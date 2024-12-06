«Погибают десятки людей»: в Ярославской области расширят опасный участок трассы М-8

В Ярославской области продолжат расширять трассу М-8 Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области продолжат расширять трассу М-8. Об этом 6 декабря на заседании Ярославской областной думы сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

— Мы смогли добиться расширения трассы М-8. А если быть точным, скорее всего, это будет новая трасса от границы Владимирской области до Переславля-Залесского — двухполосная в каждую сторону. И дальнейшее расширение до Петровского, — рассказал он.

Михаил Евраев пояснил, что работы включили в пятилетний план ремонтов на федеральном уровне. Он добавил, что на расширение, скорее всего, уйдет несколько лет. А его стоимость составит около 40 миллиардов рублей. При этом необходимость таких работ очень актуальна.

— Это вопрос и логистики, и привлечения туристов, и, конечно, безопасности. Потому что самые страшные аварии в регионе у нас происходят именно в районе Переславля-Залесского. Это, как правило, аварии лобовые. Десятки человек погибают, — пояснил губернатор.

Михаил Евраев добавил, что по этой причине у Переславской ЦРБ начали делать вертолетную площадку, чтобы с помощью санавиации оперативно доставлять пострадавших в Москву или Ярославль.

Напомним, в 2023 году в Ярославской области уже расширили участок трассы М-8 от Петровского до Ростова, в этом году работы шли на отрезке вдоль озера Неро в Ростове.