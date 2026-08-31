Водопад в центре и самый милый театр в мире. Зачем снова и снова ехать в Тбилиси — советы туристки

Как вернуться в Грузию спустя десять лет и снова влюбиться в эту страну? Реальная история Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Если вы планируете отправиться в отпуск, надеемся, колонка заместителя главного редактора 72.RU Полины Перепелицы поможет вам хоть чуточку определиться с направлением, маршрутом и локациями. Она побывала в Грузии спустя десять лет и открыла для себя эту страну заново. Куда сходить и что посмотреть — советы от первого лица.

Полина Перепелица

Про несколько прекрасных дней в Армении я вам рассказала. Отправляемся в Грузию. Билет на маршрутку из Еревана в Тбилиси стоил 8 тысяч драм (1800 рублей), условия «маршруточные». Мне, кстати, попался лихой водитель, я преодолела дорогу за 5 часов (с переходом двух границ). Это прям молниеносно, потому что через неделю я возвращалась обратно в Ереван, билет стоил 50 лари (около 1500 рублей), и провела в дороге 7 часов.

Что самое крутое в путешествии на автобусе? Виды. Невозможно закрыть глаза даже на минуточку, вы можете пропустить невероятный луг, хребет, гору, стадо овец. Это, по моим ощущениям в те минуты, было самое живописное путешествие за всё время. Невероятная дорога, и за каждым поворотом всё только красивее и красивее. Особое место — горный серпантин. Но и до, и после — все эти луга, равнины, пригорки — полный восторг. Миллион фотографий в доказательство — ниже.

Часы волшебных видов. Режим «фото» на телефоне невозможно отключить Источник: Полина Перепелица / 72.RU

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Кстати, границы с Арменией и Грузией мы прошли достаточно быстро, никто ничего не спрашивал: паспорта посмотрели, багаж просветили.

Поехали со мной в путешествие! Источник: Полина Перепелица / 72.RU

В Тбилиси я приехала в гости к подруге. Поэтому ничего не скажу вам по поводу аренды жилья — не искала и не смотрела. Меня приютили, кормили и заботились, а мне оставалось только наслаждаться городом: прогулками по нему, едой, вечным в музеях и театрах. Что я и делала. Про это расскажу… и покажу.

Вид на Тбилиси Источник: Полина Перепелица / 72.RU Прекрасное утро с кофе Источник: Полина Перепелица / 72.RU

А такая булочка — Юки — живет у моей подруги Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Часть программы мы планировали заранее. Например, поход на балет или в театр марионеток. Билеты покупали тоже заранее. В дни моего отпуска попасть куда-либо было нереально — везде аншлаги. Поэтому советую и вам позаботиться об этом задолго до приезда. Остальное — музеи — были спонтанным решением, идем мимо и заходим.

Именно так с нами случился поход в Государственный музей искусств на улице Ладо Гудиашвили. Вход — около 1600 рублей. Внутри — слишком много важного, нужного и обязательного для обогащения.

Василий Кандинский (1911) Источник: Полина Перепелица / 72.RU

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И, конечно, полотна Нико Пиросмани и других грузинских художников Источник: Полина Перепелица / 72.RU

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В этот же день у нас был запланирован поход на «Лебединое озеро» в Тбилисский государственный театр оперы и балета имени Закария Палиашвили (основан в 1851 году). Билет в партер на 5-й ряд стоил 75 лари (2400 рублей).

Внутри театра. Роскошно! Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Зал шикарный, места тоже. Постановка была очень красивой: легкие артисты, прекрасные декорации, профессиональный оркестр. Сам зал и сцена театра очень красивые. Стоит ли там побывать? Ответ очевиден.

А вот и кусочек спектакля (практически краткое содержание) Источник: Полина Перепелица / 72.RU

На следующий день мы отправились в Батуми. Решили провести три дня на море, подышать соленым воздухом, смотря на волны и релаксируя. Самый приятный способ добраться до южного города в Грузии — скоростная электричка.

Билет туда мы покупали в кассе вокзала за 35 лари (1100 рублей), обратно — в онлайн-кассе за 36 лари. Не знаю, почему есть разница. Поезд отличный, удобный, скоростной — за бортом снова прекрасные виды на 5 часов. Еще и Wi-Fi в придачу, киоск с закусками и кофе. Расписание удобное: в Батуми можно рвануть рано утром, обратный рейс — в 17 часов.

Такие виды открываются по пути до Батуми Источник: Полина Перепелица / 72.RU Источник: Полина Перепелица / 72.RU

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В Батуми нас ждал отель в старом городе. Хорошая «двойка» с сытными завтраками, душевой, тремя кроватями и балкончиком, на котором я каждое утро встречала рассвет и пила свежезаваренный кофе. Цена за две ночи — 10 тысяч рублей. Вид — на видео ниже.

Вид на город. И моя радость в конце от вида на море Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Море волнуется… Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Что делать в Батуми — мы не придумали. Пошли гулять по городу и зашли… в музей. Конечно, куда еще. Музей искусств Аджарии. Он небольшой — два этажа. Стоимость входного билета не помню, но она небольшая.

Заходишь в музей и сразу попадаешь в выставочные залы. Точнее, один большой на первом этаже и такой же на втором Источник: Полина Перепелица / 72.RU

В музее Батуми есть уникальные полотна. Это Иван Айвазовский Источник: Полина Перепелица / 72.RU Это Нико Пиросмани Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Дальше можно отправиться на гору Анурия (256 метров над уровнем моря) на канатной дороге. Стоимость поездки туда и обратно — 39 лари (около 1300 рублей). Вид открывается захватывающий. Наверху — смотровые и кафе.

Вид на часть Батуми Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Коты Батуми Источник: Полина Перепелица / 72.RU Дворы Батуми Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Что в Батуми еще делать? Ходить встречать или провожать солнце — и то, и то принесет большое удовольствие. Гулять по старому городу и фотографировать, заходить в магазинчики и кафешки, покупать фрукты и тут же по пути их есть. Еще можно заглянуть в торговый центр, поохотиться за брендами и дизайнерскими штуками от грузинских мастеров. Я, кстати, привезла очень красивую сумку.

Еще надо обязательно доехать до Батумского ботанического сада, который находится в 9 км от центра города. Он работает с 1912 года, а коллекция насчитывает свыше 5 тысяч видов, форм и разновидностей растений. Сад невероятно большой — обойти за день просто нереально. Думаю, и за два дня сложно. Мы увидели небольшой кусочек природы и отправились на электричку до Тбилиси.

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Возвращаемся в столицу.

Главная река Тбилиси — Мтквари. Почему такая мутная? По данным из открытых источников, река течет через ущелья и теснины, и в ее воды постоянно смываются частицы горных пород, почвы и так далее Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Дворики Тбилиси Источник: Полина Перепелица / 72.RU Граффити Тбилиси Источник: Полина Перепелица / 72.RU

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В один из дней мы решили сходить в очередную галерею. В частности, в Georgian Museum of Fine Arts, который находится на улице Шота Руставели. По открытым источникам, это частный художественный музей в Тбилиси, посвященный грузинскому искусству XX–XXI веков. В коллекции — 3500 произведений более чем 80 художников. Вход для иностранцев — около 1000 рублей.

Стеклянные лестницы и лифт внутри галереи. Четыре этажа искусства Источник: Полина Перепелица / 72.RU

В коллекции музея — 3000 произведений Источник: Полина Перепелица / 72.RU

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Входная группа в галерею. Красивая геометрия Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Еще один день мы посвятили прогулкам по старому городу, по району Абанотубани. Там сейчас так красиво — все отреставрировали, фрески стали ярче, деревянные балкончики красивее. В 2016 году, когда я здесь была, многое было в лесах. Сейчас же все здания в районе — просто конфетки.

Внутри района серных бань есть кусочек природы — ты идешь внутри ущелья по деревянным мостикам и дорожкам и приходишь к большому водопаду. Прямо в центре города! Его высота 22 метра.

Храм Метехи — средневековая церковь на скале над рекой Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Район серных бань Источник: Полина Перепелица / 72.RU В 2016 году вся эта красота была в лесах Источник: Полина Перепелица / 72.RU

В бани мы не попали. Оставим на следующий визит Источник: Полина Перепелица / 72.RU Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Что-то невероятное в самом центре Тбилиси Источник: Полина Перепелица / 72.RU

А дальше у нас был поход в самый известный (точно в Грузии, но думаю, и в мире) театр марионеток Резо Габриадзе. В это пространство я не попала в 2016 году — билетов не было. Поэтому в 2026-м мне нужно было завершить начатое.

Так что билеты на спектакль «Альфред и Виолетта» покупали заранее, и стоили они 70 лари (2200 рублей). Кстати, это произведение — первое, которое Резо поставил в своем театре. Премьера была в 1981 году. Спустя столько лет он всё еще собирает аншлаги.

Советую всем попасть на любую постановку здесь. Но если не получится, то у театра Габриадзе есть башня с часами на улице, где каждый день марионетки показывают мини-представление.

В предпоследний день моего прибывания в Грузии мы поехали в автобусный тур. Целый день умопомрачительных видов, приключения по ужасно-разбитой Военно-Грузинской дороге. Цена — 90 лари, или около 3000 рублей.

И первая точка (примерно 70 км от Тбилиси) — Жинвальское водохранилище и крепость Ананури, настоящий средневековый замок с башнями, мощными стенами и старинным храмом на территории.

Жинвальское водохранилище Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Под толщей воды — затопленный город Жинвали Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Дальше — двигаемся к монументу Дружбы народов. Его построили в 1983 году. По пути — заснеженные вершины, зеленые поля и холмы, водопады, пасущиеся животные, горные реки. В общем, снова спать нельзя — смотреть во все глаза и фоткать, фоткать, фоткать…

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Арка Дружбы народов Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Просто не могу не вставить в материал и это видео. Невероятная природа Источник: Полина Перепелица / 72.RU

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Троицкая церковь в Гергети и Казбек в облаках (5033 метра) Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Первый населенный пункт от российской границы — Степанцминда (в 1921–2007 годах Казбеги) Источник: Полина Перепелица / 72.RU Дорога к церкви и виду на гору Источник: Полина Перепелица / 72.RU

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Источник: Полина Перепелица / 72.RU Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Подняться к церкви можно пешком по серпантину бесплатно — идти около часа вверх. А можно на машинках за деньги Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Красивая дорога, красивые виды Источник: Полина Перепелица / 72.RU