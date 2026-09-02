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Дороги и транспорт Атака БПЛА на Ярославль «Воздержитесь от поездок»: из Ярославля в сторону Москвы перекрыли трассу

«Воздержитесь от поездок»: из Ярославля в сторону Москвы перекрыли трассу

В регионе действует беспилотная опасность

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В Ярославле перекрыли М-8 из-за беспилотной опасности | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле перекрыли М-8 из-за беспилотной опасности | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле перекрыли М-8 из-за беспилотной опасности

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

2 сентября в 15:11 в Ярославской области завыли сирены. Губернатор объявил беспилотную опасность. В Туношне временно закрыли аэропорт.

Из-за угрозы атаки БПЛА на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли дорогу от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — предупредил глава региона.

По данным на 15:17, продолжается работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств. Власти призвали ждать отбоя беспилотной опасности.

Как объехать перекрытия по М-8

Объезд через ивановскую дорогу | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОбъезд через ивановскую дорогу | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Объезд через Гаврилов-Ям | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОбъезд через Гаврилов-Ям | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Старая московская дорога в Ярославле | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаСтарая московская дорога в Ярославле | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Объезд через Курбу | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОбъезд через Курбу | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Объезд через Писцово | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОбъезд через Писцово | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
И еще один вариант через Заячий Холм | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИ еще один вариант через Заячий Холм | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Напомним, автомобилистам в таких случаях рекомендуют объезжать перекрытия либо через Ивановскую область, либо через Гаврилов-Ям и по другими направлениям. Мы подробно рассказывали, как можно объехать перекрытый участок.

Также мы рассказывали, как правильно себя вести при обнаружении обломков беспилотника и где узнать адреса укрытий в Ярославле.

Обновление на 2 сентября 16:25

Ограничения на трассе М-8 сняты, движение восстановлено. Об этом сообщил губернатор.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Атака БПЛА Беспилотная опасность Губернатор Перекрытие дороги
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Комментарии
14
Гость
17 минут
Как это воздержись? У нас, ещё картошка не выкопана!))
Гость
21 минута
Опять киевлянам в метро ночевать?
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Гость
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