Умерла звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Ивашина. Первые подробности трагедии

Ивашина всегда поддерживала коллег и стремилась всем помочь Источник: Лина Джебисашвили / T.me

Ушла из жизни участница «Битвы экстрасенсов» (16+) Елена Ивашина. Ей было 43 года. Трагическую новость сообщили близкие и коллеги таролога. Известно, что в последние месяцы у Елены были серьезные проблемы со здоровьем, а предварительной причиной смерти называют инсульт.

Широкая аудитория узнала о Елене Ивашиной благодаря 23-му сезону популярного мистического проекта. Путь к эзотерике она нашла не сразу: после школы Елена выбрала филологию, получила диплом педагогического института, преподавала русский язык и литературу. Со временем интерес к неизведанному перевесил академическую карьеру, и она профессионально занялась картами Таро. Этот навык помог ей успешно пройти кастинги телешоу.

В отличие от многих коллег по цеху, выстраивавших вокруг себя загадочный и мрачный образ, Елена запомнилась зрителям и участникам своей открытостью, дружелюбием и готовностью поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации. При этом на съемочной площадке она всегда оставалась честной и прямолинейной, не боясь открыто высказывать свое мнение о работе соперников.

По воспоминаниям самой Елены, она шла на «Битву экстрасенсов» не ради победы или главного приза, а чтобы объективно оценить работу организаторов и реальную силу других экстрасенсов. Такая позиция привела к разногласиям за кулисами, в частности, Ивашина столкнулась с жесткой критикой и давлением со стороны одного из лидеров сезона, черного мага Владислава Череватого.

Летом 2026 года Елена опубликовала в своих соцсетях одно из последних обращений к аудитории. Она, в частности, рассказала, что из-за ухудшившегося самочувствия прекращает личные приемы и консультации.

Глубокую скорбь в связи с потерей выразил коллега Елены по мистическому проекту Александр Саков. В своем обращении он назвал новость о ее уходе «страшной и неправдоподобной», подчеркнув, что Ивашина была для него близким другом и настоящим профессионалом.

— Елена была для меня не просто знакомой или коллегой. Она была тем редким человеком, — отметил Саков. — Мне довелось увидеть ее работу вживую — и это было не просто мастерство, это было магическое действо, в котором соединялись знания, интуиция и огромная любовь к тому, что она делала. Но еще больше мне посчастливилось обрести близкое, доверительное общение с ней.

Саманта Адам признается, что до сих пор не может осознать случившееся, и вспоминает Елену как человека с огромным сердцем.

— Я помню, как она поддерживала меня во время «Битвы». Тогда было сложно. Очень сложно. На меня давили, меня не понимали, меня пытались сломать. А она просто подходила и говорила тихо, без пафоса: «Ты справишься. Я знаю». И я верила ей, — вспоминает Саманта.

А Лина Джебисашвили назвала Елену обладательницей тончайшей души и вспомнила, как та яростно боролась за ее личное счастье и оберегала ее дочь.