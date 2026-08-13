«Удостоен награды»: за что Владимир Путин отметил президента ярославского «Локомотива»

Владимир Путин отметил главу ярославского «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Президента ярославского клуба «Локомотив» Юрия Яковлева наградили орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

«Указом президента России Юрий Николаевич удостоен государственной награды за заслуги в области физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу», — рассказали в «Локомотиве».

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в различных направлениях, а также граждане — за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

Свою карьеру Юрий Яковлев начал как игрок. Он провел одиннадцать сезонов в составе команды, был капитаном.

«В 1990 году возглавил ярославский клуб. Под его руководством „Локомотив“ трижды становился чемпионом России, а также два года подряд завоевывает Кубок Гагарина», — рассказали в «Локомотиве».

После повторного чемпионства «Локомотива» Юрию Яковлеву было решено присвоить звание «Почетный гражданин Ярославской области». Это звание считается высшей наградой региона.

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