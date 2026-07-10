В Ярославле задержан экс-начальник СИЗО: подробности

Начальника СИЗО в Коровниках задержали из-за подозрений в нецелевом использовании бюджетных средств Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, УФСИН по Ярославской области

В Ярославле задержан бывший начальник СИЗО № 1 в Коровниках Александр Котогаров. Как стало известно 76.RU, его подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств.

10 июля суд возложил на Котогарова запрет определенных действий. Теперь Александру до поступления дела в суд запрещено посещать территорию СИЗО и общаться с сотрудниками учреждения.

Александр Котогаров был назначен на пост начальника учреждения в январе 2021 года. С апреля 2026 года начальником СИЗО в Коровниках указан Иван Харин.

По статье 285.1 УК РФ может грозить штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет или без такового.