«„Обзывала, унижала, говорила, что я дура никчемная“»: убившая 5-летнюю дочь мать, объяснила, почему это сделала

Екатерину Намени задержали в Новосибирске и доставили для допроса обратно в Ачинск Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

Суд отправил в СИЗО жительницу Ачинска Красноярского края Екатерину Намени, обвиняемую в убийстве собственной пятилетней дочери. Ее искали больше недели, о чем мы рассказывали. После того как женщине огласили меру пресечения, она согласилась поговорить с журналистами в зале заседаний. Она отвечала на вопросы спокойно и почти без эмоций. Запись беседы опубликовал ачинский телеканал «Оса». Наши коллеги из NGS24.RU публикуют запись беседы.

Источник: ОСА Новости Ачинска и Красноярского края / Telegram

Ачинский городской суд отправил женщину под стражу на 1 месяц 22 дня. Если отсчитывать от даты избрания меры, 9 июля, под стражей она пробудет до 31 августа.

Журналисты спросили, за что она убила дочь и давно ли планировала это. Отвечая, обвиняемая сослалась на многолетнее давление со стороны близких и самого ребенка.

«И из-за постоянного гнобления семьи, и она еще последние годы меня гнобила», — сказала женщина.

На уточняющий вопрос, что это значит, последовало объяснение: дочь ее обзывала и унижала.

«Обзывала, унижала, говорила, что я дура никчемная», — вспоминает Намени.

Спросили и о том, почему она не ушла из семьи.

«Уходила несколько раз, но мать меня всеми правдами и неправдами пыталась вернуть к мужу, и я возвращалась», — рассказала женщина.

Спросили и о том, считает ли она виноватым мужа. Прежде чем ответить, женщина уточнила у журналистов один момент.

«А на телевидение не попадет? Хм. Ладно. Да, считаю, что муж виноват», — сказала обвиняемая.

О содеянном она обмолвилась коротко: «Сожалею».

Отдельно у обвиняемой спросили, какого наказания она сама считает себя достойной. По ее словам, рассчитывает она на «самое обычное небольшое наказание».

«Ну, маленького не заслуживаю, а большого тоже перебор, особенно с учетом того, что они все сами виноваты», — заявила она.

Зашла речь и о том, что в бегах женщина пыталась покончить с собой. Она это подтвердила и объяснила, что именно ее остановило.

«Страх выжить и остаться инвалидом», — сказала обвиняемая.

Задержания, по ее признанию, она не ожидала.

«Меня бы уже не было, не думала, что меня так быстро поймают. Это прямо так неожиданно было», — добавила женщина.

По версии следствия, 27 июня Намени под предлогом похода за покупками увела дочь из дома в безлюдный район Ачинска у железнодорожных путей и задушила ее. Тело девочки она спрятала в зарослях на насыпи, а сама уехала автостопом и добралась до Новосибирска, где ее и задержали. Видео этого позже опубликовали в сети.

Ребенка искали почти неделю. Тело нашли только 5 июля. К тому времени оно так долго пролежало на жаре, что сильно разложилось, и причину смерти следователи сразу установить не смогли.

Мотивом в следственном комитете называли личную неприязнь, в том числе к мужу. Там же подтвердили, что 32-летняя женщина страдает психическим заболеванием, ей назначена судебно-психиатрическая экспертиза.