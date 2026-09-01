«Большой театр — совсем не большой, а цены — космос»: впечатления провинциала, которого разочаровала Москва

Москва не смогла в себя влюбить Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

«Москва — не Россия» — так любят говорить те, кто побывал в мегаполисе и сравнил его со своим «городком с периферии». Дискуссии о столице можно слышать постоянно — одни восхищаются ее красотой, другие ругают и не понимают, как тут можно жить.

Совсем недавно в Москве впервые побывал журналист 72.RU Анатолий Кузнецов, который до этого видел город только на фото или из окна самолета. О своих ожиданиях и реальных впечатлениях он рассказал в колонке. Далее — от первого лица.

Анатолий Кузнецов

В Москве мне не понравилось

В Москве до этого я не был ни разу, если не считать одной долгой пересадки в аэропорту, в течение которой успел пару часов прогуляться по центру и зайти на Красную площадь. Эта поездка тоже была не туристической, а рабочей, но за два дня мне всё-таки удалось найти время, чтобы прогуляться по городу и пропитаться столичным духом.

Что же я успел посмотреть? Конечно же, прошелся возле стен Кремля и заглянул на все центральные улочки. Погулял по Петровке, Лубянке, Охотному ряду, Старому и Новому Арбату. Дошел до Московского зоопарка, бывшего здания гостиницы «Украина» и Белого дома.

Чуть-чуть открыточного вида Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Еще совсем немножко я погулял в парке Зарядье и отдельно побывал также на экскурсии в Ленинской библиотеке — очень, кстати, интересной. И теперь могу сказать: в Москве мне не понравилось.

А почему?

Для начала о том, что порадовало, — Москва очень красивая. Это правда. Очень чисто, опрятно, никаких тебе развалин в самом центре, плитка опять же всегда свежая. Про это только ленивый не пошутил, повторяться не хочется. Там, где что-то не доделано, кипит стройка: постоянно где-то стучат, что-то перекладывают, штукатурят, красят и так далее.

А еще метро просто прекрасное. Честно, больше всего мне понравилось именно там. Пользоваться им удобно, вся система его устройства интуитивно понятна. До этого я катался только в екатеринбургском метрополитене, а там всего одна ветка и парочка станций — скучно. В общем, в метро я влюбился.

Спускаться в подземку почему-то было очень приятно Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

А сама атмосфера в городе такая: вечный бег, толпы людей на улицах и в общественном транспорте, крики, музыка, бесконечные мигалки на крышах дорогих авто и черные кортежи. Ни в одном месте я не видел столько дорогих тачек, как здесь. Кажется, будто все деньги и ресурсы страны собрались в одном месте — ЦАО Москвы.

Здесь же, в центре, просто толпы полиции. Крепкие мужчины в бронежилетах, с дубинками и автоматами, зорко следящие, «чтоб никто ничего не эт самое». Силовики дежурят на Красной площади, на каждой улице и у КПП разных ведомств, где человек в форме строго смотрит на каждого проходящего мимо туриста или местного.

Дом приемов Правительства Российской Федерации. Выглядит не очень гостеприимно Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Некоторые здания и места, которые в голове я представлял совсем иначе, в реальности выглядели… обычно. Например, Большой театр — ну да, красивый, но какой-то совсем и не большой, а даже маленький. Размером он с наш Тюменский драмтеатр, в общем-то. Не впечатлился.

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Или я вот с детства слышу про Арбат. Погулял — ну да, пешеходная улица. Обычная, не хуже местной. Отличается только тем, что здесь у каждой девочки и мальчика в руке пакетик из дорогого бутика и брендовая одежда. А главная прогулочная улица Казани даже лучше, и гулять по ней приятнее. Если уж и гулять, то по Петровке, — она и красивее, и уютнее.

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Отдельный разговор — сталинские высотки. Они очень красивые… и страшные. Они будто изначально задуманы для того, чтобы давить на тебя своей громадностью и величием. Среди этого всего еще сильнее чувствуешь себя каким-то маленьким и беспомощным.

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Слишком большой город

Я останавливался в районе Белорусского вокзала. Это, наверное, близко к центру — москвичи, рассудите. Но в любом случае добираться оттуда до любого места долго — 30–40 минут. В Тюмени за это время можно весь город объехать! Ну и зачем мне жить в городе, где я большую часть жизни проведу в машине или поезде?

А кстати, где тут вообще люди живут? В центре строят гигантские небоскребы, где квартира стоит под миллиард рублей (!). Едва ли у многих есть на это деньги. Вот и получается, что москвичи снуют по центру, бегают, ходят по красоте, а потом едут за МКАД — в свои унылые коробочки и человейнички, ровно как и все остальные россияне. Ощущение, что в той самой открыточной Москве вообще никто не живет!

Здание правительства Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

И, кстати, из разговоров с местными это подтверждается. Услышал несколько историй о том, что многие жители этого города на Красной площади-то ни разу не были и дальше своего спальника никуда не выезжали. Странное какое-то место получается: красиво, чисто, уютно, но доступно и интересно только единицам. Для меня это слишком большой город.

Или вот цены, например. Да, есть тут и дешевые сети, но центр пестрит «Азбуками вкуса». Я решил зайти и ахнул: 400 граммов малины — 1120 рублей, печенье — 1700 рублей. Вроде обычные продукты, почему такой ценник? Не понимаю.

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

У Белорусского вокзала уже вечером я встретил вот такую очередь из людей. Это волонтеры кормили бездомных. Совсем рядом с этим местом находятся дорогие отели, ЦУМ, где готовы продать сумочку за миллион, Кремль и модные рестораны.

Вот такой вот я увидел Москву — банально, но мне действительно она показалась непохожей на ту Россию, которую мы все привыкли видеть за окном. Плохо это или хорошо, судить не берусь.

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU