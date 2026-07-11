Идеальные пляжи, серфинг, крепости и горячие источники. Лучшие места для бюджетного отдыха на море в Дагестане

Вдоль побережья есть как исторические города, так и тихие пляжные курорты Источник: Илья Давыдов / E1.RU

Побережье Дагестана — одно из недооцененных направлений для летнего отдыха в России. Пляжи здесь тянутся на десятки километров, а проживание обойдется дешевле, чем на большинстве популярных российских и зарубежных курортов. MSK1.RU собрал 6 самых ярких направлений, а руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий рассказал, чем заняться во время поездки.

Дербент

Самый южный и, по большинству оценок, древнейший город России — ему больше 2000 лет. Купальный сезон здесь длится с июня по сентябрь, а температура воды колеблется от 22 до 27 градусов. Но сюда едут не только купаться — еще и для того, чтобы посмотреть на уникальные исторические достопримечательности.

«Дербент — пример морского курорта, где программа на неделю может легко обойтись без выезда за пределы города. Здесь хватает собственных достопримечательностей, чтобы чередовать пляжный отдых с прогулками по историческим кварталам и среди крепостных стен», — отмечает Михаил Островерхий.

Главная точка притяжения — цитадель Нарын-Кала, старейшая крепость страны и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри сохранились подземное водохранилище, остатки дворца и бань, а со стен видно весь Старый город и Каспий. Тут стоит спуститься в магалы — узкие кварталы Старого города — и заглянуть в Джума-мечеть, старейшую действующую мечеть России. Завершить день можно у Дербентского маяка, одного из самых старых на всём побережье.

Проживание обойдется в среднем от 6950 рублей за ночь.

Главный вход в цитадель Нарын-Кала Источник: Sulim Kudusov / Wikipedia.org

Махачкала

Столица республики и самая удобная точка въезда, ведь прямые рейсы из Москвы прибывают именно сюда. Город вытянулся узкой полосой между морем и горами, у подножия столообразной Тарки-Тау. На нее поднимаются ради панорамы Каспия и заката над крышами.

«Часто путешественники рассматривают Махачкалу как транзитную точку по пути к другим локациям Дагестана. Но если выделить городу хотя бы пару дней, можно увидеть, насколько ярко здесь раскрывается сочетание кавказской культуры, городской жизни и морского курорта», — говорит Михаил Островерхий.

В самом сердце Махачкалы стоит Центральная Джума-мечеть, одна из крупнейших на Кавказе. Ее строили по образу стамбульской Голубой мечети, и сходство видно сразу. А прогулку по городу легко совместить с пляжным отдыхом, ведь к морю выходит Родопский бульвар с парками, скверами и набережной.

Купальный сезон здесь длится чуть дольше, чем в Дербенте, — с июня по октябрь, а пляж — песчаный и очень широкий.

Проживание обойдется в среднем в 5770 рублей за ночь.

Городской пляж Махачкалы Источник: Wikipedia.org

Каспийск

Ближайший сосед Махачкалы, всего 20 минут на машине. Сюда приезжают за спокойным пляжным отдыхом. Берег песчаный, с мелким ракушечником и пологим заходом, что особенно удобно семьям с детьми.

Своя достопримечательность у города стоит прямо в море, в 2,7 километра от берега. Это заброшенный цех, бывшая станция для испытания торпед, которую туристы давно прозвали каспийским фортом Боярд. К нему ходят катера от городских пляжей, заодно можно прокатиться вдоль побережья и встретить закат на воде.

«Каспийск — удобный вариант для морского отпуска с точки зрения логистики. Здесь не нужно тратить много времени на дорогу после прилета, а большинство пляжей находятся рядом с жилыми кварталами и отелями», — отмечает Михаил Островерхий.

Проживание обойдется в среднем от 6860 рублей за ночь.

Каспийский «форт Боярд» Источник: Мурад Караханов / Wikipedia.org

Избербаш

Курортный городок южнее столицы, с длинными пляжами и необычной деталью рельефа. Над морем поднимается гора Пушкин-Тау. Если встать в правильной точке, ее скалы складываются в профиль поэта, с бакенбардами и кудрями. С 1978 года это памятник природы, а за подъем наверх вас ждет награда — потрясающий вид на всё побережье.

«Одна из особенностей Избербаша — сочетание длинных песчаных пляжей, природных достопримечательностей и размеренного формата отдыха из-за отсутствия шумных заведений. Поэтому курорт нередко рассматривают семьи с детьми», — говорит Михаил Островерхий.

Пляжи Избербаша прикрыты каменными грядами. Они гасят волну, делают воду чище и заодно создают неплохие места для рыбалки. Еще один повод побывать в этом городе — местный сероводородный источник, к которому давно ездят ради лечебных процедур.

Проживание обойдется в среднем в 9350 рублей за ночь.

Пляж Избербаша Источник: Юлия Логинова / «Яндекс Карты»

Манаскент

Тем, кому хочется моря без городского гула, подойдет Манаскент. Здесь всё обещает размеренный отдых: гостевые дома на первой линии, песчаные пляжи, а отдыхающих куда меньше, чем в крупных городах.

«Манаскент может стать хорошей альтернативой более известным курортам побережья. Отсюда менее часа езды до Махачкалы и около 20 минут до Каспийска, поэтому путешественники получают доступ сразу к нескольким направлениям, сохраняя возможность жить у менее загруженных пляжей», — отмечает Михаил Островерхий.

Получается удобная база, с которой легко выбираться на экскурсии, не привязываясь к шумному центру. Кроме того, здесь можно поучиться серфингу — взять доску в аренду стоит совсем недорого.

Проживание обойдется в среднем от 11 840 рублей за ночь.

В Манаскенте есть возможность взять напрокат серф Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Новокаякент

Самая южная остановка маршрута, около 80 километров от Махачкалы. Сюда едут и ради пляжного отдыха, и за здоровьем. Побережье у села Инчхе песчаное и пологое, а рядом находятся знаменитые сероводородные источники Каякентского района и теплое грязевое озеро.

«Новокаякент выделяется соседством пляжей и оздоровительных локаций, поэтому сюда часто приезжают не только ради купания, но и ради источников и лечебных грязей, которые известны далеко за пределами района», — говорит Михаил Островерхий.

По местной легенде, здесь лечился сам генерал Ермолов, и как раз после его визита источники начали обустраивать.

Проживание обойдется в среднем от 8050 рублей за ночь.

Горячие источники Новокаякента Источник: Сергей Сычев / «Яндекс Карты»

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