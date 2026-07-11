Миллион рублей — уже скромно. Цены на свадьбы взлетели: почему так произошло

Расходы на торжество выросли до 50% с прошлого года Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Организация свадьбы в 2026 году стала обходится заметно дороже. Расходы выросли на четверть, а в некоторых случаях еще выше. О том, почему это произошло, где молодожены теряют деньги и как не уйти в минус, рассказала Городским медиа доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия», кандидат экономических наук Юлия Бутырина.

«В 2026 году свадьба в России действительно стала серьезным финансовым испытанием. Эксперты фиксируют рост цен на 20–50% по сравнению с предыдущими годами. Если раньше бюджет в 1 млн рублей считался очень хорошим, то сегодня, по оценкам организаторов, — это чаще всего „средний“ уровень, а порой и скромный вариант», — пояснила Бутырина.

По словам эксперта, удорожание связано с несколькими факторами. Она выделила три ключевых причины:

Повышение НДС. С 2026 года базовая ставка выросла до 22%, а порог освобождения от налога для малого бизнеса снизили с 60 до 20 млн рублей. Фотографы, декораторы и кейтеринговые компании вынуждены закладывать налог в стоимость услуг. Рост цен на продукты и логистику. Годовая инфляция в марте 2026 года составила около 5,9% по стране, а в некоторых регионах достигала 6,8%. Рестораны подняли цены на меню, что сразу отразилось на свадебных банкетах. Ажиотажный спрос. 2026 год богат на красивые «зеркальные» даты, и в такие дни цены растут точечно, но существенно.

Бутырина также перечислила типичные ошибки, которые превращают свадьбу в долговую яму. Она обратила внимание на пять самых частых просчетов:

Кредиты. Начинать семейную жизнь с долгов — значит закладывать стресс на первые годы брака. Отсутствие резерва. Не закладывать 10–15% бюджета на форс-мажор (сломанная обувь, отказ подрядчика, штрафы ресторана) — рисковать остаться без денег в последний момент. Позднее бронирование. За полгода до даты цены уже подняты, а хорошие подрядчики заняты. Тактика «позову больше гостей, чтобы окупиться». В 2026 году это не работает: расходы на одного гостя часто выше среднего чека подарка. Невнимательное чтение договора с рестораном. Пробковый сбор за свой алкоголь и сервисный сбор (чаевые) в 10–15% часто не включены в изначальную цену меню и всплывают уже после.