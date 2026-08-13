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Спорт «Удостоен награды»: за что Владимир Путин отметил президента ярославского «Локомотива»

«Удостоен награды»: за что Владимир Путин отметил президента ярославского «Локомотива»

Глава страны выпустил указ

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Владимир Путин отметил главу ярославского «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВладимир Путин отметил главу ярославского «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Владимир Путин отметил главу ярославского «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Президента ярославского клуба «Локомотив» Юрия Яковлева наградили орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

«Указом президента России Юрий Николаевич удостоен государственной награды за заслуги в области физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу», — рассказали в «Локомотиве».

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в различных направлениях, а также граждане — за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

Свою карьеру Юрий Яковлев начал как игрок. Он провел одиннадцать сезонов в составе команды, был капитаном.

«В 1990 году возглавил ярославский клуб. Под его руководством „Локомотив“ трижды становился чемпионом России, а также два года подряд завоевывает Кубок Гагарина», — рассказали в «Локомотиве».

После повторного чемпионства «Локомотива» Юрию Яковлеву было решено присвоить звание «Почетный гражданин Ярославской области». Это звание считается высшей наградой региона.

Мы рассказывали, на что имеют право почетные граждане Ярославской области.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов оценил подготовку ярославского ХК «Локомотив» к предстоящему сезону. По его мнению, у клуба есть все шансы взять третий Кубок Гагарина подряд.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив Президент Владимир Путин Юрий Яковлев Указ
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Комментарии
4
Гость
57 минут
Как бы ЮНЯ ни хаяли, он достоин награды и уважения. Во многом, благодаря ему, мы имеем эту команду и этот клуб. И ещё Лисицыну А. И., я благодарен за клуб,команду и "Арену - 2000". Нам повезло, что в одном месте и одно время встретились эти два человека. Думаю, что болельщики с высоты пройденного пути, оценят заслуги этих двух людей перед Ярославским хоккеем.
Гость
59 минут
Теперь пора и на пенсию . Освободить дорогу молодым .
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