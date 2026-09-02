НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

южн.

 748мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 87,00
EUR 100,83
Объявлена беспилотная опасность
Что горело в Брагине
Город из Лего: достроим Ярославль вместе?
Отказались от изъятия дома
Где провести роскошный корпоратив
Будут ли пироги на выборах
Как изменится ж/д сообщение в Москву
Новости Ярославля в MAX
Афиша концертов
Город Реконструкция центра «Чтобы выполнить качественно»: какие работы по благоустройству центра в Ярославле перенесут на 2027 год

«Чтобы выполнить качественно»: какие работы по благоустройству центра в Ярославле перенесут на 2027 год

Власти назвали срок завершения ремонта

184
Большую часть работ обещают завершить к 1 октября | Источник: Александр Куренной / 76.RUБольшую часть работ обещают завершить к 1 октября | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большую часть работ обещают завершить к 1 октября

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Большую часть ремонтных работ в центре Ярославля, связанных с благоустройством пешеходной зоны, должны завершить к 1 октября 2026 года. Об этом 2 сентября на заседании комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства сообщил директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев. Он добавил, что эта дата прописана в контракте.

«Основные работы будут выполнены в срок», — заверил Трубачев.

Единственный объект, ремонт которого перенесут на весну 2027 года, это фонтан у часовни Александра Невского.

«Чтобы выполнить работы качественно», — пояснил Трубачев.

В Ярославле создают единый пешеходный центр, часть улиц освободят от машин. Идея реализуют на участках улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. Для каждой новой пешеходной зоны придумали свой стиль. Улица Нахимсона — кинематографичная, а Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — «купеческая». Кирова станет улицей «памяти». Работы выполняет компания «Ярдормост». Муниципальный контракт с ними заключили 1 августа 2025 года. Его стоимость — свыше 1,4 миллиарда рублей.

По его словам, благоустройство центральных улиц сейчас находится на следующих стадиях:

  • улица Максимова — готовность 99%, осталось установить лавочку. Также идет исправление недочетов в укладке плитки;

  • улица Депутатская — полностью уложена плитка, идет наполнение малыми архитектурными формами, налаживание работы фонтана с тремя балеринами, установлена часть озеленения;

  • улица Нахимсона — уложена плитка, установлена часть малых архитектурных форм, устраняются недостатки в плиточном покрытии.

  • улица Андропова — на участке от улицы Нахимсона до Кирова уложено плиточное покрытие, ожидается поставка малых архитектурных форм. От Кирова до Максимова идет работа с подземными коммуникациями, скоро начнется укладка плитки;

  • Депутатский переулок — поменяли теплосети, плиточное покрытие в высокой степени готовности, предусмотрена установка малых архитектурных форм, фонарей;

  • Улица Кирова — приступили к укладке плитки;

  • площадь у часовни Александра Невского — идут работы на сетях, после этого начнется благоустройство.

Ранее мы показывали, как преобразился центр Рыбинска после благоустройства.

А вам нравится обновленный центр Ярославля?

Да
Нет
Еще не успел(а) заценить
Затрудняюсь ответить
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Благоустройство Пешеходный центр
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
20 минут
Очень прекрасно уже сегодня выглядит пешеходный центр Ярославля. Авторам спасибо от горожан.
Гость
36 минут
Ради Бога, лучше ничего не трогайте!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика
Мария Липчанская
Мнение
Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков
Елена Агафонова
Мнение
«У нас в селе семья из четырех человек столько получает». Сколько реально можно заработать на вахте и кому там больше платят
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Водопад в центре и самый милый театр в мире. Зачем снова и снова ехать в Тбилиси — советы туристки
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Рекомендуем