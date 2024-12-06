НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -12

4 м/c,

южн.

 770мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,38
EUR 109,78
Расширят М-8
Кто строит новую Россию
Эвакуировали школу
Чем опасна микоплазменная пневмония
Какие дворы отремонтируют в 2025-м
Без елки на Новый год
Дорога-решето
Суд над блогером из Рыбинска
Новый год: программа
Дороги и транспорт «Погибают десятки людей»: в Ярославской области расширят опасный участок трассы М-8

«Погибают десятки людей»: в Ярославской области расширят опасный участок трассы М-8

О каком отрезке идет речь

1 465
7 комментариев

В Ярославской области продолжат расширять трассу М-8

Источник:

В Ярославской области продолжат расширять трассу М-8. Об этом 6 декабря на заседании Ярославской областной думы сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

— Мы смогли добиться расширения трассы М-8. А если быть точным, скорее всего, это будет новая трасса от границы Владимирской области до Переславля-Залесского — двухполосная в каждую сторону. И дальнейшее расширение до Петровского, — рассказал он.

Михаил Евраев пояснил, что работы включили в пятилетний план ремонтов на федеральном уровне. Он добавил, что на расширение, скорее всего, уйдет несколько лет. А его стоимость составит около 40 миллиардов рублей. При этом необходимость таких работ очень актуальна.

— Это вопрос и логистики, и привлечения туристов, и, конечно, безопасности. Потому что самые страшные аварии в регионе у нас происходят именно в районе Переславля-Залесского. Это, как правило, аварии лобовые. Десятки человек погибают, — пояснил губернатор.

Михаил Евраев добавил, что по этой причине у Переславской ЦРБ начали делать вертолетную площадку, чтобы с помощью санавиации оперативно доставлять пострадавших в Москву или Ярославль.

Напомним, в 2023 году в Ярославской области уже расширили участок трассы М-8 от Петровского до Ростова, в этом году работы шли на отрезке вдоль озера Неро в Ростове.

Ранее мы делали разбор, почему на опасном участке М-8 постоянно случаются смертельные ДТП.

ПО ТЕМЕ
Трасса М-8 Ремонт Расширение Дорога
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
Сразу надо нормально делать было, влево поле, справа поле, как будто нет места, сделали узкоколейку. Трасса
Гость
1 час
Всё таки хорошо что власть заботится о народе.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат
Анонимное мнение
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление