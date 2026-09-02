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Город Реконструкция центра Вернутся ли деревья в центр Ярославля: власти — о планах по озеленению пешеходной зоны

Вернутся ли деревья в центр Ярославля: власти — о планах по озеленению пешеходной зоны

Вопрос обсудили в муниципалитете

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Пока на благоустронных центральных улицах Ярославля в основном мобильное озеленение | Источник: Александр Куренной / 76.RUПока на благоустронных центральных улицах Ярославля в основном мобильное озеленение | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пока на благоустронных центральных улицах Ярославля в основном мобильное озеленение

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Власти прорабатывают возможность высадки новых деревьев в пешеходном центре Ярославля. Об этом 2 сентября на заседании комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства сообщил директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев.

«Пытаемся найти вариант», — ответил он на соответствующий вопрос депутата Олега Ненилина.

По словам Трубачева, тема обсуждается с сетевыми организациями, у которых под землей проложены коммуникации. Совместно ведутся поиски участков, где можно высадить деревья, не помешав проводам и трубам.

«Также стараемся сохранить старые деревья на улицах Кирова и Андропова. Работы ведутся аккуратно — с обходом корневой системы», — добавил Трубачев.

Напомним, в Ярославле должен появится большой пешеходный «квартал» из улиц Нахимсона, Андропова, Максимова, Депутатской и Кирова. У каждой из них своя тематика: улица Максимова — «Музыкальная»; Депутатская — «Театральная»; Нахимсона — «Кинематографическая»; Андропова и площадь у часовни Александра Невского — «Купеческая», Кирова — улица «памяти». В этой зоне ремонтируют подземные коммуникации, меняют покрытие, освещение, добавляют лавочки и различные арт-объекты.

Правда, новое озеленение на благоустроеннных улицах пока представлено в основном растениями в кадках. В «Проектном институте» Ярославской области, который разрабатывал проект благоустройства, нам поясняли, что содержать зелень сейчас сложно по двум причинам — реагенты и плотная застройка, из-за которой не хватает света на узких улицах. Поэтому выбор пал на мобильное озеленение. Хотя посадка крупных деревьев также предусматривалась. Планировалось размещение кленов, яблонь, низкорослых хвойниках.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Благоустройство Дерево
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Комментарии
7
Гость
2 минуты
Многие на самом деле переживали, что деревьев не будет после реконструкции улиц в центре и что даже не планируют озеленение в будущем. Теперь вот понятно, что деревья будут сажать
Гость
14 минут
клены и яблони отлично впишутся в исторический центр ярославля, здорово, что от этой идеи не отказываются.
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Гость
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