«До двух полос в каждую сторону»: в Ярославской области начали расширять трассу М-8

В Ярославской области начали расширять трассу М-8. Речь идет об участке между Ростовом Великим и Переславлем-Залесским. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев на заседании Ярославской областной думы 15 декабря.

«Уже началось расширение трассы М-8. работы уже начались между Переславль-Залесским и Ростовом Великим до двух полос в каждую сторону. Еще это будет не только расширение между Ростовом Великим и Переславлем-Залесским, но и новая трасса до Переславля-Залесского от границы с Владимирской областью. Это общее финансирование не менее 50 млрд рублей, которое уже встало в федеральном бюджете», — рассказал Михаил Евраев.

Также губернатор уточнил, что в 2026 году планируется ремонт федеральной дороги Р-132 на участке от Углича в сторону Твери. Также он напомнил, что началось проектирование расширения Р-132 от Ярославля до Туношны.

«Там движение стоит, хотя там крупные населенные пункты. Это будет крупное подспорье для развития региона», — рассказал Михаил Евраев.

В 2023 году, в Ярославской области уже расширили участок трассы М-8 от поселка Петровского до Ростова Великого. В 2024 году работы шли на отрезке вдоль озера Неро в Ростове. А в декабре 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что областным властям удалось добиться дальнейшего расширения трассы М-8 — от границы Владимирской области до Переславля-Залесского.

Ранее губернатор региона рассказывал, что работы по расширению начнутся осенью 2025 года.