Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика

ИИ уже проник в работы школьников Источник: Городские медиа

Многие учителя впервые познакомились с генеративным ИИ довольно своеобразным способом — через безупречно структурированные сочинения, подозрительно взрослые рассуждения и рефераты, которые ученик не всегда мог пересказать после сдачи. Поэтому первая реакция многих школ на использование ИИ учениками была вполне предсказуемой: запретить, отругать и поставить на вид.

Директор по образовательной методологии ИИ-репетитора «Винни» Мария Липчанская в своей колонке для MSK1.RU рассказала, можно ли встроить искусственный интеллект в учебный процесс и стоит ли школьников ограждать от нейросетей. Далее — от первого лица.

Запрещать или нет?

Мария Липчанская Директор по образовательной методологии ИИ-репетитора

К 2026 году вопрос о запрете ИИ становится всё менее осмысленным. Нейросети уже встроились в повседневную рутину большинства специалистов. ИИ помогает искать идеи, анализировать информацию, писать и проверять код, редактировать тексты, находить ошибки. Во многих профессиях умение работать с ним становится такой же нормой, как умение пользоваться интернетом.

Было бы странно готовить школьников к миру, в котором нейросети эффективно работают, запрещая к ним прикасаться. Но столь же странно было бы просто открыть полный доступ к ИИ и считать проблему решенной.

В работе и в учебе ИИ решает разные задачи

У взрослого результат интеллектуальной работы чаще всего находится «снаружи». Программисту нужен работающий код, маркетологу — рекламная кампания, исследователю — анализ данных. Если часть операций можно поручить ИИ и получить качественный результат быстрее, такое делегирование вполне оправданно.

В школе результат находится прежде всего «внутри» ученика: это новые знания, навыки и способы рассуждения.

Взрослый пишет текст, чтобы появился текст. Школьник пишет текст, чтобы научиться писать.

Отсюда и главное правило: нельзя делегировать нейросети ту мыслительную операцию, которой ученик сейчас должен научиться сам.

Это не означает, что чем меньше ИИ участвует в обучении, тем лучше. Наоборот, его сильные стороны особенно хорошо соответствуют задачам образования: нейросеть позволяет подстраивать под ученика сложность и темп работы, объяснять одно и то же разными способами, давать обратную связь по первому требованию.

Ребенок может не просто быстрее получить ответ, а получить больше возможностей разобраться самостоятельно. А для того, кто привык думать «Я всё равно этого не понимаю», такой опыт может вернуть очень важное ощущение: «Эта задача мне по силам. Я смогу».

Задача школы — научить пользоваться ИИ как интеллектуальным усилителем, а не интеллектуальным протезом. Усилитель помогает человеку думать лучше. Протез думает вместо него.

А что делать школе?

Если проконтролировать, обращался ли ученик к ИИ дома, практически невозможно, значит, и школьные правила не стоит строить вокруг такого контроля. Гораздо продуктивнее изменить сам подход к проверке: смотреть не на происхождение сданной работы, а на то, какие знания и навыки действительно появились у ребенка.

Для значимых домашних работ можно ввести короткое подтверждение результата в классе. После эссе — задать новый вопрос по его содержанию: «Какой из твоих аргументов самый слабый и почему?» После презентации — попросить без подготовки объяснить один из выводов. После решения задачи — изменить условие и предложить применить тот же способ еще раз.

Не обязательно проверять таким образом каждую работу каждого ученика. Это может быть выборочная проверка нескольких человек, занимающая несколько минут урока. Важен сам принцип: не нужно доказывать, что домашнюю работу написал ИИ. Нужно проверить, появилось ли в результате этой работы что-нибудь у самого ученика.

Второй вариант — переносить в класс не всё задание, а его учебное «ядро». Если мы учим аргументировать, дома ребенок может искать информацию и изучать разные позиции, а собственные аргументы формулирует на уроке. Если учим анализировать текст — ключевой фрагмент анализа выполняется в классе. Дефицитное время урока расходуется именно на ту интеллектуальную операцию, которую важно сформировать и увидеть.

Наконец, ИИ можно не запрещать, а встраивать в задания напрямую. Предложите ученикам подготовить собственное решение, затем получить ответ нейросети, сравнить два варианта и обосновать, какой лучше. Или найти в ответе ИИ утверждение, требующее проверки, проверить его и объяснить результат. При таком подходе использование нейросети уже не позволяет избежать интеллектуальной работы: анализ ответа ИИ становится частью задания.

Вместо заключения

ИИ сделал получение готового текста, решения или идеи почти мгновенным. Но он не сделал мгновенным обучение. Чтобы научиться рассуждать, писать, анализировать и решать задачи, ребенку придется многократно проделать эту работу самому — другого способа приобрести эти навыки пока не существует.

Поэтому учить детей пользоваться нейросетями — значит в том числе учить их проводить границу между тем, что можно им делегировать, и тем, что важно уметь делать самому. В общем, ИИ к новому учебному году уже готов. Настала очередь школы.