруженные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие участки М-8 самые загруженные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области начали ремонтировать трассу М-8 «Холмогоры» между Ростовом Великим и Переславлем-Залесским. До 2028 года планируют расширить до четырех полос 51,8 километра дороги.

Как ранее сообщал губернатор Михаил Евраев, на ремонт ярославского участка и строительство новой трассы из Переславля до Владимирской области выделено не менее 50 миллиардов рублей.

За два года работы проведут на четырех отрезках. В ФКУ Упрдор «Холмогоры» рассказали, на каких участках трассы М-8 организуют новые дорожные полосы:

  • 4–19-й км (обход Переславля-Залесского);

  • 145–160-й км (между Ростовом Великим и Переславлем-Залесским);

  • 165–180-й км (между поселком Петровское и Переславлем-Залеским);

  • 195–201-й км (между Ростовом Великим и Переславлем-Залесским, вдоль озера Неро).

Для последнего участка дороги уже подготовили смету, а также начали поиск подрядчика. Для остальных объектов проекты еще разрабатывают.

«Проведение капитального ремонта автомобильной дороги не окажет влияния на людей, проживающих вблизи данной трассы. Капительный ремонт автодороги будет осуществляться исключительно в пределах установленной полосы отвода», — рассказал порталу 76.RU начальник ФКУ Упрдор «Холмогоры» Павел Кудряшов.

В управлении также назвали самые загруженные участки федеральной трассы в Ярославской области. Так, в сторону Москвы по М-8 каждый день проезжает более 20 тысяч автомобилей. На втором месте стоит направление Р-132 «Золотое кольцо» в сторону Костромы — 13 тысяч автомобилей за сутки. Эта же автодорога загружена и в сторону Ярославля, но уже поменьше — 11 тысяч автомобилей ежедневно.

Напомним, в 2023 году в Ярославской области уже расширяли участок трассы М-8 от поселка Петровского до Ростова Великого. В 2024 году работы шли на отрезке вдоль озера Неро в Ростове. А в декабре 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что областным властям удалось добиться дальнейшего расширения трассы М-8 от границы Владимирской области до Переславля-Залесского.

Также стало известно, что разработан проект расширения трассы М-8 «Холмогоры» от Вологды до Ярославля.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Трасса М-8 Холмогоры Расширение дороги
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
Гость
10 февраля, 07:40
так что будет с домами вдоль расширяемой трассы???
Гость
10 февраля, 08:17
А при чем тут областные власти?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Рекомендуем