Вы узнаете своего пушистого озорника: смешные картинки и мемы с котами

Владельцы домашних котов знают, на что способны эти пушистые озорники. Хоть говорить они не умеют, порой, мысли будто написаны на их маленьких мордочках. Один взгляд кота может заставить хозяина почувствовать себя виноватым, хоть сам он и не понимает, что же сделал не так. Недостаточно хорошо погладил или поскупился на лакомство?
Подготовили для вас 20 смешных картинок для хорошего настроения, в которых каждый владелец узнает своего кота. Смейтесь от души, ведь за это питомец точно на вас не обидится!
Каждое поколение создает свой сленг, уникальный юмор и тренды. Раньше это были кухонные анекдоты, а с развитием интернета им на смену пришли мемы и демотиваторы. Сейчас же поколение альфа изобретает собственный язык и говорит так, что взрослые то и дело впадают в ступор.