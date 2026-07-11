«Три часа простояли, бензин кончился». Где искать бензин на курортах Краснодарского края — данные о работе АЗС

Водители продолжают стоять в пробках на заправки Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Вот уже около месяца на юге России продолжается топливный кризис, когда водители вынуждены часами стоять в пробках, чтобы заправиться. Некоторые ночуют в очередях и даже дерутся. По данным мэрии Краснодара, на утро 10 июля открыты 64 АЗС, но фактически бензин есть не везде. Более подробную карту с работающими заправками можно посмотреть в нашей новости.

Если вы решили поехать к морю на выходные или в отпуск, учитывайте, что там тоже будут трудности с топливом. Сложнее всего сейчас в Новороссийске и Геленджике. Чуть лучше ситуация в Анапе, хотя и там большие очереди. А вот в Сочи всё работает более-менее стабильно, если не попадать на воздушную сирену (в это время все станции закрывают).

Портал 93.RU собрал все актуальные данные о наличии бензина в курортных городах Краснодарского края.

Анапа

В Анапе по состоянию на 09:30 10 июля работают 26 АЗС. На половине из них ввели ограничения: только по топливным картам и для спецтранспорта. То есть фактически для обычных граждан открыты лишь 13 заправок: на скольких из них есть бензин, не уточняется.

Также на 22 заправках горючее отпускают только в баки от 20 до 200 литров в зависимости от вида топлива и АЗС. Везде запрещено заливать канистры и другие емкости.

Некоторые АЗС работают только для спецтранспорта Источник: Светлана Маслова | Глава города-курорта Анапа / T.me

В наличии:

АИ-92 — на 21 АЗС;

АИ-95 — на 22 АЗС;

АИ-100 — нет в наличии;

ДТ — на 25 АЗС.

Жители часто выезжают на «охоту за бензином» по ночам, когда очереди чуть меньше и не так жарко — можно стоять в пробке без кондиционера, экономя топливо. Вот что рассказывают анапчане:

«Я уже заправилась! 3,5 часа — и мои заветные 30 литров в баке».

«Час простояли на „Эко Оил“, есть всё топливо, отпускают по 40 литров. Очередь была не особо большой, возможно, что-то изменилось уже».

«Три часа простояли, бензин кончился на „Роснефти“ на ж/д, и на Анапском шоссе и „Лукойл“, и „Роснефть“. Сейчас стою на Rusoil».

Сочи

По состоянию на 09:00 в Сочи работают 50 АЗС, на 30 из них машины заправляют только в баки и с ограничением по литрам — не более 30 литров на машину (на «Лукойле» — 20 литров). В наличии:

АИ‑92 — на 27 АЗС;

АИ‑95 — на 27 АЗС;

АИ-100 — на 21 АЗС;

ДТ — на 40 АЗС;

сжиженный газ — 11 АЗС.

На двух заправках «Лукойла» и двух «Роснефти» горючее отпускают только по топливным картам. Еще четыре АЗС временно закрыты, другие четыре — на плановом ремонте.

Напомним, в Сочи закрывают заправки во время работы сирены. Затем выдерживается интервал 15–20 минут, если в течение этого времени не объявляется повторный сигнал, станции возобновляют работу.

Геленджик

По состоянию на 09:00 работают восемь заправок, но бензина на них почти нет. Заправиться можно только в баки в объеме от 20 до 50 литров на машину. В наличии:

АИ-95 — в наличии на 2 АЗС;

ДТ — в наличии на 8 АЗС.

Таким образом, в городе сейчас нет АИ-92 и АИ-100. А 95-й можно заправить только в одном месте, потому что другая заправка работает только по топливным картам.

Ближайшие альтернативные АЗС:

«Роснефть», микрорайон Черемушки, — АИ-95 по топливным картам, ДТ;

«Роснефть», улица Туристическая, — ДТ;

«Лукойл», улица Островского, — ДТ;

«Лукойл», кольцо, — ДТ;

«Газпромнефть», М-4 «Дон», — АИ-95 до 30 литров на авто;

«Газпромнефть», улица Ходенко, — ДТ;

«Газпромнефть», Сухумское шоссе, — ДТ;

«Лукойл», с. Архипо-Осиповка, — ДТ.

В пресс-службе администрации заверили, что все необходимые запасы в городе имеются, и попросили жителей не заправляться впрок.

Туапсинский район

По состоянию на 10:00 в Туапсинском округе открыты 15 АЗС, но фактически топливо есть лишь на половине. Две закрыты, одна из них — на реконструкцию. На восьми заправках ввели ограничения — не более 30 литров на один автомобиль. Без ограничений работают только две станции. В наличии:

АИ-92 — на 7 АЗС;

АИ-95 — на 7 АЗС;

АИ-100 нет в наличии;

ДТ — на 8 АЗС.

Три станции сейчас временно не ведут отпуск топлива. Его поставку ожидают в ближайшее время. Ближайшие альтернативные АЗС:

«Роснефть» в Кроянском;

«Роснефть» в Агое;

«Газпромнефтепродукт» в Джубге.

Заправиться можно, но не везде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вот что писали местные жители накануне вечером:

«В Джубге бензина нет вообще. Только сейчас проехал по всем».

«Вчера выехали из Лермонтово до Воронежа. В Джубге на „Газпромнефть“ очередь с двух сторон километра по два. Решили заправиться в Горячем Ключе. „Роснефть“ — очередь в колонку машин 10. Простояли 1 час 20 минут. А почему? Каждая машина заливала в бак и в канистры. Канистры и в багажнике, и в салоне. По несколько раз ходили оплачивали (лимит 50 литров был). Залили до полного бака (26 литров). Кто бы знал, что через 20 минут на той же „Роснефти“ три машины на заправке. Дальше цирк. „Лукойл“ весь пустой. „Газпромнефть“ — пустой. „Татнефть“ пишет, что пустой, а по факту просто ждет утра. Случайно заехали на заправку: на табло нет бензина, а в наличии есть. Заправили полный бак. Квест полный. Берите с собой канистры с бензином. Хоть уверенно чувствовать себя на дороге».

Новороссийск

По состоянию на 09:00 10 июля в Новороссийске отпускают топливо 20 АЗС, но бензин есть лишь на четырех. Везде заправиться можно только в баки от 20 до 60 литров на машину в зависимости от вида и заправки. В наличии:

АИ-92 — есть на 4 АЗС;

АИ-95 — есть на 4 АЗС;

АИ-100 нет в наличии на АЗС;

ДТ — есть на 17 АЗС.

Работающие АЗС находятся:

«Роснефть», Мысхакское шоссе, — ДТ для всех, АИ-92 только по топливным картам и для спецтранспорта;

Кирилловка — ДТ для всех, АИ-92 и АИ-95 только по топливным картам и для спецтранспорта;

поселок Верхнебаканский — ДТ;

«Лукойл», станица Раевская, — АИ-95;

Цемдолина, улица Ленина на выезде из города, — ДТ;

село Глебовское — АИ-92 и АИ-95;

«Газпром», станица Натухаевская, — АИ-92 и АИ-95;

«Газпромнефть», Сухумское шоссе, — ДТ;

село Гайдук — ДТ;

Rusoil, Цемдолина, — АИ-92, АИ-95 и ДТ;

«Татнефть», поселок Верхнебаканский, — АИ-92, ДТ;

«Уфимнефть», улица Малоземельская, — ДТ;

Цемдолина, улица Ленина, — ДТ;

Сухумское шоссе — ДТ;

село Владимировка — ДТ;

Кирилловка — ДТ;

проспект Дзержинского — ДТ;

улица Суворовская — ДТ.

Власти города уточнили, что «Роснефть» на улице Ленина в Цемдолине, «Лукойл» на улицах Суворовской и Куникова работают только по топливным картам. Еще 11 АЗС временно закрыты. Проверить наличие топлива в Новороссийске можно в чат-боте платформы «Макс».

Темрюкский район

По состоянию на 09:30 утра в Темрюкском районе работают 25 АЗС. На некоторых из них заправляют только в баки, по топливным картам. В наличии:

АИ-92 — на 15 АЗС;

АИ-95 — на 19 АЗС;

АИ-100 — на 3 АЗС;

ДТ — на 21 АЗС.

Еще три АЗС временно не отпускают топливо. Также власти района не уточнили, на скольких заправках из списка может заправляться только спецтранспорт.

Горячий Ключ

На 09:00 в Горячем Ключе работают 15 из 17 заправок. Как и везде, на большинстве из них введены лимиты, заправиться можно только в баки от 20 до 50 литров на машину. Для дизеля — от 50 до 200 литров. В канистры можно набрать лишь на двух АЗС «Татнефть», но всего 20 литров. В наличии:

АИ-92 — на 14 АЗС (из них на четырех АЗС сетей «Лукойл» «Роснефть» и «Газпром» — только по топливным картам);

АИ-95 — на 13 АЗС (из них на четырех АЗС сетей «Лукойл» и «Роснефть» — только по топливным картам);

АИ-100 — на 2 АЗС;

ДТ — на 15 АЗС (в том числе на двух — только для спецтранспорта).

Еще две АЗС временно не отпускают топливо. Вот что рассказывают местные о ситуации на заправках города:

«Это только в новостях пишут, что в канистры не льют бензин, по факту больше половины машин в очереди заливают в канистры, потому и очереди сохраняются».

Готовьтесь постоять в очередях Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ейский район

По данным на утро 10 июля, в Ейске находятся 12 заправок, но работают лишь 5 из них. Еще на трех топливо есть только частично. В наличии:

АИ-92 — на 5 АЗС («Газпром» на улицах Армавирской, 202; Хмельницкого, 232/1, и на трассе Краснодар — Ейск, 227-й км + 600 м (слева); «Газпромнефть» на улице Мичурина, 23в; Rusoil на улице Армавирской, 243);

АИ-95 — на 6 АЗС («Газпром» на улицах Коммунистической, 77; Армавирской, 202; Хмельницкого, 232/1, и на трассе Краснодар — Ейск, 227-й км + 600 м (слева); «Газпромнефть» на улице Мичурина, 23в; «Роснефть» на улице Хмельницкого, 135/5);

ДТ — на 7 АЗС («Газпром» на улицах Коммунистической, 77; Армавирской, 202; Щорса, 55/2; Хмельницкого, 232/1, и на трассе Краснодар — Ейск, 227-й км + 600 м (слева); «Газпромнефть» на улице Мичурина, 23в; Rusoil на улице Армавирской, 243).