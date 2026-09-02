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Город Атака БПЛА на Ярославль Завыли сирены: в Ярославской области объявили беспилотную опасность

Завыли сирены: в Ярославской области объявили беспилотную опасность

Жителей региона просят соблюдать спокойствие

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В Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВ Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Днем 2 сентября в Ярославской области объявили беспилотную опасность. Жители региона услышали сирены.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

По словам главы региона, учреждения в области работают в штатном режиме.

«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — рассказал Михаил Евраев.

Ранее мы публиковали памятку с интсрукцией о том, что делать при беспилотной опасности в регионе. А также, как правильно себя вести при обнаружении обломков беспилотника, и где узнать адреса укрытий в Ярославле.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Беспилотная опасность Сирена
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