Стена рухнула на малышей в детском саду в Калужской области: новости 2 сентября

По факту обрушения начали расследование Источник: Стефан Перевалов Глава Обнинска / MAX

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 сентября.

Турецкие авиакомпании стали отменять рейсы в Россию

Турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили часть рейсов в Москву, Уфу, Санкт-Петербург и Самару. По данным АТОР, проблемы затронули как вылеты из России, так и прилеты на курорты.

Pegasus отменила 12 рейсов во Внуково на 2 сентября — шесть на прилет и шесть на вылет. Turkish Airlines отменила три рейса между Внуково и Стамбулом. В Уфе, Петербурге и Самаре отменили рейсы в Анталью и обратно.

В ночь на 2 сентября и утром в московских аэропортах вводили временные ограничения. Внуково с 03:45 до 06:56 (мск) принимал и отправлял самолеты по согласованию, Домодедово работал в таком же режиме с 04:03 до 06:56 (мск). В Шереметьево ограничения ввели еще в 22:59 (мск) 1 сентября, в 00:30 (мск) их сняли, а утром ввели снова.

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что значимых перерывов в работе гражданской авиации не будет. Он подчеркнул, что ограничения могут вводить и дальше, поскольку главный приоритет — безопасность полетов.

Пассажирам отмененных рейсов Pegasus предложили переоформить билеты на даты после 2 сентября или вернуть деньги. Другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», Nordwind и Corendon, выполняют рейсы по расписанию. Данных об отменах на 3 сентября пока нет.

Туроператоры оперативно пересаживают своих клиентов на другие рейсы, обеспечивают трансфером и проживанием в отелях, уточнили в АТОР в беседе с ТАСС. Об отмене полетных программ и их уходе из России речи не идет.

В российских школах произошло два нападения

Утром 2 сентября в Башкирии школьник ударил ножом сверстника во время урока. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает, сообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.

«Врачи экстренно провели операцию. Гемодинамика стабильна», — написал Рахматуллин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, нападавшего задержали. На место выехала антикризисная бригада Минпросвещения.

В тот же день похожий инцидент произошел в Москве. Школьник пришел в здание с ножом и попытался напасть на учителя. Охрана обезвредила его, педагог получил поверхностные травмы. Нападавшего задержали, проводится проверка.

Пестициды ежегодно отравляют более 400 миллионов фермеров по всему миру

Более 400 миллионов фермеров ежегодно страдают от отравления пестицидами, около 11 тысяч из них погибают. Об этом пишет журнал Frontiers in Public Health со ссылкой на исследование.

Больше всего случаев отравления фиксируют в странах Южной, Юго-Восточной Азии и Восточной Африки. Самая тяжелая ситуация в Буркина-Фасо: там ежегодно страдают 84% фермеров. При этом наибольшее число смертей приходится на Индию — почти 60% от всех случаев в мире.

Использование пестицидов в сельском хозяйстве продолжает расти. В 2023 году их применили 3,8 миллиона тонн — в два раза больше, чем в 1990 году.

Авторы доклада называют ситуацию «кризисом, который больше нельзя игнорировать», и призывают к немедленным действиям. Среди предложений — внедрение рекомендаций ООН по постепенному отказу от высокоопасных пестицидов.

В России ждут новые штаммы гриппа

В России ожидают появление новых штаммов свиного (A(H1N1)) и гонконгского (A(H3N2)) гриппа. У большинства граждан нет иммунитета, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

«К нам могут прийти и, скорее всего, придут оба варианта гриппа, притом эти оба варианта сменившихся штаммов, и к которым, скорее всего, у наших с вами сограждан должного иммунитета нет. Мы не встречались с этими геновариантами», — сказала Попова.

В этом году Роспотребнадзор планирует вакцинировать до 60% населения, чтобы сформировать популяционный иммунитет. По словам главы ведомства, в предыдущие годы это успешно удавалось, поэтому ситуация с заболеваемостью гриппом в стране остается спокойной. Поставки российской вакцины уже начались во все регионы.

Какие мифы мешают сэкономить на ипотеке

Многие заемщики совершают ошибки при досрочном погашении ипотеки из-за распространенных заблуждений. О том, как на самом деле работают такие платежи, Городским медиа рассказал руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Первый миф : деньги аннулируются, если внести их не в день платежа. На самом деле проценты начисляются ежедневно за фактический срок пользования деньгами. Если внести сумму в любой день, система сначала удерживает накопленные проценты, а остаток направляет на погашение основного долга.

Второй миф : нужно копить крупную сумму и гасить одним траншем. По словам эксперта, систематические небольшие платежи всегда выгоднее редких крупных сумм. Две-три тысячи рублей, внесенные сегодня, принесут больше экономии за весь срок, чем двадцать тысяч через несколько месяцев.

Третий миф : после внесения средств ежемесячный платеж уменьшится сам собой. Это не так: чтобы деньги сработали, нужно подать заявление в банке и указать, чего именно вы хотите, сократить срок или уменьшить платеж. По умолчанию система ничего не меняет.

Четвертый миф : досрочное погашение выгодно в любой момент. Экономическая целесообразность меняется с годами. В первые 3–5 лет каждая тысяча рублей экономит две-три тысячи переплаты. После середины срока, когда банк уже получил основную прибыль, выгода падает, и свободные деньги лучше разместить на депозите.

Пятый миф : закрытие кредита важнее создания финансовых резервов. Если доходность вкладов превышает ставку по ипотеке, стратегия накопления становится более выгодной. Например, при льготной ипотеке под 6–8% разумно временно размещать избыток средств на накопительных счетах, пока ставки по ним выше.

Минпросвещения установило временные рамки для школьных занятий

В школах установили единые временные рамки для занятий. Как долго дети могут находиться в учебном заведении и сколько отдыха им положено, рассказал эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

«Режим учебного дня школа устанавливает самостоятельно и закрепляет его в своем локальном нормативном акте. При этом должны учитываться требования СанПиН», — сказал Костенко.

Все основные уроки должны заканчиваться не позднее 19:00. Между последним уроком и началом дополнительных занятий или второй смены должен быть перерыв не менее 30 минут.

Для дополнительного образования действуют свои ограничения. Дети до 7 лет могут заниматься не позднее 19:30, школьники 8–15 лет — до 20:00, подростки 16–18 лет — до 21:00.

Рост тарифов ЖКУ станет рекордным за 17 лет

Совокупный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году может превысить 16,7%. Это станет максимальным показателем с 2009 года, следует из проекта «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики Банка России».

Второй этап плановой индексации пройдет с 1 октября. Рост составит от 8 до 22% в зависимости от региона. Первое повышение в этом году прошло 1 января и составило 1,7%.

Правительство установило предельные индексы повышения платы за коммуналку для каждого региона. С 1 октября они будут разными — от 8 до 22%. Подробнее о том, как изменятся тарифы в разных регионах, читайте в нашем материале.

Россия входит в первую десятку стран по темпам прироста ожирения

По темпам роста числа людей с ожирением Россия находится в первой десятке стран мира. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

Сейчас российские врачи подготовили проект клинических рекомендаций по ожирению. В нем предлагают ввести новый диагноз — «сверхожирение». Пациентам перед операцией рекомендуют худеть не менее чем на 5%.

Академик связал рост ожирения с резким изменением в эволюции человека: он перестал двигаться, имея возможность хорошо есть. За этим следуют эндокринные изменения, прежде всего диабетического плана, которые могут превратить человека в инвалида, предупредил Онищенко.

Если тенденции сохранятся, к 2030 году 60% населения мира будут иметь избыточный вес или ожирение — это 3,3 миллиарда человек. Из них 25% — морбидное ожирение (крайняя, болезненная форма).

В Пекине открылся «детский сад» для роботов

В Пекине заработал исследовательский центр, в котором роботов обучают без постоянного контроля человека. Ученые хотят, чтобы машины осваивали навыки через собственный опыт, а не по заранее заданным алгоритмам, сообщает Global Times.

Центр создали китайская компания Tashan Technology и команда канадского ученого Ричарда Саттона. Основное внимание уделяют тактильному восприятию и непрерывному обучению. Например, если робот во время ходьбы врезается в стену, он запоминает это, пробует снова и меняет движение — так неудача превращается в данные для обучения.

«Самостоятельное исследование окружающей среды может помочь роботам выйти за пределы узкого обучения конкретным задачам и сформировать более фундаментальное понимание физического мира», — приводит Global Times слова научного сотрудника Пекинской академии социальных наук Ван Пэна.

После начала эксплуатации роботы продолжат адаптироваться к новым условиям. Они смогут корректировать поведение даже в ситуациях, которых не было в первоначальном обучении.

В Грузии нашли тело россиянки

В Грузии спасатели обнаружили тело 20-летней туристки из России. Девушка пропала после того, как отправилась к леднику Чалаади, сообщает Грузия Online.

Мария путешествовала по стране на автомобиле. 30 августа она выехала из гостиницы в Местии и последний раз выходила на связь с близкими. Она планировала посетить ледник Чалаади, а затем поехать в Батуми.

31 августа мать девушки забила тревогу и обратилась за помощью через соцсети. Позже автомобиль туристки нашли на парковке рядом с ледником.

Спасатели и волонтеры прошли десятки километров в поисках. Тело обнаружили 1 сентября в реке неподалеку от Чалаади. Правоохранители устанавливают точные причины гибели россиянки.

На Сахалине вертолет сел на дорогу и упал в кювет

В Сахалинской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на проезжую часть. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

На борту находились три члена экипажа, представитель облизбиркома и четверо журналистов. Все они отделались ушибами и царапинами, жертв и разрушений на дороге нет.

Источник: 112 / Telegram

Инцидент произошел, когда воздушное судно возвращалось с мыса Терпения, где проходило досрочное голосование. На подлете к аэродрому Сокол вертолет начал резко терять высоту, пилот сумел посадить машину на дорогу, после чего она скатилась в кювет.

Ми-8 предоставило Минобороны для работы в отдаленных районах на время выборов. Технические специалисты выясняют причины инцидента.

В Калужской области в детском саду на детей обрушилась стена

В Обнинске (Калужская область) в детском саду «Дюймовочка» на воспитанников обрушилась стена веранды. Об этом сообщил глава города Стефан Перевалов в своем канале в MAX.

«В детском садике „Дюймовочка“ обвалилась стена на веранде. Срочно выехал на место. Трое детей получили небольшие травмы: ссадины и ушибы. Все дети под наблюдением врачей», — написал он.