«Чтобы выполнить качественно»: какие работы по благоустройству центра в Ярославле перенесут на 2027 год

Большую часть работ обещают завершить к 1 октября Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большую часть ремонтных работ в центре Ярославля, связанных с благоустройством пешеходной зоны, должны завершить к 1 октября 2026 года. Об этом 2 сентября на заседании комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства сообщил директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев. Он добавил, что эта дата прописана в контракте.

«Основные работы будут выполнены в срок», — заверил Трубачев.

Единственный объект, ремонт которого перенесут на весну 2027 года, это фонтан у часовни Александра Невского.

«Чтобы выполнить работы качественно», — пояснил Трубачев.

В Ярославле создают единый пешеходный центр, часть улиц освободят от машин. Идея реализуют на участках улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. Для каждой новой пешеходной зоны придумали свой стиль. Улица Нахимсона — кинематографичная, а Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — «купеческая». Кирова станет улицей «памяти». Работы выполняет компания «Ярдормост». Муниципальный контракт с ними заключили 1 августа 2025 года. Его стоимость — свыше 1,4 миллиарда рублей.

По его словам, благоустройство центральных улиц сейчас находится на следующих стадиях:

улица Максимова — готовность 99%, осталось установить лавочку. Также идет исправление недочетов в укладке плитки;

улица Депутатская — полностью уложена плитка, идет наполнение малыми архитектурными формами, налаживание работы фонтана с тремя балеринами, установлена часть озеленения;

улица Нахимсона — уложена плитка, установлена часть малых архитектурных форм, устраняются недостатки в плиточном покрытии.

улица Андропова — на участке от улицы Нахимсона до Кирова уложено плиточное покрытие, ожидается поставка малых архитектурных форм. От Кирова до Максимова идет работа с подземными коммуникациями, скоро начнется укладка плитки;

Депутатский переулок — поменяли теплосети, плиточное покрытие в высокой степени готовности, предусмотрена установка малых архитектурных форм, фонарей;

Улица Кирова — приступили к укладке плитки;

площадь у часовни Александра Невского — идут работы на сетях, после этого начнется благоустройство.

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