В вузах введут четыре обязательных предмета для всех студентов: что придется изучать

Обязательные дисциплины будут изучать студенты очного и заочного отделения Источник: Лина Саитова / 116.RU

Все студенты вузов, независимо от специальности и формы обучения, будут изучать четыре обязательных дисциплины: историю, основы российской государственности, русский язык и философию. Об этом на заседании Совета по поддержке русского языка заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По словам Фалькова, включение русского языка в единый социогуманитарный блок поможет улучшить качество преподавания и укрепить единство образовательного пространства страны.

Тем временем продолжается приемная кампания: с 20 июня заявления принимают на портале «Госуслуги». Подать документы на бюджетные места бакалавриата и специалитета можно до 25 июля, в магистратуру (на бюджет) — до 20 августа, на платное обучение по программам бакалавриата и специалитета — до 20 сентября.