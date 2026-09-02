О ценах на билеты, молодежи и Хартли: президент «Локомотива» рассказал, чего ждать в новом сезоне

«Локомотив» провел предсезонную пресс-конференцию Источник: Максим Цирулев / 76.RU

2 сентября в Ярославле прошла предсезонная пресс-конференция ХК «Локомотив». На вопросы журналистов ответили президент клуба Юрий Яковлев и главный тренер команды Дмитрий Квартальнов. О чем говорили спикеры — в материале 76.RU.

«Решение мне это непонятно»

Встреча с представителями СМИ началась с обсуждения нововведений в КХЛ — отказа от проведения Кубка Открытия. Ярославцы начнут сезон не с матча против второго финалиста — «Ак Барса», а со встречи против «Трактора».

«Решение мне это непонятно. Мне кажется, что матч за Кубок Открытия вносит дополнительный интерес. Я бы не стал отменять», — взял слово Яковлев.

Свои мысли о первом сопернике в регулярном чемпионате высказал и Квартальнов.

«Первая игра у нас с „Трактором“. Всё, что мы планировали, сделали. Большая группа молодых ребят у нас заходит. Будет интересный сезон. К первому сопернику мы готовы», — сказал наставник.

«У нас нет противоречий»

Следом президент «Локомотива» прокомментировал назначение Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера основной команды.

«Мы давно знаем друг друга. Знакомы с сильными и слабыми сторонами. Мы находимся в определенной ситуации, которая нам диктует, что тренером должен быть Дмитрий Вячеславович», — рассказал Яковлев.

Президент клуба также объяснил, почему не стали перевозить из Минска помощников Квартальнова.

«Мы не обсуждали эту тему, кого привозить. Просто определились, и всё. У нас не было такого, что этих берем, а этих — нет. У нас нет противоречий в этом вопросе», — добавил Яковлев.

Тренеры Владимир Чебатуркин и Игорь Горбенко вошли в штаб ХК «Лада».

«Даем шанс молодежи»

На вопрос о селекции клуба Юрий Яковлев объяснил, что в состав набирают определенных игроков.

«Мы ищем конкретных людей на позиции. Надо сказать, что у нас большая группа молодежи и мы к ним относимся не как к каким-то проходным, а очень серьезно, надеемся на них. Пока ищем каких-то ветеранов, молодежи даем шанс проявить себя. Вопрос с Гернатом, Паником и Фрэзом не закрыт. Очень надеемся, что ребята приедут», — заявил президент.

Ситуация непростая и в стране, и в хоккее, но мы считаем, что ребята вполне могут вернуться. Юрий Яковлев президент ХК «Локомотив»

О Фьоре и Фальковском

Юрий Яковлев коротко упомянул, что переговоры с новичками Фьоре и Фальковским прошли быстро.

«Джованни для нас человек известный. Сложную серию провели и давно за ним наблюдали. Степан — с хорошими данными. Есть шанс развить их», — добавил президент клуба.

Об адаптации новичков в новой для себя команде рассказал и Дмитрий Квартальнов.

«Они притираются. Не могу сказать, что они полностью вошли, но сезон покажет. Я думаю, что эти парни нам помогут», — сказал Квартальнов.

О переходе хоккеистов в другие клубы

Несколько слов сказал Юрий Яковлев и о Ярославе Лихачеве, Павле Красковском и Степане Никулине. Хоккеисты покинули ярославский клуб по ходу межсезонья.

«Мы хотели сохранить Ярослава. Отдаем должное его одаренности, но, к сожалению, не подошел нам. Было очень жалко отдавать. Я предлагал Красковскому остаться, но он решил перезагрузиться. Возраст ему позволяет. Никулин — это из области Лихачева. Решили его не держать, зачем мучить парня», — рассказал президент.

На пресс-конференции стало известно, почему Даниил Тесанов не принял участие ни в одном предсезонном матче команды.

«Тесанов не поехал на турнир в Омске по причине травмы кисти. Считаю, что он мог бы у нас остаться и играть. Травм много, что-то с самоподготовкой. Надо ему готовиться к тренировкам, играм, потенциал есть», — добавил Яковлев.

«Хартли реально работает»

Боб Хартли, который теперь работает в клубе в должности консультанта, продолжает активно включаться в тренировочный процесс.

«Боб здесь в роли консультанта. Это большая удача, что специалист такого уровня согласился работать с клубом. Он каждый день ведет большую работу с детьми, молодежью. Иногда удивляюсь даже его работоспособности и желанию. Реально работает каждый день по многу часов. Если говорить о работе с первой командой, то это во многом зависит от Дмитрия Вячеславовича», — заявил Яковлев.

Хартли на посту главного тренера «Локомотива» вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина — 2026.

«Стараемся не срывать запланированные игры»

Первые лица клуба прокомментировали, как изменилась подготовка к играм на фоне частых ограничений на полеты в связи с беспилотной опасностью.

«Вопрос прорабатываем. Мы думаем прежде всего о людях и их здоровье. Логистика — тоже сложно. В финале пользовались и самолетом, и поездом. Стараемся не срывать запланированные игры», — заявил Яковлев.

«Ничего нового и грандиозного не будет»

7 сентября исполнится 15 лет со дня трагедии «Локомотива». По словам Юрия Яковлева, особых мероприятий по этому поводу не планируется.

«Дни памяти не зависят от количества лет. Нужно помнить и выполнять, что нужно. Ничего нового и грандиозного не будет, но соберемся, помянем, кубок поставим. Печальное событие, что сделаешь», — сообщил управленец.

7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта в Туношне разбился самолет Як-42, на борту которого находились хоккеисты и тренеры «Локомотива» — они летели на игру в Минск. Погибли 44 человека: тренеры, игроки, пилоты. Выжил только бортинженер лайнера Александр Сизов.

Как настрой?

Юрий Яковлев рассказал о настрое и стимуле на дальнейшую работу после двух подряд чемпионств и звания лучшего руководителя клуба.

«Это зависит от каждого человека в отдельности. Говорить о третьем чемпионстве можно только тогда, когда уже два выиграл. Конечно, мы хотим, будем стремиться и всё для этого сделаем. Другое дело, что у нас нет какого-то шапкозакидательского настроя, что мы сейчас выйдем и всех разобьем. Мы спокойно работаем, но знаем, что определенная ответственность на нас лежит», — сказал Яковлев, отвечая на вопрос 76.RU.

Юрий Яковлев занимает пост президента клуба более 35 лет. Он возглавил ярославское «Торпедо» в 1990 году. За это время он был трижды удостоен приза имени Валентина Сыча — его вручает КХЛ лучшим управленцам. В августе 2026 года президент России Владимир Путин наградил Юрия Яковлева орденом Александра Невского.

«Это больной вопрос»

Руководство отреагировало на новости о повышении цен на билеты и абонементы на игры команды.

«Повышение цен — это всегда больной вопрос для нас. Цены на всё очень растут, затраты очень большие. Нам приходится много денег тратить, чтобы не только решать вопросы с командой, но и с ареной. Затраты очень большие. Мы проводим анализ с другими клубами. Мы не первые, далеко не первые», — ответил президент клуба.