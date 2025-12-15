НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -12

0 м/c,

 751мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Итоги войны УК и застройщика
«Умные решения»
Куда сдать ртутные лампы. Репортаж
Купить жилье без обмана
В Ярославле завершился ремонт ТЮЗа
Проверьте свои знания в географии
Прогноз погоды в Ярославле на следующую неделю
Где покататься на коньках в Ярославле
Дороги и транспорт «До двух полос в каждую сторону»: в Ярославской области начали расширять трассу М-8

«До двух полос в каждую сторону»: в Ярославской области начали расширять трассу М-8

Также будет построена новая дорога

997
В Ярославской области начали расширять трассу М-8 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области начали расширять трассу М-8 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области начали расширять трассу М-8

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области начали расширять трассу М-8. Речь идет об участке между Ростовом Великим и Переславлем-Залесским. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев на заседании Ярославской областной думы 15 декабря.

«Уже началось расширение трассы М-8. работы уже начались между Переславль-Залесским и Ростовом Великим до двух полос в каждую сторону. Еще это будет не только расширение между Ростовом Великим и Переславлем-Залесским, но и новая трасса до Переславля-Залесского от границы с Владимирской областью. Это общее финансирование не менее 50 млрд рублей, которое уже встало в федеральном бюджете», — рассказал Михаил Евраев.

Также губернатор уточнил, что в 2026 году планируется ремонт федеральной дороги Р-132 на участке от Углича в сторону Твери. Также он напомнил, что началось проектирование расширения Р-132 от Ярославля до Туношны.

«Там движение стоит, хотя там крупные населенные пункты. Это будет крупное подспорье для развития региона», — рассказал Михаил Евраев.

В 2023 году, в Ярославской области уже расширили участок трассы М-8 от поселка Петровского до Ростова Великого. В 2024 году работы шли на отрезке вдоль озера Неро в Ростове. А в декабре 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что областным властям удалось добиться дальнейшего расширения трассы М-8 — от границы Владимирской области до Переславля-Залесского.

Ранее губернатор региона рассказывал, что работы по расширению начнутся осенью 2025 года.

Ранее стало известно, что разработан проект расширения трассы М-8 «Холмогоры» от Вологды до Ярославля.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Трасса M-8 Холмогоры Расширение Дорожные работы
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
22 минуты
Дык, а сроки завершения какие?
Гость
1 минута
Как активизировался!!!!!Скоро выборы!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем