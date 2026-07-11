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Экономика Миллион рублей — уже скромно. Цены на свадьбы взлетели: почему так произошло

Миллион рублей — уже скромно. Цены на свадьбы взлетели: почему так произошло

Разбираемся, где молодожены теряют деньги

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Расходы на торжество выросли до 50% с прошлого года | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРасходы на торжество выросли до 50% с прошлого года | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Расходы на торжество выросли до 50% с прошлого года

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Организация свадьбы в 2026 году стала обходится заметно дороже. Расходы выросли на четверть, а в некоторых случаях еще выше. О том, почему это произошло, где молодожены теряют деньги и как не уйти в минус, рассказала Городским медиа доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия», кандидат экономических наук Юлия Бутырина.

«В 2026 году свадьба в России действительно стала серьезным финансовым испытанием. Эксперты фиксируют рост цен на 20–50% по сравнению с предыдущими годами. Если раньше бюджет в 1 млн рублей считался очень хорошим, то сегодня, по оценкам организаторов, — это чаще всего „средний“ уровень, а порой и скромный вариант», — пояснила Бутырина.

По словам эксперта, удорожание связано с несколькими факторами. Она выделила три ключевых причины:

  1. Повышение НДС. С 2026 года базовая ставка выросла до 22%, а порог освобождения от налога для малого бизнеса снизили с 60 до 20 млн рублей. Фотографы, декораторы и кейтеринговые компании вынуждены закладывать налог в стоимость услуг.

  2. Рост цен на продукты и логистику. Годовая инфляция в марте 2026 года составила около 5,9% по стране, а в некоторых регионах достигала 6,8%. Рестораны подняли цены на меню, что сразу отразилось на свадебных банкетах.

  3. Ажиотажный спрос. 2026 год богат на красивые «зеркальные» даты, и в такие дни цены растут точечно, но существенно.

Бутырина также перечислила типичные ошибки, которые превращают свадьбу в долговую яму. Она обратила внимание на пять самых частых просчетов:

  1. Кредиты. Начинать семейную жизнь с долгов — значит закладывать стресс на первые годы брака.

  2. Отсутствие резерва. Не закладывать 10–15% бюджета на форс-мажор (сломанная обувь, отказ подрядчика, штрафы ресторана) — рисковать остаться без денег в последний момент.

  3. Позднее бронирование. За полгода до даты цены уже подняты, а хорошие подрядчики заняты.

  4. Тактика «позову больше гостей, чтобы окупиться». В 2026 году это не работает: расходы на одного гостя часто выше среднего чека подарка.

  5. Невнимательное чтение договора с рестораном. Пробковый сбор за свой алкоголь и сервисный сбор (чаевые) в 10–15% часто не включены в изначальную цену меню и всплывают уже после.

Выход, по словам Бутыриной, один: фиксировать бюджет сейчас, расставлять приоритеты (что важнее — платье или шоу-программа) и подписывать договоры с подрядчиками как можно раньше. Ошибки, которые перечислила экономист, касаются не только денег, но и времени. Позднее бронирование и невнимательность к деталям могут стоить дороже, чем кажется на первый взгляд.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Свадьба Бюджет Молодожены
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Комментарии
1
Гость
24 минуты
миллион рублей на сватьбу, 5 миллионов на однушку, 2 миллиона на автомобильчик самый дешовый, а потом все в правительстве хлопают бровями и удивляются, ну почему же не рожают, почему семьи не создают?
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