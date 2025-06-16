«Ключевой маршрут»: расширят дорогу из Ярославской области до соседнего региона

«Затронули вопрос развития федеральной трассы М-8 „Холмогоры“ от Ярославля до Вологды. Это ключевой маршрут с повышенной аварийностью. Ежедневно по нему передвигается до 23 тысяч автомобилей. Уже разработали проектную документацию», — отметил Филимонов.

Напомним, о расширении данного участка стало известно в начале 2025 года. Ранее, в 2023 году, в Ярославской области уже расширили участок трассы М-8 от поселка Петровского до Ростова Великого. В 2024 году работы шли на отрезке вдоль озера Неро в Ростове. А в декабре 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что областным властям удалось добиться дальнейшего расширения трассы М-8 — от границы Владимирской области до Переславля-Залесского. Глава региона отметил, что это даже, скорее всего, будет новая дорога. Предполагается и последующее расширение трассы до Петровского.