Поставить на даче и кайфовать. Можно ли купить мини-НПЗ и делать на нем собственный бензин?

Люди ищут варианты, пока ситуация с топливом остается напряженной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Зачем зависеть от заправок, если можно купить собственный нефтеперерабатывающий завод? На сайте с бесплатными объявлениями достаточно предложений. Продавцы обещают «быструю окупаемость», «надежность, как у автомата Калашникова» и полную независимость от топливного рынка. Осталось только поставить такую установку рядом с теплицей и всего лишь найти где-нибудь немного нефти. Звучит заманчиво, но есть нюанс. И даже не один.

Все подробности — в материале «Фонтанки».

Что на выходе?

Речь идет всего о паре десятков объявлений на всю страну. Нефтеперерабатывающие установки разбросаны по регионам, а их цена варьируется от 8–9 до почти 300 миллионов рублей.

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Если почитать внимательно, выясняется, что большинство продаваемых конструкций — это мини-версии первого этапа настоящего нефтеперерабатывающего завода. Их задача — не делать автомобильный бензин, а просто разделять нефть на фракции. На выходе получаются бензиновая и дизельная фракции, керосин и мазут.

Именно здесь будущий независимый нефтяной магнат сталкивается с первым разочарованием. «Бензиновая фракция» — это вовсе не АИ-92 и даже не АИ-95. Чаще всего речь идет о так называемом прямогонном бензине.

Название звучит вполне обнадеживающе, но использовать его вместо бензина с заправки нельзя. Октановое число у него обычно находится где-то в диапазоне 60–70, иногда чуть выше. Современный автомобиль такого топлива не оценит. Газонокосилка, кстати, тоже вряд ли поблагодарит: большинство моделей рассчитаны на АИ-92.

А как делать бензин?

Чтобы из прямогонного бензина получился тот самый бензин, который продается на АЗС, его ждет длинный путь. Перегнать нефть — это только начало. Дальше бензиновую фракцию еще долго «доводят до ума»: повышают октановое число, очищают, смешивают с другими компонентами и добавляют присадки, а после проводят обязательный лабораторный контроль качества. Лишь после этого получается тот самый бензин, который можно без опасений заливать в автомобиль. Именно поэтому нефтеперерабатывающий завод — это не одна колонна с трубами, а целый промышленный комплекс.

Некоторые объявления, правда, обещают больше. Например, производство уже готового автомобильного бензина — АИ-92 и выше. Иногда продавцы уточняют, что для этого в установке есть дополнительный блок, который должен повысить октановое число бензина и довести его до нужных характеристик. Но насколько хорошо это работает на практике, из текста объявления понять невозможно. К тому же в единственном объявлении, где присутствует такая опция, цена указана весьма формально — нереалистичный 1 миллион рублей.

В ряде объявлений упоминается «Евро-5», но скорее как крючок, на который можно поймать поисковую машину и заинтересованного покупателя. Ни о каком изготовлении бензина такого экологического класса и речи быть не может, объяснил «Фонтанке» эксперт нефтяного рынка. Скорее всего второй класс — потолок.

При этом в объявлениях также указывают возможность получить дизельное топливо, выдерживающее стандарты «Евро-3». Такое подошло бы для грузовиков и автобусов начала 2000-х годов, сельскохозяйственной и строительной техники, некоторых дизельных генераторов и старых легковых автомобилей, рассчитанных на топливо соответствующего уровня. Возможно, здесь повезет больше, но потребление такого дизеля ограничено.

А нефть-то откуда?

Даже если представить, что с технологией всё получилось, остается самая «маленькая» проблема — нефть. Мини-НПЗ почему-то крайне неохотно работают на воде из колодца. Им нужна нефть или газовый конденсат, которые сначала нужно где-то купить, доставить и хранить. После переработки придется еще решить, что делать с мазутом, тяжелыми остатками и другими продуктами, которые неизбежно образуются вместе с бензиновой фракцией.

Дальше начинается скучная взрослая жизнь: промышленная площадка, резервуарный парк, противопожарные требования, очистные сооружения, автоматика, лаборатория, персонал, обслуживание, электроэнергия и множество документов. Наличием всего этого могут похвастаться меньшинство продавцов. По крайней мере, единицы указывают лицензию как конкурентное преимущество. Это наталкивает на мысль, что в других случаях ее нужно будет получать самостоятельно.

К действительно мощным нефтеперерабатывающим комплексам прилагают участки земли, например 2 га в собственности и 1,5 га в аренде, но находятся они в Саратовской области. А итоговая цена всего комплекса, перерабатывающего до 15 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц, составляет 120 млн рублей.

«Стоимость решений: микро-НПЗ — от 290 млн ₽, малое НПЗ — от 470 млн ₽, среднее НПЗ — от 880 млн ₽. Сроки поставки — от 6 до 10 месяцев», — дает порядок цен другой саратовский продавец, предлагающий НПЗ под ключ.

То есть, по сути, есть предложения с готовыми площадками, на которых хоть завтра можно запустить производство, вопрос только в регионе. Ну и в деньгах. К примеру, в Калмыкии сейчас продается подобный объект за 155 миллионов рублей. По предварительной оценке продавца, еще 10 миллионов придется потратить на пусконаладочные работы. Зато есть бессрочная лицензия на нефтепереработку и свидетельство о регистрации опасного производственного объекта.

«Ранее был заключен контракт на поставку нефти с ПАО „РуссНефть“. Возможность возобновления/заключения сырьевых договоров обсуждается отдельно… Региональный рынок испытывает потребность в локальных поставщиках нефтепродуктов, особенно для дорожного строительства, промышленности, сельского хозяйства, строительных компаний, нефтетрейдеров и сетей АЗС», — достает еще один козырь из рукава автор объявления.

На самом деле мини-НПЗ действительно широко используют на небольших нефтяных месторождениях, в удаленных районах, где доставка топлива обходится слишком дорого, или на предприятиях, ежедневно расходующих десятки тонн дизельного топлива. Там собственная переработка может иметь экономический смысл. Но опять же оценить адекватность предложения только по объявлению трудно. Покупателю придется ехать на место и изучать процесс, если он действительно планирует заняться этим бизнесом.

Поставим на дачу?

Но если цель — перестать зависеть от местных АЗС, обеспечить бензином семейный кроссовер и газонокосилку, то арифметика оказывается беспощадной. Купить готовый бензин на заправке будет намного дешевле, проще, безопаснее и, что особенно важно, законнее, чем строить собственную нефтепереработку.

«Производственный процесс от сырой нефти до готового бензина — это не одна, а несколько разных цепочек. Это непростая вещь, иначе бы делали все всё в каждом дворе. Это сложный производственный процесс, и в первую очередь опасный, потому что это работа с легковоспламеняемыми жидкостями, а при несоблюдении технических регламентов безопасности можно, мягко говоря, подлететь. Потом нужно обладать соответствующей компетенцией, чтобы производить нужное качество, иметь лабораторию, которая будет проверять топливо», — перечисляет собеседник «Фонтанки».

Так что объявления о продаже мини-НПЗ можно рассматривать как источник необычных бизнес-идей или повод провести вечер за изучением устройства настоящего нефтеперерабатывающего завода. Накануне президент РФ как раз поддержал идею создания сети малых нефтеперерабатывающих заводов.

Кто-то к нему, вероятно, уже прислушался: пока корреспондент «Фонтанки» изучал объявления, одно из них исчезло и перешло в раздел закрытых. Это было оборудование с производительностью 15–30 тонн в сутки, располагавшееся на складе в Благовещенске. «Для перевозки потребуется 23–26 грузовиков», — предупреждал сейлер. Цена за производственную линию с большей мощностью составляла 5,6 миллиона юаней, или 62,7 миллиона рублей.

Однако если на фоне новостей рука уже потянулась искать «мини-НПЗ с быстрой окупаемостью», лучше остановиться на полпути и еще раз подумать. Скорее всего, единственное, что действительно быстро окупится в этой истории, — это очередной полный бак на ближайшей заправке. Да, ряд требований к качеству топлива снизили с начала июля, но, поверьте, проверяющие органы быстро вычислят производителей суррогата и нелегальных торговцев, и тогда последуют санкции.