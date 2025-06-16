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Дороги и транспорт «Ключевой маршрут»: расширят дорогу из Ярославской области до соседнего региона

«Ключевой маршрут»: расширят дорогу из Ярославской области до соседнего региона

Проезжая часть станет четырехполосной

4 806
33 комментария
В Ярославской области расширят участок трассы М-8 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области расширят участок трассы М-8 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области расширят участок трассы М-8

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Разработан проект расширения трассы М-8 «Холмогоры» от Вологды до Ярославля. Об этом в своем Telegram-канале 13 июня сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов после встречи с заместителем председателя федерального правительства Маратом Хуснуллиным.

«Затронули вопрос развития федеральной трассы М-8 „Холмогоры“ от Ярославля до Вологды. Это ключевой маршрут с повышенной аварийностью. Ежедневно по нему передвигается до 23 тысяч автомобилей. Уже разработали проектную документацию», — отметил Филимонов.

Срок реализации проекта пока не озвучивается.

Напомним, о расширении данного участка стало известно в начале 2025 года. Ранее, в 2023 году, в Ярославской области уже расширили участок трассы М-8 от поселка Петровского до Ростова Великого. В 2024 году работы шли на отрезке вдоль озера Неро в Ростове. А в декабре 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что областным властям удалось добиться дальнейшего расширения трассы М-8 — от границы Владимирской области до Переславля-Залесского. Глава региона отметил, что это даже, скорее всего, будет новая дорога. Предполагается и последующее расширение трассы до Петровского.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Дорожное строительство М-8 Холмогоры Вологда Георгий Филимонов
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Комментарии
33
Гость
16 июня, 13:29
Там не расширять надо, а новую строить в объезд всех населённых пунктов. Нормальный автобан... Как и в сторону Москвы. Вот только в сторону Москвы таковым сделан только огрызок по Владимирской области. Всё остальное - адища через деревни с ограничениями, левыми поворотами. А от Переславля до границы области - вообще лютое позорище! Даже в Финляндии, где за пределами Хельсинки живёт 3,5 человека, нормальные магистрали сделали. Даже в Швеции, где севернее Стокгольма, как сами шведы говорят, только лоси живут - тоже всё построено.
Гость
16 июня, 12:21
Только на нашей м8 такое позорище! От Сергиев Посада. Везде трассы нормальные,скорость 100-110. А у нас как на велосипеде всю дорогу. Даже где есть расширения ,тут же знаки 40-70 и камеры . Не трасса ,а русская рулетка. От Москвы до Ярославля дольше ехали ,чем от Смоленска до Москвы(((
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