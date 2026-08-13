«Удостоен награды»: за что Владимир Путин отметил президента ярославского «Локомотива»

Президента ярославского клуба «Локомотив» Юрия Яковлева наградили орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
«Указом президента России Юрий Николаевич удостоен государственной награды за заслуги в области физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу», — рассказали в «Локомотиве».
Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в различных направлениях, а также граждане — за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.
Свою карьеру Юрий Яковлев начал как игрок. Он провел одиннадцать сезонов в составе команды, был капитаном.
«В 1990 году возглавил ярославский клуб. Под его руководством „Локомотив“ трижды становился чемпионом России, а также два года подряд завоевывает Кубок Гагарина», — рассказали в «Локомотиве».
После повторного чемпионства «Локомотива» Юрию Яковлеву было решено присвоить звание «Почетный гражданин Ярославской области». Это звание считается высшей наградой региона.
Мы рассказывали, на что имеют право почетные граждане Ярославской области.
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов оценил подготовку ярославского ХК «Локомотив» к предстоящему сезону. По его мнению, у клуба есть все шансы взять третий Кубок Гагарина подряд.