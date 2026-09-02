Пуговка из «Папиных дочек» тайно вышла замуж. Но совсем не по любви

24-летняя Екатерина Старшова, которую зрители помнят по роли Пуговки в сериале «Папины дочки» (12+), неожиданно раскрыла довольно насыщенную главу своей биографии: актриса успела выйти замуж и развестись. Причем широкой публике обо всём этом стало известно уже постфактум.
Подробностями Екатерина поделилась в ролике с неожиданными фактами о себе. Помимо актерской карьеры, Старшова профессионально занимается фигурным катанием и однажды получила контракт на участие в ледовых представлениях на круизном лайнере. Правда, раньше сама идея отправиться в такое путешествие ее совсем не вдохновляла.
«Лет до 17 я боялась круизных лайнеров. Сами понимаете, не хочется погибать, лежа на двери в ледяном океане, ну вы поняли. Я уже слышала раньше про ледовые шоу на кораблях, но думала, что никогда не решусь на этот эксперимент. Плохо думала.
Скажу честно, привлекла зарплата и возможность вернуться в чисто ледовое шоу без связи с цирком. Жонглирования и моноцикла с меня хватило к тому времени. Я была очень рада, когда подписала контракт. Была очень не рада собирать документы, получать визу: стресс. Но всё удалось», — поведала она.
Чтобы без лишних сложностей жить на борту вместе со своим партнером по фигурному катанию, Екатерина решила официально оформить отношения. Подготовка к церемонии заняла несколько дней, а сама регистрация прошла в Грузии. Романтическая сторона вопроса, судя по объяснению Старшовой, была явно не главной.
«Я выхожу замуж в Грузии, готовясь к свадьбе неделю. У меня было такое же лицо, как у вас сейчас. Спойлер: я уже развелась. Мой бывший муж — это мой бывший партнер, с которым я каталась в паре», — призналась актриса.
Затем Старшова объяснила, почему они вообще решили оформить отношения. Официальный статус супругов помогал решить бытовой вопрос на судне, где для членов команды действовали свои требования к совместному размещению.
«Свадьба была самым доступным способом упростить оформление совместного проживания на круизном лайнере. Да, там свои правила», — заключила девушка.
Сначала имя бывшего мужа Екатерина называть не стала. Позднее издание Super выяснило, что речь идет о 28-летнем москвиче Василии Галанкине. Он занимается фигурным катанием и цирковыми выступлениями, а также окончил Высшую школу экономики по направлению «коммуникации, медиа и дизайн».
Галанкин работает в американской компании Willy Bietak Productions, которая занимается постановкой крупных ледовых программ и созданием мобильных катков, а ее штаб-квартира находится в Санта-Монике в Калифорнии.
Старшова и Галанкин давно были знакомы по работе на льду. Их совместные фотографии появлялись еще в августе 2018 года, а в прошлом году они участвовали в одном ледовом проекте. Сейчас, судя по публикациям Василия, у него уже другие отношения.
При этом роман Екатерины и Василия когда-то выглядел вполне серьезным. Три года назад актриса рассказывала, что они были вместе уже пять лет, хотя спешить в ЗАГС тогда не собирались.
«Несмотря на то что мы очень давно друг друга знали, мы не очень много времени проводили вне катка. Так сложилось, что у нас начались отношения. Мы вместе уже пять лет. Предложения руки и сердца пока не было. Не уверена, что я вообще понимаю, насколько нужны брак и свадьба», — рассказывала тогда актриса.
В итоге Старшова проверила необходимость официального брака на практике и довольно быстро получила ответ на собственный давний вопрос. Свадьба помогла решить вопрос с проживанием на лайнере, а после завершения этой истории супруги развелись.