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Город Атака БПЛА на Ярославль Губернатор Ярославской области рассказал, сколько вражеских БПЛА подавлено в регионе

Губернатор Ярославской области рассказал, сколько вражеских БПЛА подавлено в регионе

Беспилотная опасность все еще действует

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Сколько беспилотников подавили в Ярославской области | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUСколько беспилотников подавили в Ярославской области | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сколько беспилотников подавили в Ярославской области

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Днем 2 сентября в Ярославской области отразили атаку вражеских беспилотников.

«Все 4 беспилотника подавлены средствами РЭБ. Жертв и пострадавших нет», — уточнил глава региона Михаил Евраев.

При обнаружении фрагментов беспилотников ярославцев просят не приближаться к ним и не пользоваться рядом с ними телефонами. Нужно отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112.

«Подразделения Министерства обороны, сотрудники Министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности региона. В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — рассказал губернатор.

Днем 2 сентября в Ярославской области объявили беспилотную опасность. В целях безопасности был перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Из-за этого в Ярославле менялись маршруты движения общественного транспорта.

В 16:25 глава региона сообщил о снятии ограничений. Он уточнял, что на время атаки БПЛА в детских садах региона отменили прогулки. Также губернатор заявлял, что воспитанники детских садов и школьники остаются в здании учреждений до снятия режима «Непосредственная угроза». Как уже уточнялось, по состоянию на 2 сентября 16:39 непосредственной угрозы атаки в регионе нет.

Тем не менее в Ярославской области продолжает действовать беспилотная опасность.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Беспилотная опасность Атака БПЛА Губернатор Михаил Евраев
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Комментарии
10
Гость
20 минут
А Вы знаете, а я ему верю!
Гость
1 час
" Эх, раз да ещё раз..."
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