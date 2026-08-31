НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 754мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 86,38
EUR 100,57
Похоронили утонувшего подростка
Студенты из Африки
Продажа Центрального рынка
Полезная памятка мамам и папам
Суд по смертельному ДТП
Спасли львицу
Кандидаты в Госдуму
Афиша концертов
Страна и мир Мнение Водопад в центре и самый милый театр в мире. Зачем снова и снова ехать в Тбилиси — советы туристки

Водопад в центре и самый милый театр в мире. Зачем снова и снова ехать в Тбилиси — советы туристки

Не забудьте и про красоты природы — их в Грузии миллион

181
Как вернуться в Грузию спустя десять лет и снова влюбиться в эту страну? Реальная история | Источник: Полина Перепелица / 72.RUКак вернуться в Грузию спустя десять лет и снова влюбиться в эту страну? Реальная история | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Как вернуться в Грузию спустя десять лет и снова влюбиться в эту страну? Реальная история

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU

Если вы планируете отправиться в отпуск, надеемся, колонка заместителя главного редактора 72.RU Полины Перепелицы поможет вам хоть чуточку определиться с направлением, маршрутом и локациями. Она побывала в Грузии спустя десять лет и открыла для себя эту страну заново. Куда сходить и что посмотреть — советы от первого лица.

Полина ПерепелицаПолина Перепелица
Полина Перепелица

Про несколько прекрасных дней в Армении я вам рассказала. Отправляемся в Грузию. Билет на маршрутку из Еревана в Тбилиси стоил 8 тысяч драм (1800 рублей), условия «маршруточные». Мне, кстати, попался лихой водитель, я преодолела дорогу за 5 часов (с переходом двух границ). Это прям молниеносно, потому что через неделю я возвращалась обратно в Ереван, билет стоил 50 лари (около 1500 рублей), и провела в дороге 7 часов.

Что самое крутое в путешествии на автобусе? Виды. Невозможно закрыть глаза даже на минуточку, вы можете пропустить невероятный луг, хребет, гору, стадо овец. Это, по моим ощущениям в те минуты, было самое живописное путешествие за всё время. Невероятная дорога, и за каждым поворотом всё только красивее и красивее. Особое место — горный серпантин. Но и до, и после — все эти луга, равнины, пригорки — полный восторг. Миллион фотографий в доказательство — ниже.

Часы волшебных видов. Режим «фото» на телефоне невозможно отключить | Источник: Полина Перепелица / 72.RUЧасы волшебных видов. Режим «фото» на телефоне невозможно отключить | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Часы волшебных видов. Режим «фото» на телефоне невозможно отключить

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
+10
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU

Кстати, границы с Арменией и Грузией мы прошли достаточно быстро, никто ничего не спрашивал: паспорта посмотрели, багаж просветили.

Поехали со мной в путешествие!

Источник:

Полина Перепелица / 72.RU

В Тбилиси я приехала в гости к подруге. Поэтому ничего не скажу вам по поводу аренды жилья — не искала и не смотрела. Меня приютили, кормили и заботились, а мне оставалось только наслаждаться городом: прогулками по нему, едой, вечным в музеях и театрах. Что я и делала. Про это расскажу… и покажу.

Вид на Тбилиси | Источник: Полина Перепелица / 72.RUВид на Тбилиси | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Вид на Тбилиси

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Прекрасное утро с кофе | Источник: Полина Перепелица / 72.RUПрекрасное утро с кофе | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Прекрасное утро с кофе

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
А такая булочка&nbsp;— Юки&nbsp;— живет у моей подруги | Источник: Полина Перепелица / 72.RUА такая булочка&nbsp;— Юки&nbsp;— живет у моей подруги | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

А такая булочка — Юки — живет у моей подруги

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU

Часть программы мы планировали заранее. Например, поход на балет или в театр марионеток. Билеты покупали тоже заранее. В дни моего отпуска попасть куда-либо было нереально — везде аншлаги. Поэтому советую и вам позаботиться об этом задолго до приезда. Остальное — музеи — были спонтанным решением, идем мимо и заходим.

Именно так с нами случился поход в Государственный музей искусств на улице Ладо Гудиашвили. Вход — около 1600 рублей. Внутри — слишком много важного, нужного и обязательного для обогащения.

Василий Кандинский (1911) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUВасилий Кандинский (1911) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Василий Кандинский (1911)

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Евгений Кибрик (1930) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUЕвгений Кибрик (1930) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Василий Кандинский (1920) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUВасилий Кандинский (1920) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Михаил Ларионов (1916) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUМихаил Ларионов (1916) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
+1
Михаил Врубель (1902) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUМихаил Врубель (1902) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
И, конечно, полотна Нико Пиросмани и других грузинских художников | Источник: Полина Перепелица / 72.RUИ, конечно, полотна Нико Пиросмани и других грузинских художников | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

И, конечно, полотна Нико Пиросмани и других грузинских художников

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Нико Пиросмани | Источник: Полина Перепелица / 72.RUНико Пиросмани | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Нико Пиросмани | Источник: Полина Перепелица / 72.RUНико Пиросмани | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Нико Пиросмани | Источник: Полина Перепелица / 72.RUНико Пиросмани | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Ладо Гудиашвили (1919) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUЛадо Гудиашвили (1919) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Ладо Гудиашвили (1919) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUЛадо Гудиашвили (1919) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Шалва Кикодзе (1920) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUШалва Кикодзе (1920) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
+3
Кетеван Магалашвили (1930–1932) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUКетеван Магалашвили (1930–1932) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Такая милота. У вечного стоит термос смотрителя зала | Источник: Полина Перепелица / 72.RUТакая милота. У вечного стоит термос смотрителя зала | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

В этот же день у нас был запланирован поход на «Лебединое озеро» в Тбилисский государственный театр оперы и балета имени Закария Палиашвили (основан в 1851 году). Билет в партер на 5-й ряд стоил 75 лари (2400 рублей).

Внутри театра. Роскошно!

Источник:

Полина Перепелица / 72.RU

Зал шикарный, места тоже. Постановка была очень красивой: легкие артисты, прекрасные декорации, профессиональный оркестр. Сам зал и сцена театра очень красивые. Стоит ли там побывать? Ответ очевиден.

А вот и кусочек спектакля (практически краткое содержание)

Источник:

Полина Перепелица / 72.RU

На следующий день мы отправились в Батуми. Решили провести три дня на море, подышать соленым воздухом, смотря на волны и релаксируя. Самый приятный способ добраться до южного города в Грузии — скоростная электричка.

Билет туда мы покупали в кассе вокзала за 35 лари (1100 рублей), обратно — в онлайн-кассе за 36 лари. Не знаю, почему есть разница. Поезд отличный, удобный, скоростной — за бортом снова прекрасные виды на 5 часов. Еще и Wi-Fi в придачу, киоск с закусками и кофе. Расписание удобное: в Батуми можно рвануть рано утром, обратный рейс — в 17 часов.

Такие виды открываются по пути до Батуми | Источник: Полина Перепелица / 72.RUТакие виды открываются по пути до Батуми | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Такие виды открываются по пути до Батуми

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
+2
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU

В Батуми нас ждал отель в старом городе. Хорошая «двойка» с сытными завтраками, душевой, тремя кроватями и балкончиком, на котором я каждое утро встречала рассвет и пила свежезаваренный кофе. Цена за две ночи — 10 тысяч рублей. Вид — на видео ниже.

Вид на город. И моя радость в конце от вида на море

Источник:

Полина Перепелица / 72.RU

Море волнуется…

Источник:

Полина Перепелица / 72.RU

Что делать в Батуми — мы не придумали. Пошли гулять по городу и зашли… в музей. Конечно, куда еще. Музей искусств Аджарии. Он небольшой — два этажа. Стоимость входного билета не помню, но она небольшая.

Заходишь в музей и сразу попадаешь в выставочные залы. Точнее, один большой на первом этаже и такой же на втором | Источник: Полина Перепелица / 72.RUЗаходишь в музей и сразу попадаешь в выставочные залы. Точнее, один большой на первом этаже и такой же на втором | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Заходишь в музей и сразу попадаешь в выставочные залы. Точнее, один большой на первом этаже и такой же на втором

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
В музее Батуми есть уникальные полотна. Это Иван Айвазовский | Источник: Полина Перепелица / 72.RUВ музее Батуми есть уникальные полотна. Это Иван Айвазовский | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

В музее Батуми есть уникальные полотна. Это Иван Айвазовский

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Это Нико Пиросмани | Источник: Полина Перепелица / 72.RUЭто Нико Пиросмани | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Это Нико Пиросмани

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU

Дальше можно отправиться на гору Анурия (256 метров над уровнем моря) на канатной дороге. Стоимость поездки туда и обратно — 39 лари (около 1300 рублей). Вид открывается захватывающий. Наверху — смотровые и кафе.

Вид на часть Батуми | Источник: Полина Перепелица / 72.RUВид на часть Батуми | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Вид на часть Батуми

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Источник:

Полина Перепелица / 72.RU

Коты Батуми | Источник: Полина Перепелица / 72.RUКоты Батуми | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Коты Батуми

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Дворы Батуми | Источник: Полина Перепелица / 72.RUДворы Батуми | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Дворы Батуми

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU

Что в Батуми еще делать? Ходить встречать или провожать солнце — и то, и то принесет большое удовольствие. Гулять по старому городу и фотографировать, заходить в магазинчики и кафешки, покупать фрукты и тут же по пути их есть. Еще можно заглянуть в торговый центр, поохотиться за брендами и дизайнерскими штуками от грузинских мастеров. Я, кстати, привезла очень красивую сумку.

Еще надо обязательно доехать до Батумского ботанического сада, который находится в 9 км от центра города. Он работает с 1912 года, а коллекция насчитывает свыше 5 тысяч видов, форм и разновидностей растений. Сад невероятно большой — обойти за день просто нереально. Думаю, и за два дня сложно. Мы увидели небольшой кусочек природы и отправились на электричку до Тбилиси.

Вид с балкончика нашего отеля | Источник: Полина Перепелица / 72.RUВид с балкончика нашего отеля | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Прикол Батуми: современное и стеклянное рядом с панельным и старым | Источник: Полина Перепелица / 72.RUПрикол Батуми: современное и стеклянное рядом с панельным и старым | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
+7
Домина на тысячу жильцов, не меньше. Как говорят местные, построен в 2008 году, но до сих пор не введен в эксплуатацию. Строился дом как элитка прям на берегу моря, но сейчас больше похоже на трущобы с плесенью на фасаде | Источник: Полина Перепелица / 72.RUДомина на тысячу жильцов, не меньше. Как говорят местные, построен в 2008 году, но до сих пор не введен в эксплуатацию. Строился дом как элитка прям на берегу моря, но сейчас больше похоже на трущобы с плесенью на фасаде | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Такой цветник в батумском кафе | Источник: Полина Перепелица / 72.RUТакой цветник в батумском кафе | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU

Возвращаемся в столицу.

Главная река Тбилиси&nbsp;— Мтквари. Почему такая мутная? По данным из открытых источников, река течет через ущелья и теснины, и в ее воды постоянно смываются частицы горных пород, почвы и так далее | Источник: Полина Перепелица / 72.RUГлавная река Тбилиси&nbsp;— Мтквари. Почему такая мутная? По данным из открытых источников, река течет через ущелья и теснины, и в ее воды постоянно смываются частицы горных пород, почвы и так далее | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Главная река Тбилиси — Мтквари. Почему такая мутная? По данным из открытых источников, река течет через ущелья и теснины, и в ее воды постоянно смываются частицы горных пород, почвы и так далее

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Дворики Тбилиси | Источник: Полина Перепелица / 72.RUДворики Тбилиси | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Дворики Тбилиси

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Граффити Тбилиси | Источник: Полина Перепелица / 72.RUГраффити Тбилиси | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Граффити Тбилиси

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
+4
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU

В один из дней мы решили сходить в очередную галерею. В частности, в Georgian Museum of Fine Arts, который находится на улице Шота Руставели. По открытым источникам, это частный художественный музей в Тбилиси, посвященный грузинскому искусству XX–XXI веков. В коллекции — 3500 произведений более чем 80 художников. Вход для иностранцев — около 1000 рублей.

Стеклянные лестницы и лифт внутри галереи. Четыре этажа искусства

Источник:

Полина Перепелица / 72.RU

В коллекции музея&nbsp;— 3000 произведений | Источник: Полина Перепелица / 72.RUВ коллекции музея&nbsp;— 3000 произведений | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

В коллекции музея — 3000 произведений

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Кетеван Магалашвили, «Девушка в голубом» (1947) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUКетеван Магалашвили, «Девушка в голубом» (1947) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Александр Бандзеладзе, «Спортмен» (1962) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUАлександр Бандзеладзе, «Спортмен» (1962) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Леопольд Дзадзамидзе, «Казбеги» (1965) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUЛеопольд Дзадзамидзе, «Казбеги» (1965) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Зураб Нижарадзе | Источник: Полина Перепелица / 72.RUЗураб Нижарадзе | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Давид Габашвили, «Абстракция» (1985) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUДавид Габашвили, «Абстракция» (1985) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Гиви Тоидзе, «Старый Тбилиси» (2002) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUГиви Тоидзе, «Старый Тбилиси» (2002) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
+6
Гиви Агапишвили, «Томат» (2009) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUГиви Агапишвили, «Томат» (2009) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Иракли Парджиани, «Софико» (1986) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUИракли Парджиани, «Софико» (1986) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Отар Чхартишвили, «Lower Kartli» (1995) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUОтар Чхартишвили, «Lower Kartli» (1995) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Отар Чхартишвили (1972) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUОтар Чхартишвили (1972) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Дали Подиашвили (1976) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUДали Подиашвили (1976) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Олег Тимченко (2015) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUОлег Тимченко (2015) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Входная группа в галерею. Красивая геометрия | Источник: Полина Перепелица / 72.RUВходная группа в галерею. Красивая геометрия | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Входная группа в галерею. Красивая геометрия

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU

Еще один день мы посвятили прогулкам по старому городу, по району Абанотубани. Там сейчас так красиво — все отреставрировали, фрески стали ярче, деревянные балкончики красивее. В 2016 году, когда я здесь была, многое было в лесах. Сейчас же все здания в районе — просто конфетки.

Внутри района серных бань есть кусочек природы — ты идешь внутри ущелья по деревянным мостикам и дорожкам и приходишь к большому водопаду. Прямо в центре города! Его высота 22 метра.

Храм Метехи&nbsp;— средневековая церковь на скале над рекой | Источник: Полина Перепелица / 72.RUХрам Метехи&nbsp;— средневековая церковь на скале над рекой | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Храм Метехи — средневековая церковь на скале над рекой

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Район серных бань | Источник: Полина Перепелица / 72.RUРайон серных бань | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Район серных бань

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
В 2016 году вся эта красота была в лесах | Источник: Полина Перепелица / 72.RUВ 2016 году вся эта красота была в лесах | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

В 2016 году вся эта красота была в лесах

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
В бани мы не попали. Оставим на следующий визит | Источник: Полина Перепелица / 72.RUВ бани мы не попали. Оставим на следующий визит | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

В бани мы не попали. Оставим на следующий визит

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник:
Полина Перепелица / 72.RU

Что-то невероятное в самом центре Тбилиси

Источник:

Полина Перепелица / 72.RU

А дальше у нас был поход в самый известный (точно в Грузии, но думаю, и в мире) театр марионеток Резо Габриадзе. В это пространство я не попала в 2016 году — билетов не было. Поэтому в 2026-м мне нужно было завершить начатое.

Так что билеты на спектакль «Альфред и Виолетта» покупали заранее, и стоили они 70 лари (2200 рублей). Кстати, это произведение — первое, которое Резо поставил в своем театре. Премьера была в 1981 году. Спустя столько лет он всё еще собирает аншлаги.

Советую всем попасть на любую постановку здесь. Но если не получится, то у театра Габриадзе есть башня с часами на улице, где каждый день марионетки показывают мини-представление.

В предпоследний день моего прибывания в Грузии мы поехали в автобусный тур. Целый день умопомрачительных видов, приключения по ужасно-разбитой Военно-Грузинской дороге. Цена — 90 лари, или около 3000 рублей.

И первая точка (примерно 70 км от Тбилиси) — Жинвальское водохранилище и крепость Ананури, настоящий средневековый замок с башнями, мощными стенами и старинным храмом на территории.

Жинвальское водохранилище | Источник: Полина Перепелица / 72.RUЖинвальское водохранилище | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Жинвальское водохранилище

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Крепость Ананури | Источник: Полина Перепелица / 72.RUКрепость Ананури | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Одна из башен построена еще в XIII веке | Источник: Полина Перепелица / 72.RUОдна из башен построена еще в XIII веке | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU

Под толщей воды — затопленный город Жинвали

Источник:

Полина Перепелица / 72.RU

Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник:
Полина Перепелица / 72.RU

Дальше — двигаемся к монументу Дружбы народов. Его построили в 1983 году. По пути — заснеженные вершины, зеленые поля и холмы, водопады, пасущиеся животные, горные реки. В общем, снова спать нельзя — смотреть во все глаза и фоткать, фоткать, фоткать…

Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
+5
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Арка Дружбы народов | Источник: Полина Перепелица / 72.RUАрка Дружбы народов | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Арка Дружбы народов

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU

Просто не могу не вставить в материал и это видео. Невероятная природа

Источник:

Полина Перепелица / 72.RU

И снова горы, и снова заснеженные вершины | Источник: Полина Перепелица / 72.RUИ снова горы, и снова заснеженные вершины | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
+1
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Троицкая церковь в Гергети и Казбек в облаках (5033 метра) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUТроицкая церковь в Гергети и Казбек в облаках (5033 метра) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Троицкая церковь в Гергети и Казбек в облаках (5033 метра)

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Первый населенный пункт от российской границы&nbsp;— Степанцминда (в 1921–2007 годах Казбеги) | Источник: Полина Перепелица / 72.RUПервый населенный пункт от российской границы&nbsp;— Степанцминда (в 1921–2007 годах Казбеги) | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Первый населенный пункт от российской границы — Степанцминда (в 1921–2007 годах Казбеги)

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Дорога к церкви и виду на гору | Источник: Полина Перепелица / 72.RUДорога к церкви и виду на гору | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Дорога к церкви и виду на гору

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Вокруг всё в горах | Источник: Полина Перепелица / 72.RUВокруг всё в горах | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
По данным ученых, Троицкий храм построили в XIV веке | Источник: Полина Перепелица / 72.RUПо данным ученых, Троицкий храм построили в XIV веке | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Тут Казбек спрятался | Источник: Полина Перепелица / 72.RUТут Казбек спрятался | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
А тут&nbsp;— практически показался | Источник: Полина Перепелица / 72.RUА тут&nbsp;— практически показался | Источник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
+3
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Источник: Полина Перепелица / 72.RUИсточник: Полина Перепелица / 72.RU
Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Подняться к церкви можно пешком по серпантину бесплатно&nbsp;— идти около часа вверх. А можно на машинках за деньги | Источник: Полина Перепелица / 72.RUПодняться к церкви можно пешком по серпантину бесплатно&nbsp;— идти около часа вверх. А можно на машинках за деньги | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Подняться к церкви можно пешком по серпантину бесплатно — идти около часа вверх. А можно на машинках за деньги

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU
Красивая дорога, красивые виды | Источник: Полина Перепелица / 72.RUКрасивая дорога, красивые виды | Источник: Полина Перепелица / 72.RU

Красивая дорога, красивые виды

Источник:
Полина Перепелица / 72.RU

Я была в Грузии в 2016 году. Спустя десять лет страна открылась с новой стороны, с прекрасной стороны. Настоялась, как грузинское вино, и стала еще вкуснее — по эмоциям, по ощущениям, по впечатлениям. Хочется ли еще? Конечно, но не через 10 лет.

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Полина ПерепелицаПолина Перепелица
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Грузия Путешествие Отпуск Тбилиси Музей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Интересуюсь спросить. Какой приличный русский человек поедет в гости к грузинам? Которые в 2008 году убили сотни наших солдат. И до сих пор не повинились. Грузия страна вражеская. Никогда не покупаю грузинские вина и коньяк.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
По следам Николая II на брендированном экспрессе: как посмотреть духовную столицу Сибири за два дня и 7 тысяч рублей
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков
Елена Агафонова
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Мнение
«Мы их не продаем, а только показываем». Как быстро найти покупателя на сайте объявлений: советы бывалого продавца
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Мнение
«Первый самостоятельный бюджет — это тренировка». Зачем школьникам карманные деньги: давать нельзя не давать
Сергей Шейн
Рекомендуем