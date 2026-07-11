Это место вдохновило на легендарные строки: гуляем по усадьбе поэта неподалеку от Ярославля

На территории музея-заповедника можно найти много интересного: от исторических построек до живописных уголков природы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха» — единственная сохранившаяся в Ярославской области усадьба дворцового типа XVIII–XX веков. Она находится в 15 километрах к югу от Ярославля, в деревне Карабиха.

Именно здесь великий русский поэт Николай Некрасов проводил летние месяцы с 1861 по 1875 год. В усадьбе он создал многие знаменитые произведения: местные пейзажи не раз становились источником вдохновения.

Сегодня музей-заповедник — одно из самых живописных мест региона. На его территории сохранились исторические усадебные здания, два старинных парка — Верхний и Нижний, аллеи и живописные пруды.

Мы побывали в «Карабихе», прогулялись по старинной усадьбе и подготовили для вас фоторепортаж.

Неподалеку от входа на территорию усадьбы находится место, откуда открывается живописный вид на окрестности Источник: Александр Куренной / 76.RU

У входа в музей-заповедник установлена карта усадьбы, которая поможет сориентироваться на территории и выбрать маршрут прогулки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вход на территорию музея-заповедника бесплатный, а билеты на экспозиции и выставки можно приобрести в кассе, расположенной на первом этаже Большого дома. Касса у входа на территорию в настоящее время не работает Источник: Александр Куренной / 76.RU

Справа от входа находится частично сохранившееся здание бывшего винного склада Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Зеленый домик» — в нем жил младший брат поэта Николая Некрасова, а после — другие его родственники Источник: Александр Куренной / 76.RU

Архитектурный ансамбль усадьбы составляют Большой дом и примыкающие к нему Восточный и Западный флигели Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Большом доме находится музей, где можно увидеть личные вещи Николая Некрасова и старинную мебель Источник: Александр Куренной / 76.RU

Уютная скамейка в тени раскидистого дерева Источник: Александр Куренной / 76.RU

Центральное здание конного двора — одна из хозяйственных построек усадебного комплекса Источник: Александр Куренной / 76.RU

Территория усадьбы утопает в зелени, на центральной площади разбиты нарядные клумбы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прогулка по усадьбе сегодня — это погружение в атмосферу прошлого Источник: Александр Куренной / 76.RU

Неподалеку от восточного флигеля бюст Н. А. Некрасова Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вход в Верхний парк Источник: Александр Куренной / 76.RU

Бревна-лавочки среди берёз Источник: Александр Куренной / 76.RU

Оранжерея в усадьбе «Карабиха» сегодня представляет собой руины из красного кирпича Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рядом расположены дом садовника и небольшая деревянная постройка Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большой деревянный дом по пути к Нижнему парку Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здание сильно изношено временем Источник: Александр Куренной / 76.RU

С обратной стороны Большой дом выглядит особенно эффектно благодаря расположению на склоне, который подчеркивает его архитектуру и масштаб Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дорога к Верхнему пруду Источник: Александр Куренной / 76.RU

У пруда художники пишут картины Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре пруда — островок с зеленью Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рядом с Нижним прудом находится жилой дом Источник: Александр Куренной / 76.RU

На пирсе отдыхают утки Источник: Александр Куренной / 76.RU