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Это место вдохновило на легендарные строки: гуляем по усадьбе поэта неподалеку от Ярославля

Фоторепортаж из «Карабихи»

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На территории музея-заповедника можно найти много интересного: от исторических построек до живописных уголков природы | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа территории музея-заповедника можно найти много интересного: от исторических построек до живописных уголков природы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На территории музея-заповедника можно найти много интересного: от исторических построек до живописных уголков природы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха» — единственная сохранившаяся в Ярославской области усадьба дворцового типа XVIII–XX веков. Она находится в 15 километрах к югу от Ярославля, в деревне Карабиха.

Именно здесь великий русский поэт Николай Некрасов проводил летние месяцы с 1861 по 1875 год. В усадьбе он создал многие знаменитые произведения: местные пейзажи не раз становились источником вдохновения.

Сегодня музей-заповедник — одно из самых живописных мест региона. На его территории сохранились исторические усадебные здания, два старинных парка — Верхний и Нижний, аллеи и живописные пруды.

Мы побывали в «Карабихе», прогулялись по старинной усадьбе и подготовили для вас фоторепортаж.

Неподалеку от входа на территорию усадьбы находится место, откуда открывается живописный вид на окрестности | Источник: Александр Куренной / 76.RUНеподалеку от входа на территорию усадьбы находится место, откуда открывается живописный вид на окрестности | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Неподалеку от входа на территорию усадьбы находится место, откуда открывается живописный вид на окрестности

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

У входа в музей-заповедник установлена карта усадьбы, которая поможет сориентироваться на территории и выбрать маршрут прогулки | Источник: Александр Куренной / 76.RUУ входа в музей-заповедник установлена карта усадьбы, которая поможет сориентироваться на территории и выбрать маршрут прогулки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

У входа в музей-заповедник установлена карта усадьбы, которая поможет сориентироваться на территории и выбрать маршрут прогулки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вход на территорию музея-заповедника бесплатный, а билеты на экспозиции и выставки можно приобрести в кассе, расположенной на первом этаже Большого дома. Касса у входа на территорию в настоящее время не работает | Источник: Александр Куренной / 76.RUВход на территорию музея-заповедника бесплатный, а билеты на экспозиции и выставки можно приобрести в кассе, расположенной на первом этаже Большого дома. Касса у входа на территорию в настоящее время не работает | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вход на территорию музея-заповедника бесплатный, а билеты на экспозиции и выставки можно приобрести в кассе, расположенной на первом этаже Большого дома. Касса у входа на территорию в настоящее время не работает

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Справа от входа находится частично сохранившееся здание бывшего винного склада | Источник: Александр Куренной / 76.RUСправа от входа находится частично сохранившееся здание бывшего винного склада | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Справа от входа находится частично сохранившееся здание бывшего винного склада

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Зеленый домик»&nbsp;— в нем жил младший брат поэта Николая Некрасова, а после&nbsp;— другие его родственники | Источник: Александр Куренной / 76.RU«Зеленый домик»&nbsp;— в нем жил младший брат поэта Николая Некрасова, а после&nbsp;— другие его родственники | Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Зеленый домик» — в нем жил младший брат поэта Николая Некрасова, а после — другие его родственники

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Архитектурный ансамбль усадьбы составляют Большой дом и примыкающие к нему Восточный и Западный флигели | Источник: Александр Куренной / 76.RUАрхитектурный ансамбль усадьбы составляют Большой дом и примыкающие к нему Восточный и Западный флигели | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Архитектурный ансамбль усадьбы составляют Большой дом и примыкающие к нему Восточный и Западный флигели

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Большом доме находится музей, где можно увидеть личные вещи Николая Некрасова и старинную мебель | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Большом доме находится музей, где можно увидеть личные вещи Николая Некрасова и старинную мебель | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Большом доме находится музей, где можно увидеть личные вещи Николая Некрасова и старинную мебель

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Уютная скамейка в тени раскидистого дерева | Источник: Александр Куренной / 76.RUУютная скамейка в тени раскидистого дерева | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Уютная скамейка в тени раскидистого дерева

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Центральное здание конного двора&nbsp;— одна из хозяйственных построек усадебного комплекса | Источник: Александр Куренной / 76.RUЦентральное здание конного двора&nbsp;— одна из хозяйственных построек усадебного комплекса | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Центральное здание конного двора — одна из хозяйственных построек усадебного комплекса

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Территория усадьбы утопает в зелени, на центральной площади разбиты нарядные клумбы | Источник: Александр Куренной / 76.RUТерритория усадьбы утопает в зелени, на центральной площади разбиты нарядные клумбы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Территория усадьбы утопает в зелени, на центральной площади разбиты нарядные клумбы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Прогулка по усадьбе сегодня&nbsp;— это погружение в атмосферу прошлого | Источник: Александр Куренной / 76.RUПрогулка по усадьбе сегодня&nbsp;— это погружение в атмосферу прошлого | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прогулка по усадьбе сегодня — это погружение в атмосферу прошлого

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Неподалеку от восточного флигеля бюст Н.&nbsp;А.&nbsp;Некрасова | Источник: Александр Куренной / 76.RUНеподалеку от восточного флигеля бюст Н.&nbsp;А.&nbsp;Некрасова | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Неподалеку от восточного флигеля бюст Н. А. Некрасова

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вход в Верхний парк | Источник: Александр Куренной / 76.RUВход в Верхний парк | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вход в Верхний парк

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Бревна-лавочки среди берёз | Источник: Александр Куренной / 76.RUБревна-лавочки среди берёз | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Бревна-лавочки среди берёз

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Оранжерея в усадьбе «Карабиха» сегодня представляет собой руины из красного кирпича | Источник: Александр Куренной / 76.RUОранжерея в усадьбе «Карабиха» сегодня представляет собой руины из красного кирпича | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Оранжерея в усадьбе «Карабиха» сегодня представляет собой руины из красного кирпича

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рядом расположены дом садовника и небольшая деревянная постройка | Источник: Александр Куренной / 76.RUРядом расположены дом садовника и небольшая деревянная постройка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рядом расположены дом садовника и небольшая деревянная постройка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Большой деревянный дом по пути к Нижнему парку | Источник: Александр Куренной / 76.RUБольшой деревянный дом по пути к Нижнему парку | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большой деревянный дом по пути к Нижнему парку

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здание сильно изношено временем | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдание сильно изношено временем | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здание сильно изношено временем

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С обратной стороны Большой дом выглядит особенно эффектно благодаря расположению на склоне, который подчеркивает его архитектуру и масштаб | Источник: Александр Куренной / 76.RUС обратной стороны Большой дом выглядит особенно эффектно благодаря расположению на склоне, который подчеркивает его архитектуру и масштаб | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С обратной стороны Большой дом выглядит особенно эффектно благодаря расположению на склоне, который подчеркивает его архитектуру и масштаб

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дорога к Верхнему пруду | Источник: Александр Куренной / 76.RUДорога к Верхнему пруду | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дорога к Верхнему пруду

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

У пруда художники пишут картины | Источник: Александр Куренной / 76.RUУ пруда художники пишут картины | Источник: Александр Куренной / 76.RU

У пруда художники пишут картины

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В центре пруда&nbsp;— островок с зеленью | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ центре пруда&nbsp;— островок с зеленью | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре пруда — островок с зеленью

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рядом с Нижним прудом находится жилой дом | Источник: Александр Куренной / 76.RUРядом с Нижним прудом находится жилой дом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рядом с Нижним прудом находится жилой дом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На пирсе отдыхают утки | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа пирсе отдыхают утки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На пирсе отдыхают утки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Бывали в музее-усадьбе Н. А. Некрасова?

Да, и не раз
Очень давно
Нет, но хочу
Нет и не планирую
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Александр Куренной
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Усадьба Николай Некрасов Парк Прогулка Карабиха
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Комментарии
1
Гость
5 минут
Спасибо за прекрасные фотографии. Они сразу напомнили о поездке - в прошлом году были в Карабихе. И правда, живописные места, очень красиво. Место вдохновения и умиротворения
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