«Воздержитесь от поездок»: из Ярославля в сторону Москвы перекрыли трассу

2 сентября в 15:11 в Ярославской области завыли сирены. Губернатор объявил беспилотную опасность. В Туношне временно закрыли аэропорт.
Из-за угрозы атаки БПЛА на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли дорогу от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД.
«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — предупредил глава региона.
По данным на 15:17, продолжается работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств. Власти призвали ждать отбоя беспилотной опасности.
Как объехать перекрытия по М-8
Напомним, автомобилистам в таких случаях рекомендуют объезжать перекрытия либо через Ивановскую область, либо через Гаврилов-Ям и по другими направлениям. Мы подробно рассказывали, как можно объехать перекрытый участок.
Также мы рассказывали, как правильно себя вести при обнаружении обломков беспилотника и где узнать адреса укрытий в Ярославле.
Обновление на 2 сентября 16:25
Ограничения на трассе М-8 сняты, движение восстановлено. Об этом сообщил губернатор.