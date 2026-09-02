«Воздержитесь от поездок»: из Ярославля в сторону Москвы перекрыли трассу

В Ярославле перекрыли М-8 из-за беспилотной опасности Источник: Александр Куренной / 76.RU

2 сентября в 15:11 в Ярославской области завыли сирены. Губернатор объявил беспилотную опасность. В Туношне временно закрыли аэропорт.

Из-за угрозы атаки БПЛА на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли дорогу от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — предупредил глава региона.

По данным на 15:17, продолжается работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств. Власти призвали ждать отбоя беспилотной опасности.

Как объехать перекрытия по М-8

Напомним, автомобилистам в таких случаях рекомендуют объезжать перекрытия либо через Ивановскую область, либо через Гаврилов-Ям и по другими направлениям. Мы подробно рассказывали, как можно объехать перекрытый участок.

Также мы рассказывали, как правильно себя вести при обнаружении обломков беспилотника и где узнать адреса укрытий в Ярославле.

Обновление на 2 сентября 16:25