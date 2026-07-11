«Жена-однодневка». Как мать погибшего на СВО бойца лишила многодетную вдову миллионов

Мама утверждает, что сын хотел развестись с законной женой Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU; предоставлено мамой погибшего

В Екатеринбурге мать бойца, погибшего на СВО, лишила миллионных выплат его вдову. Сын Светланы Николаевны втайне женился на женщине с тремя детьми. Брак был зарегистрирован всего за два дня до того, как он подписал воинский контракт. Дмитрий не познакомил избранницу не только с родственниками, но и с близкими друзьями.

Когда военнослужащий погиб, вдова пришла подавать заявление на выплаты. При этом, как утверждает мама бойца, невестка не могла назвать даже дату рождения покойного мужа. Пенсионерка обратилась в суд, чтобы лишить вдову сына «гробовых» миллионов. Первый процесс она проиграла, но апелляционная инстанция встала на ее сторону.

Наши коллеги из Е1.RU уже писали историю этой семьи, а теперь рассказывают, почему официальную жену бойца признали недостойной выплат.

Брак или фикция?

Отношения пары начались в марте 2024 года. Познакомились в интернете и общались по видеосвязи. По словам вдовы, они любили друг друга, быстро съехались и стали жить вместе, однако мама Дмитрия настаивала, что это не так. В Екатеринбург сын приехал из Заречного и снимал квартиру с другом — его личные вещи до сих пор находятся там.

Кроме того, в родном городе у сына была другая любимая девушка — гражданская жена, с которой он внезапно расстался и незадолго до отправки на СВО просил дать второй шанс. Поэтому новость о свадьбе с незнакомкой стала шоком для родственников, как и то, что у избранницы сына есть трое детей от разных отцов.

«21 мая мне сын позвонил и говорит: „Мам, я подписал контракт, завтра ухожу на СВО и я женился“. Я думала, он пошутил, но он сказал, что это не шутка. Оказалось, он зарегистрировал брак с этой женщиной. Мы знать не знаем, кто она такая», — делится Светлана Николаевна.

В суде мама бойца настаивала: многодетная мать вышла за ее сына, узнав, что он собрался на СВО. Они не жили вместе, он не содержал ее и детей, потому что сам нигде не работал и постоянно занимал деньги у родственников.

Когда Дмитрий отправлялся на спецоперацию, супруга не помогала с покупкой необходимых вещей, мама собирала его на скорую руку всего за один день.

По словам Светланы Николаевны, во время звонков с СВО сын говорил, что приедет в отпуск и подаст на развод, но после первого боевого задания он перестал выходить с родными на связь. Целый год военнослужащий числился пропавшим без вести, а родные верили, что он жив. В итоге Дмитрия опознали по тесту ДНК и сообщили об этом близким.

После его гибели, говорит мама, вдова не приехала даже на похороны, да и могилу мужа ни разу не навещала.

Я считаю, что она аферистка, жена-однодневка. Светлана мама погибшего на СВО

«Моего сына уже не вернуть, но я не хочу, чтобы вот такие женщины незаслуженно получали такие суммы. Они недостойны этих выплат. Я понимаю, если бы это была семья, они прожили в браке год-два хотя бы. Но то, что они два дня до его отправки в браке были, — это не семья», — рассказала E1.RU Светлана Николаевна.

Версия вдовы

Вдова бойца в суде называла их отношения длительными, хотя и не отрицала, что со дня знакомства до свадьбы прошло только два месяца. Многодетная мать показала переписки, где Дмитрий признавался ей в чувствах, и подтвердила, что брак с мужем они намеренно заключили перед его отправкой на СВО.

«На военную службу в зону специальной военной операции он собрался из-за денег, но был против, чтобы выплаты получила его мать, регистрацию брака предложил сам», — сообщила вдова в суде.

Супруга бойца рассказывала, что с Дмитрием они жили на съемной квартире. Сначала делили квадратные метры с ее подругой, а потом арендовали отдельное жилье. По словам женщины, они планировали создать крепкую семью — купить свою недвижимость и родить еще одного ребенка.

При этом на вопросы судьи о прошлом супруга, его интересах и увлечениях, вдова не смогла ничего ответить.

Сначала дело рассматривал Орджоникидзевский суд, который постановил: раз брак был заключен официально, значит, вдова имеет право на выплаты. Но мама погибшего обжаловала это решение в областной инстанции.

«Лишить [вдову] права на получение выплат, мер социальной поддержки и иных выплат в связи с гибелью военнослужащего», — постановил Свердловский областной суд.

Коллегия пришла к выводу, что любовные отношения пары развивались только в интернет-переписках, а брак существовал лишь на бумаге.

«Семейные отношения должны характеризоваться не только проявлением взаимных чувств между супругами, но и материальным содержанием, проявлением заботы и ответственности перед друг другом и перед детьми как членами семьи. Из представленной переписки, а также показаний свидетелей прямо не следует, что ответчик с погибшим проживали совместно и вели общий быт как семья, имеющая детей», — говорится в решении суда.

«Черных вдов» стало больше

По словам депутата Государственной думы Максима Иванова, в последнее время выросло количество скоропостижных браков с участниками СВО. Женщин, которые выходят замуж за бойцов из-за выплат, называют «черными вдовами», но доказать, что они стали женами ради наживы, крайне непросто.

«Проблема „черных вдов“ действительно существует, и ко мне обращаются матери тех ребят, которые за неделю, за день до подписания контрактов заключают браки. Что уж их сподвигло, я не знаю. Мы разъясняем, что фиктивным брак может признать только суд, поэтому нужно туда обращаться и доказывать», — объясняет Максим Иванов.

Мама погибшего на СВО Дмитрия пока получила только половину положенных выплат. Это те деньги, которые перевели ей еще до решения областного суда, когда гробовые миллионы разделили пополам между ней и вдовой сына. Вторую часть суммы ей пока не выплатили.

«Я очень хочу, чтобы мамы не опускали руки, ведь не только у меня возникла такая ситуация, они сплошь и рядом. Когда хоронишь сына, ни о чём другом не думаешь. Нужно не сдаваться и добиваться справедливости», — говорит Светлана Николаевна.

Ранее E1.RU писал, как на Урале «мать-героиня» бросила сына в роддоме, а когда он погиб на СВО, явилась за похоронными миллионами, но выплаты у нее отсудил дедушка бойца.