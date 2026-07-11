Дочери Сергея Жукова пришлось бросить школу из‑за травли, а МакSим заявила об угрозах: новости мира звезд

Жуков признался, что его дочь сталкивается с осуждением из-за знаменитости отца Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Неделя оказалась богатой на новости из мира знаменитостей. Лолита призналась, что отказалась от алкоголя, а Лерчек тем временем запустила бренд белья на фоне обсуждений своего здоровья. Ксения Собчак вернула контроль над своими Telegram‑каналами после взлома. Рассказываем обо всём подробнее.

SHAMAN поделился кадрами со свадьбы с Екатериной Мизулиной

Начинаем с позитивных новостей. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в День семьи, любви и верности опубликовал первые кадры со свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. В ролике пара танцует, обнимается и целуется под песню артиста «Ты моя».

SHAMAN выложил видео под песню «Ты моя» Источник: SHAMAN / Telegram

Торжество в узком кругу прошло в июне в одном из ресторанов на Патриарших прудах в Москве. Среди гостей были Григорий Лепс и теща Дронова — экс‑депутат Госдумы Елена Мизулина.

При этом официально пара расписалась еще осенью 2025 года в Донецке. Церемония получилась скромной и закрытой. По словам Мизулиной, решение пожениться во время поездки в Донбасс было спонтанным. Молодоженов лично поздравил глава ДНР Денис Пушилин.

МакSим заявила об отмене выпуска своей книги

А вот в жизни певицы МакSим появились неожиданные сложности. Она сообщила, что ее книга «Другая реальность» не поступит в продажу. Причиной стали угрозы в адрес родных артистки.

По словам МакSим, некие влиятельные лица обратились в издательство и типографию с настойчивым требованием не выпускать книгу. При этом звучали угрозы, в том числе в адрес детей певицы.

«Когда речь идет только обо мне, я могу бороться. Могу спорить. Могу идти до конца и принимать последствия своих решений. Но когда под угрозой оказываются моя семья и мои дети — у меня больше нет выбора. Я приношу свои личные извинения каждому, кто ждал ее выхода, кто поддерживал меня», — написала певица на своей странице в соцсети.

Артистка призналась, что вложила в проект всю душу. Отмена издания стала для нее тяжелым ударом.

Блогер Лерчек запустила коллекцию белья

Валерия Чекалина (Лерчек) продолжает вести активный образ жизни, несмотря на диагноз. Она выпустила собственную коллекцию белья. Блогер лично поучаствовала в рекламной съемке и поделилась фото в социальных сетях. Уже появились первые обзоры от инфлюенсеров, которые приобрели вещи из коллекции.

Источник: repost.news

Презентация бренда совпала с оживленными дискуссиями в обществе. В СМИ и соцсетях не утихали споры об образе жизни Лерчек после постановки онкологического диагноза. Внимание привлекали ее публичные появления и занятия спортом. Из‑за этого в прокуратуру направили запрос о проверке, однако в конечном счете диагноз был подтвержден.

Дочь Сергея Жукова перешла на домашнее обучение из‑за буллинга

А вот лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сделал неожиданное заявление. В интервью телеканалу «Москва 24» рассказал, что его дочь Ника теперь обучается на дому. Семья приняла такое решение, чтобы оградить девочку от травли в школе и связанного с ней стресса.

«Буллинг — самый страшный, мне кажется, творческий. Играет дочь в театре, например, ей говорят: А, ну понятно, это папа договорился на роль», — рассказал артист.

Сергей Жуков призвал людей не делать поспешных выводов и «думать головушкой». Певец уверен, что в большом кино нет места кумовству: над фильмом работает огромная команда, от которой зависит успех проката и заработок всех специалистов. Поэтому никто не станет брать в проект бездарного актера, кем бы ни были его родители.

Диану Шурыгину отправили в СИЗО

В жизни блогера Дианы Шурыгиной не всё гладко. Троицкий районный суд Москвы ужесточил ей меру пресечения. Блогера взяли под стражу прямо в зале суда и отправили в СИЗО. Как сообщает Telegram‑канал SHOT, причиной стало нарушение условий домашнего ареста: 27‑летняя девушка пользовалась смартфоном. В следственном изоляторе она проведет ближайшие 11 дней.

Уголовное дело против Шурыгиной возбудили в июне. Ее обвиняют в создании и распространении порнографического контента в мессенджере в составе группы лиц. Следствие считает, что девушка действовала в сговоре с другими участниками, из‑за чего ее положение считается более серьезным.

Роналду объявил о завершении карьеры

Весь мир на этой неделе наблюдал за португальским форвардом Криштиану Роналду. На предматчевой конференции 5 июля он объявил, что нынешний чемпионат мира станет для него заключительным в профессиональной карьере.

Источник: independent.co.uk

К большому сожалению фанатов футболиста, сборная Португалии проиграла Испании в 1/8 финала ЧМ‑2026 со счетом 1:0. Для Криштиану Роналду этот матч стал последним на чемпионатах мира. Уходя с поля, футболист не скрывал эмоций — кадры с плачущим спортсменом облетели СМИ.

«Моя совесть чиста. Нельзя критиковать того, кто старается изо всех сил», — сказал в интервью Record Роналду.

Ксению Собчак взломали в Telegram

Неприятные события произошли и в жизни журналиста Ксении Собчак. Telegram-каналы «Кровавая барыня» и «Собчак», входящие в медиахолдинг Ostorozhno Media, взломали мошенники. Об этом сообщил канал «Осторожно, новости».

«Посты, которые выходят там с 14:00, не имеют к нам отношения», — отмечалось в сообщении.

Позже доступ к каналам удалось восстановить. По словам Собчак, причиной стал взлом электронной почты. Мошенники сначала завладели ей, а потом получили контроль над аккаунтами в Telegram. Собчак также заявила, что скриншоты переписок, опубликованные злоумышленниками во время взлома, — фейки.

«Я не в заложниках!» — подчеркнула она.

Лолита призналась, что бросила пить

Певица Лолита продолжает радовать и удивлять своих слушателей. Во время выступления на фестивале VK Fest 4 июля в Петербурге не только зажигала вместе с публикой, но и сделала личное признание. Она несколько раз подчеркнула, что отказалась от алкоголя.

«Я должна вам признаться в том, что я не пью. Да‑да, это горе. Но, слушайте, я в завязке и чувствую себя лучше. Вот 62 с половиной года, а жить стало легче», — поделилась артистка со зрителями.

В своем выступлении Лолита дважды вместе с толпой спела хит «Пошлю его на небо за звездочкой». Также певица не раз обращала внимание на свой возраст, шутила про больную поясницу и ласково называла зрителей «детки».

Еще в 2019 году Лолита рассказывала о своих зависимостях. По ее словам, после развода с Александром Цекало она столкнулась с депрессией, употребляла алкоголь и запрещенные вещества, из‑за чего в итоге оказалась в больнице.

Павла Дурова вновь допросили во Франции

А у основателя Telegram Павла Дурова продолжаются проблемы с французскими властями. Следователи вызвали его на очередной допрос в рамках расследования, начатого в 2024 году. Об этом сообщило агентство Agence France‑Presse. Процедура продолжалась более шести часов и стала уже четвертой по счету в рамках этого дела.

Адвокаты предпринимателя заявили, что спустя почти два года после возбуждения уголовного дела по‑прежнему нет доказательств, подтверждающих обоснованность обвинений. Кроме того, защита намерена обжаловать действия французской юстиции.