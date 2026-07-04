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Развлечения Вы узнаете своего пушистого озорника: смешные картинки и мемы с котами

Вы узнаете своего пушистого озорника: смешные картинки и мемы с котами

Отдохните и похихикайте от души над этими мордочками

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Эти смешные мемы про котов поднимут вам настроение | Источник: Мария Романова / Городские медиаЭти смешные мемы про котов поднимут вам настроение | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Эти смешные мемы про котов поднимут вам настроение

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Владельцы домашних котов знают, на что способны эти пушистые озорники. Хоть говорить они не умеют, порой, мысли будто написаны на их маленьких мордочках. Один взгляд кота может заставить хозяина почувствовать себя виноватым, хоть сам он и не понимает, что же сделал не так. Недостаточно хорошо погладил или поскупился на лакомство?

Подготовили для вас 20 смешных картинок для хорошего настроения, в которых каждый владелец узнает своего кота. Смейтесь от души, ведь за это питомец точно на вас не обидится!

Действительно, какие-то невыполнимые требования | Источник: Мария Романова / Городские медиаДействительно, какие-то невыполнимые требования | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Действительно, какие-то невыполнимые требования

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

А вдруг съедобное? | Источник: Мария Романова / Городские медиаА вдруг съедобное? | Источник: Мария Романова / Городские медиа

А вдруг съедобное?

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

И не поспоришь | Источник: Мария Романова / Городские медиаИ не поспоришь | Источник: Мария Романова / Городские медиа

И не поспоришь

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Когтеточка в квартире стоит просто для красоты | Источник: Мария Романова / Городские медиаКогтеточка в квартире стоит просто для красоты | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Когтеточка в квартире стоит просто для красоты

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Несправедливо | Источник: Мария Романова / Городские медиаНесправедливо | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Несправедливо

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

В подборку мемов с котиками как-то затесалась пчела… | Источник: Мария Романова / Городские медиаВ подборку мемов с котиками как-то затесалась пчела… | Источник: Мария Романова / Городские медиа

В подборку мемов с котиками как-то затесалась пчела…

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

И так каждое утро | Источник: Мария Романова / Городские медиаИ так каждое утро | Источник: Мария Романова / Городские медиа

И так каждое утро

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Коты, кажется, мечтают о круглосуточном обеде | Источник: Мария Романова / Городские медиаКоты, кажется, мечтают о круглосуточном обеде | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Коты, кажется, мечтают о круглосуточном обеде

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Иногда питомцы оставляют «сюрпризы» в обуви хозяев | Источник: Мария Романова / Городские медиаИногда питомцы оставляют «сюрпризы» в обуви хозяев | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Иногда питомцы оставляют «сюрпризы» в обуви хозяев

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Вот как им приходят эти мысли! | Источник: Мария Романова / Городские медиаВот как им приходят эти мысли! | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Вот как им приходят эти мысли!

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Вопросы к хозяину есть, конечно | Источник: Мария Романова / Городские медиаВопросы к хозяину есть, конечно | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Вопросы к хозяину есть, конечно

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Это нападение | Источник: Мария Романова / Городские медиаЭто нападение | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Это нападение

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

А еще лежать даже в неудобной позе, если кот решил поспать на вас | Источник: Мария Романова / Городские медиаА еще лежать даже в неудобной позе, если кот решил поспать на вас | Источник: Мария Романова / Городские медиа

А еще лежать даже в неудобной позе, если кот решил поспать на вас

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Вместо тысячи слов | Источник: Мария Романова / Городские медиаВместо тысячи слов | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Вместо тысячи слов

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Ну и как отказать таким глазкам? | Источник: Мария Романова / Городские медиаНу и как отказать таким глазкам? | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ну и как отказать таким глазкам?

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

И это обязательно происходит, когда хозяин ест | Источник: Мария Романова / Городские медиаИ это обязательно происходит, когда хозяин ест | Источник: Мария Романова / Городские медиа

И это обязательно происходит, когда хозяин ест

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Подготовился к трапезе | Источник: Мария Романова / Городские медиаПодготовился к трапезе | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Подготовился к трапезе

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Главный враг всех котов | Источник: Мария Романова / Городские медиаГлавный враг всех котов | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Главный враг всех котов

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Соблазн был слишком велик | Источник: Мария Романова / Городские медиаСоблазн был слишком велик | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Соблазн был слишком велик

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Каждое поколение создает свой сленг, уникальный юмор и тренды. Раньше это были кухонные анекдоты, а с развитием интернета им на смену пришли мемы и демотиваторы. Сейчас же поколение альфа изобретает собственный язык и говорит так, что взрослые то и дело впадают в ступор.

Наши коллеги из 72.RU объясняли, откуда взялись и что значат популярные нынче у подростков шутки, которые не понимают даже зумеры.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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