Это место вдохновило на легендарные строки: гуляем по усадьбе поэта неподалеку от Ярославля

На территории музея-заповедника можно найти много интересного: от исторических построек до живописных уголков природы
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Александр Куренной / 76.RU
Литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха» — единственная сохранившаяся в Ярославской области усадьба дворцового типа XVIII–XX веков. Она находится в 15 километрах к югу от Ярославля, в деревне Карабиха.
Именно здесь великий русский поэт Николай Некрасов проводил летние месяцы с 1861 по 1875 год. В усадьбе он создал многие знаменитые произведения: местные пейзажи не раз становились источником вдохновения.
Сегодня музей-заповедник — одно из самых живописных мест региона. На его территории сохранились исторические усадебные здания, два старинных парка — Верхний и Нижний, аллеи и живописные пруды.
Мы побывали в «Карабихе», прогулялись по старинной усадьбе и подготовили для вас фоторепортаж.
Неподалеку от входа на территорию усадьбы находится место, откуда открывается живописный вид на окрестности
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
У входа в музей-заповедник установлена карта усадьбы, которая поможет сориентироваться на территории и выбрать маршрут прогулки
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Вход на территорию музея-заповедника бесплатный, а билеты на экспозиции и выставки можно приобрести в кассе, расположенной на первом этаже Большого дома. Касса у входа на территорию в настоящее время не работает
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Справа от входа находится частично сохранившееся здание бывшего винного склада
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
«Зеленый домик» — в нем жил младший брат поэта Николая Некрасова, а после — другие его родственники
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Архитектурный ансамбль усадьбы составляют Большой дом и примыкающие к нему Восточный и Западный флигели
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Александр Куренной / 76.RU
В Большом доме находится музей, где можно увидеть личные вещи Николая Некрасова и старинную мебель
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Уютная скамейка в тени раскидистого дерева
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Центральное здание конного двора — одна из хозяйственных построек усадебного комплекса
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Территория усадьбы утопает в зелени, на центральной площади разбиты нарядные клумбы
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Прогулка по усадьбе сегодня — это погружение в атмосферу прошлого
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Неподалеку от восточного флигеля бюст Н. А. Некрасова
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Бревна-лавочки среди берёз
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Оранжерея в усадьбе «Карабиха» сегодня представляет собой руины из красного кирпича
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Рядом расположены дом садовника и небольшая деревянная постройка
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Большой деревянный дом по пути к Нижнему парку
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Здание сильно изношено временем
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
С обратной стороны Большой дом выглядит особенно эффектно благодаря расположению на склоне, который подчеркивает его архитектуру и масштаб
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
У пруда художники пишут картины
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
В центре пруда — островок с зеленью
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Рядом с Нижним прудом находится жилой дом
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Источник:
Александр Куренной / 76.RU