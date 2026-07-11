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Образование В вузах введут четыре обязательных предмета для всех студентов: что придется изучать

В вузах введут четыре обязательных предмета для всех студентов: что придется изучать

Об изменениях рассказал министр образования Валерий Фальков

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Обязательные дисциплины будут изучать студенты очного и заочного отделения | Источник: Лина Саитова / 116.RUОбязательные дисциплины будут изучать студенты очного и заочного отделения | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Обязательные дисциплины будут изучать студенты очного и заочного отделения

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Все студенты вузов, независимо от специальности и формы обучения, будут изучать четыре обязательных дисциплины: историю, основы российской государственности, русский язык и философию. Об этом на заседании Совета по поддержке русского языка заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По словам Фалькова, включение русского языка в единый социогуманитарный блок поможет улучшить качество преподавания и укрепить единство образовательного пространства страны.

Тем временем продолжается приемная кампания: с 20 июня заявления принимают на портале «Госуслуги». Подать документы на бюджетные места бакалавриата и специалитета можно до 25 июля, в магистратуру (на бюджет) — до 20 августа, на платное обучение по программам бакалавриата и специалитета — до 20 сентября.

На 2026 год в вузах выделено свыше 620 000 бюджетных мест, 73% из них — в регионах. Кроме того, для участников спецоперации и их детей предусмотрена отдельная квота — 53 500 мест, что на 1300 больше, чем в 2025 году.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Вуз Предмет Валерий Фальков
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