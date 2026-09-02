Вернутся ли деревья в центр Ярославля: власти — о планах по озеленению пешеходной зоны

Пока на благоустронных центральных улицах Ярославля в основном мобильное озеленение Источник: Александр Куренной / 76.RU

Власти прорабатывают возможность высадки новых деревьев в пешеходном центре Ярославля. Об этом 2 сентября на заседании комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства сообщил директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев.

«Пытаемся найти вариант», — ответил он на соответствующий вопрос депутата Олега Ненилина.

По словам Трубачева, тема обсуждается с сетевыми организациями, у которых под землей проложены коммуникации. Совместно ведутся поиски участков, где можно высадить деревья, не помешав проводам и трубам.

«Также стараемся сохранить старые деревья на улицах Кирова и Андропова. Работы ведутся аккуратно — с обходом корневой системы», — добавил Трубачев.

Напомним, в Ярославле должен появится большой пешеходный «квартал» из улиц Нахимсона, Андропова, Максимова, Депутатской и Кирова. У каждой из них своя тематика: улица Максимова — «Музыкальная»; Депутатская — «Театральная»; Нахимсона — «Кинематографическая»; Андропова и площадь у часовни Александра Невского — «Купеческая», Кирова — улица «памяти». В этой зоне ремонтируют подземные коммуникации, меняют покрытие, освещение, добавляют лавочки и различные арт-объекты.