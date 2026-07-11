Они поджидают в глубине: 10 рыб, в существование которых сложно поверить, — фото

В океане есть жизнь даже на глубине 8000 метров Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Не хотим обижать этих рыбок, но если встретить их во время дайвинга или купания — можно знатно испугаться. Однако океан ведь и не подиум, а его обитатели не обязаны соответствовать человеческим представлениям о красоте.

Облик каждой рыбы — шлифовка суровой эволюции. Их странные формы, пугающие пасти и необычные приспособления — не изъян, а способ выживания в экстремальных условиях. Собрали топ‑10 странных рыб, которые живут в глубинах океанов.

Покрасневшая китовидка

У китовидки кожа дряблая и неплотно прилегает к мышцам Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Топ кошмарных и непонятных существ из глубин океанов открывает рыба мегаломиктер. Ее еще называют китовидка. Выглядит она так, будто пробыла в парной не один день. Живет рыба, кстати, в тропических областях Атлантического, Индийского и Тихого океанов на глубине до 2000 метров. Глаз у нее нет, но есть глазные нервы, чтобы видеть свет. Зубки маленькие, но частые.

Рыба-светофор

Рыба-светофор создана для охоты в темноте Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Рыба-светофор — одна из самых загадочных обитателей морских глубин. Из‑за скрытного образа жизни и труднодоступной среды обитания ученые знают о черном малакосте немного. Главная фишка вида — малакост умеет «зажигать» разные участки тела, будто переключая сигналы светофора, чтобы приманивать добычу или сбивать с толку врагов.

Питается хищник в основном мелкой рыбой и ракообразными, выслеживая их в кромешной темноте. Встречается в тропических и субтропических водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов на глубине от 500 до 2000 метров.

Гроза океанов — черный живоглот

Такая рыбеха ест не жуя Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Эта рыба ныряет особо глубоко — ее можно встретить под водой на уровне от 150 до 3900 метров. Поразительная особенность: хищник проглатывает добычу, которая в разы крупнее его самого.

Желудок и стенки тела у живоглота невероятно эластичны. Известен случай, когда 19‑сантиметровая рыба проглотила макрель длиной 86 сантиметров — почти в 5 раз больше себя.

Пугающий удильщик

Удильщик — одна из самых известных глубоководных рыб Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Один из самых колоритных хищников подводного мира обитает в Атлантическом океане, а также в водах Тихого, Индийского и даже Северного Ледовитого океанов. Чаще всего встречается на глубине от 20 до 1000 метров.

Есть предпочитает рыбу, ракообразных и других обитателей дна. Иногда хищник нападает даже на довольно крупную добычу. Маскироваться ему помогает необычная внешность: тело покрыто кожистыми выростами и бугорками, так что на грунте он почти незаметен.

Сельдяной король

Сельдяной король — очень длинная рыба Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Эта рыба словно персонаж из мифа — выглядит одновременно величественно и необычно. Встречается в теплых и умеренных водах всех океанов — от Тихого до Атлантического, обычно на глубине 500–1000 метров.

Узнать его легко по лентовидному телу, которое иногда длиннее 10 метров, и «короне» из удлиненных лучей спинного плавника. За счет нее рыба и получила свое имя. Плавает она почти всегда вертикально.

Милая рыба‑улитка

Рыба-улитка выглядит скорее инопланетно, чем пугающе Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Большинство таких рыб живет на мелководье или в холодных приполярных водах. Отдельные виды освоили экстремальные глубины — вплоть до 8000 метров.

У таких глубоководных рыб тело студенистое, без костных пластин и плавательного пузыря — это помогает выдерживать чудовищное давление. Питаются они в основном мелкими ракообразными, которые водятся во впадинах.

Опасная плоскоголовая семижаберная акула

Плоскоголовая семижаберная акула может вырасти до 3 метров в длину Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Это древний хищник, который живет на глубине до 150 метров в Тихом, Индийском, Южно-Атлантическом океанах. Она охотится на других акул, скатов, химер, дельфинов, тюленей, а также поедает падаль. Иногда устраивает групповую охоту на крупную добычу. При этом сама может стать добычей белой акулы.

Жуткая акула-домовой

Семейство этого вида возникло около 125 миллионов лет назад Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Главная фишка такой акулы — длинное уплощенное рыло с клювовидным выростом. Он усеян электрорецепторами, которые улавливают слабые электрические поля и помогают охотиться в темноте. Поля создает добыча: кальмары, крабы, рыба и другие ракообразные.

Такие акулы живут на глубине от 200 до 1300 метров в теплых и умеренных водах всех океанов: у берегов Японии, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, в Мексиканском заливе, Бискайском заливе и других регионах.

Алепизавр, который «притворяется» парусником

Алепизавр живет в теплых и холодных водах Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

У этой рыбы очень высокий спинной плавник, похожий на парус. Рот огромный, занимает около трети длины тела. На челюстях и нёбных костях есть крупные зубы — аж до 3 сантиметров, а также множество более мелких.

Встречается в тропических, субтропических и умеренных водах всех океанов. Обычно держится на глубине примерно от 200 до 1000 метров. Может заплыть далеко на север — в Берингово море, к берегам Гренландии и Исландии.

Он охотится в толще воды, часто из засады. В меню — ракообразные, головоногие моллюски, туникаты и костистая рыба.

Рыба, которая стала мемом

Рыба-капля однажды получила статус «самой уродливой в мире» Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Рыба-капля обитает у побережья Австралии, Тасмании и Новой Зеландии на глубине примерно от 600 до 1200 метров. В своей естественной среде она выглядит гораздо более «обычно» для рыбы, чем на фотографиях. Однако, когда рыбу поднимают на поверхность, ее тело деформируется и она принимает такую причудливую форму.