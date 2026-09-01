Реконструкция вокзала и запуск новых поездов: как меняется ж/д направление из Москвы в Ярославль

Добраться из Москвы в Ярославль на поезде теперь стало быстрее. А еще обещали, что будет дешевле, но этого не случилось Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославское направление железной дороги — одно из самых загруженных не только в зоне «МЖД», но и в России в целом. В последние дни оно оказалось в центре внимания сразу по нескольким причинам: запуск двухэтажного поезда «Аврора», смена приоритетов в рамках развития Центрального транспортного узла (ЦТУ) и анонс масштабной реконструкции Ярославского вокзала в Москве.

Звучит красиво. Но получится ли воплотить обещания в жизнь и выйдет ли из этого толк? Разбираемся в материале.

«Аврора»: решение проблем со временем в пути и нехваткой билетов?

26 августа из Москвы в Ярославль поехал первый двухэтажный состав «Аврора». Поезд следует без остановок, что делает его самым быстрым между двумя городами.

Поезд с двухэтажными вагонами «Аврора» доезжает от Москвы до Ярославля за 3 часа 4 минуты Источник: Александр Куренной / 76.RU

В составе «Авроры» — 12 двухэтажных вагонов общей вместимостью 878 мест. В экономклассе вагон рассчитан на 102 пассажира, в бизнес-классе — на 58 человек плюс купе «сингл». Для удобства пассажиров в поезде предусмотрен вагон-бистро.

«С 2027 года не меньше половины составов на этом маршруте будут двухэтажными. В результате пассажиропоток между Москвой и Ярославлем вырастет с 5,3 тысячи до 8 тысяч человек в сутки», — пообещал мэр Москвы Сергей Собянин.

25 августа 2026 года на Ярославском вокзале Москвы состоялась презентация «Авроры», а уже на следующий день состав отправился в свой первый рейс с пассажирами Источник: Александр Куренной / 76.RU

Спрос на новинку оказался высоким: из 874 билетов на первый рейс еще за сутки до выезда было продано 580. Еще бы, цену заявили приятную — 410 рублей. И многие даже успели купить такие билеты. Но уже на следующий день они пропали.

«Если честно, я не удивлен. У нас так всегда — по телевизору красиво объявили, а потом уже творят что хочется. Я сразу не поверил, что будут такие дешевые билеты», — рассказал работающий в Москве ярославец Дмитрий Снежков.

Еще в день запуска поезда можно было купить билеты по 410 рублей Источник: РЖД / ticket.rzd.ru Сегодня на билеты в «Аврору» до Ярославля таких цен уже нет Источник: РЖД / ticket.rzd.ru

Поезд «Аврора» из Москвы отправляется в 13:00, из Ярославля в 21:28. Время в пути — 3 часа 4 минуты.

При этом многие готовы покупать и более дорогие билеты и рады запуску поезда.

«Есть билеты и по 1100 рублей, и по 1600. И в целом цены приемлемые — сопоставимы с теми, что на поезд, который ходит давно. Главные проблемы в другом: долго ехать и трудно купить билет, если не бронировать его за три недели. Первый вопрос „Аврора“ частично решила, надеюсь, что теперь и со вторым станет попроще», — поделилась мнением москвичка Ангелина Колесова, которая часто ездит в Ярославль к родственникам.

В составе — вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный вагон с местами для маломобильных пассажиров с сопровождающими и вагон-бистро Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как объяснил источник MSK1.RU, цена на билеты в сидячие вагоны поезда «Аврора» не фиксированная. Поначалу их продавали, как и обещали, по 410 рублей, но уже на старте продаж их стоимость подскочила до 760. Сейчас в большинстве случаев мы видим в продаже билеты по 1100 рублей, но надо понимать, что эта цена не фиксированная — чем ближе дата и чем меньше мест осталось, тем стоимость билета становится выше.

Крутой проект или почва для запуска ЦТУ?

Есть мнение, что все железнодорожные новинки до Ярославля доходят в последнюю очередь, потому что за ним по магистрали нет городов с крупным пассажиропотоком. А потому развивать направления на Санкт-Петербург, Сочи и Екатеринбург гораздо выгоднее, чем вкладываться в развитие удобных поездов в сторону Вологды, Архангельска, Сыктывкара и Воркуты.

Власти Ярославской области обещали быстрый поезд до Москвы много лет подряд Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вероятно, отсюда и пошли разговоры, что происходящее сейчас — лишь репетиция для запуска Центрального транспортного узла (ЦТУ). Тем более недавно власти объявили список городов, куда в рамках этого проекта пустят «Иволги 5.0», был и Ярославль. И это при том, что даже в Москве и пригороде на Павелецком направлении до сих пор нет ни одной, и до 2030 года даже не собираются их туда вводить.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков считает, что это направление не самое отсталое.

«Например, плохое сообщение с Рязанью. Хотя Рязань ближе, чем Ярославль. Я уж не говорю о направлениях, где нет областных центров: Рижское до Ржева, Савеловское до Калязина и Углича, и так далее», — объяснил он.

Через Рязань давно ходят двухэтажные поезда, но это направление эксперты называют менее развитым, чем ярославское Источник: Анатолий Ефремов / YA62.RU

В этом плане направление до Ярославля более развито. Кроме двухэтажной «Авроры», туда продолжают ходить три одноэтажных поезда, есть две «Ласточки» до Костромы, плюс еще дневной поезд в Вологду. Не так давно по выходным дням пустили «Ласточку» до Рыбинска.

«В схеме Центрального транспортного узла пунктиром на будущее обозначена Кострома. Хотя туда из Москвы уже ходят „Ласточки“. Плюс РЖД развивается вне рамок ЦТУ без участия Москвы. Так что не надо думать, что Москва взяла и что-то сделала, а дальше ничего не будет», — добавил Кирилл Янков.

Центральный транспортный узел (ЦТУ) — это крупный инфраструктурный проект по развитию железнодорожного сообщения из Москвы в соседние регионы. Он предусматривает модернизацию железнодорожных линий и запуск дополнительных поездов. Меры должны помочь сократить интервалы движения.

Карта развития Центрального транспортного узла Источник: Мэр Москвы Сергей Собянин / Max

Ярославский вокзал: инновационная реконструкция или уродование Москвы?

Параллельно с развитием направления московские власти анонсировали реконструкцию Ярославского вокзала. На вопрос о том, связаны ли эти вещи друг с другом, эксперты отвечают уклончиво.

«Инициатор программы Центрального транспортного узла — Москва. И Москва вслед за Ленинградским вокзалом взяла под свое управление и Ярославский. И, наверное, на этом не остановится. Так что, я думаю, эти вещи взаимосвязаны», — сказал глава Союза пассажиров России.

В целом облик Ярославского вокзала останется узнаваемым, но претерпит изменения Источник: Департамент градостроительной политики Москвы

Сейчас идет проектирование. Вокзал обещают переделать почти так же, как недавно открытый Ленинградский.

«Вы видели стандарт, который мы задали, по реконструкции Ленинградского вокзала. Это совершенно другое качество, другой уровень обслуживания пассажиров. Здесь будет то же самое. Плюс мы постараемся соединить Ярославский и Ленинградский вокзалы так, чтобы была единая территория, по сути дела, крупнейшего транспортного узла нашей страны», — похвастался Сергей Собянин.

Старт работ намечен на декабрь 2026 года, а завершить проект власти намерены к концу 2028-го. Планируется ли закрывать вокзал на период реконструкции — пока не сообщалось.

«Разговоры об этом идут, и реконструкция действительно планируется. Когда будет закрыт вокзал и как будет организован проход пассажиров к поездам — еще неизвестно. В ближайшие месяц-два ничего не изменится», — сообщили MSK1.RU на Ярославском вокзале.

В таком виде после реконструкции должны будут соседствовать Ленинградский и Ярославский вокзалы Источник: Департамент градостроительной политики Москвы

Картинки с изображением того, что должно получиться в итоге, уже разлетелись по интернету. Архитектор и урбанист Владислав Сурин оценил проект.

«Сама по себе идея мне нравится, но воплощение — это, конечно, вкусовщина. Я считаю, что Москва заслуживает лучшего, более контекстуального решения. Все эти формы и параметрические поверхности как будто уже очень стары», — поделился он.

Архитектор уточнил, что как раз недавно проезжал мимо реализованного навеса и пришел к выводу, что выглядит он бюджетно.

«После увиденного есть опасения: мало того, что на картинках нового проекта формы мало отражают будущее воплощение. Так еще и стилистически там кто во что горазд — целый набор узоров. В чем идея — непонятно. Такие решения — дань моде, притом еще и старой. Но не той, что проверена временем, а той, которая просто-напросто разочаровывает. Это недостойно столицы. И эта „красота“ не на пару лет — любоваться ею теперь будем долго», — добавил Владислав Сурин.

Архитектор Владислав Сурин опасается, что на деле получится не так круто, как на картинках Источник: Департамент градостроительной политики Москвы