«Я хотела максимум». Как выпускница из глубинки взяла 100 баллов на ЕГЭ по физике — без курсов и репетиторов

Стобалльница из Аскарово Источник: личный архив Русланы Нишановой

В этом году в средней школе небольшой уральской деревни Аскарово сразу четыре выпускника получили 100 баллов по физике. Наши коллеги из UFA1.RU познакомились с одной из звездных выпускниц Аскарово — Русланой Нишановой.

«Всё четко и ясно»

Интерес к предмету, который всегда было принято считать «не для девочек», школьница полюбила сразу.

«Физика мне нравилась с седьмого класса, с того момента, как она началась в школе. Мне в ней нравится точность: это точная наука, в ней нет неоднозначных или спорных моментов, всё четко и ясно — именно это я и люблю», — рассказывает 17-летняя Руслана.

Еще одна любовь выпускницы — математика. По словам девушки, ей повезло с учительницей — на ее уроках всегда было интересно.

«На гуманитарных уроках мне бывало скучно, а на математике и физике всегда хотелось учиться», — улыбается Руслана.

Еще до того, как она определилась с профессией, у школьницы появилась цель — она твердо знала, чего хочет добиться в обучении.

«Мне был важен результат, особенно по физике, — я шла именно на 100 баллов. По другим предметам меня устраивали 90–95, а по физике я хотела максимум», — говорит Руслана.

Кстати, математику девушка сдала тоже очень круто — на 98 баллов.

Как готовиться, чтобы сдать на все 100

С репетиторами Руслана не занималась — хватало школьных уроков и дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ со школьной же учительницей.

«В 10–11-х классах у нас было три-четыре урока в неделю плюс внеурочные занятия по подготовке к ЕГЭ. Они не ходили к репетиторам, но я всегда говорила им смотреть дополнительные бесплатные материалы в интернете», — рассказывает Эльмира Ишкулова, преподаватель стобалльницы.

По словам выпускницы, главное — не зубрить, а понимать каждый этап решения задачи. Только так можно вывести любую формулу прямо во время экзамена без заучивания. Теоретическую базу Руслане дала учительница, далее оставалось лишь глубоко изучить смысл каждого раздела физики.

«Если пытаться сразу решать задачи без понимания процессов, ничего не выйдет. Формулы надо понимать, тогда они запоминаются сами», — говорит Руслана.

В течение года она ставила себе дедлайны — например, решить определенные прототипы задач за неделю. Всё это помогает не терять темп и сохранять дисциплину. После Нового года Руслана начала бесперебойно решать типовые задачи для ЕГЭ.

Хорошо помог при подготовке метод сокращенного тайминга на решение одной конкретной задачи.

«Если за пять минут ничего не получалось, мы пропускали задачу и возвращались к ней позже, чтобы не тратить время, на экзамене это очень важно», — говорит Руслана.

Многие скажут, что стобалльники света белого не видят, зарывшись в книги и тесты. Но Руслана не лишала себя обычного подросткового досуга.

«Друзей я видела реже, так как они мои ровесники и тоже готовились к ЕГЭ. Но я не зацикливалась только на учебе — ходила на шахматы, участвовала в олимпиадах, училась вождению», — вспоминает Руслана.

Мотивация — вот ключ к «сотке»

Тяга к максимальному результату у Русланы была всегда: как и многие другие стобалльники, она отличница с первого класса. Психологи говорят, что такие дети, как правило, хорошо понимают, что такое самодисциплина, им проще охватывать большую базу данных и системно подходить к самообучению. Привычка получать высший балл развивает внимательность и усидчивость, отличники не ленятся перепроверять ответы, тестировать самих себя и упорно доводить начатое до конца.

Все эти качества Руслане привили родители. Например, мама девушки была активисткой и прилежной ученицей — в местной школе некоторые учителя помнят ее до сих пор.

«Родители всегда искренне радовались моим успехам, хвалили, дарили подарки — сладости или что-то небольшое. У них не было цели сделать меня победителем везде, они просто радовались за меня», — говорит Руслана.

Отличница и стобалльница пока не решила, куда будет поступать, но рассматривает нефтяное направление либо в Уфе, либо в Казани. Столицу тоже не исключает, но, по ее словам, далеко уезжать не хочется.

А пока она просто принимает поздравления. И, как сама признается, нисколько не удивлена результату, потому что шла именно на 100 баллов с самого начала.