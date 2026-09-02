Пуговка из «Папиных дочек» тайно вышла замуж. Но совсем не по любви

Катя Старшова призналась, что вышла замуж за партнера-фигуриста, но уже расторгла брак Источник: Катя пробует / T.me

24-летняя Екатерина Старшова, которую зрители помнят по роли Пуговки в сериале «Папины дочки» (12+), неожиданно раскрыла довольно насыщенную главу своей биографии: актриса успела выйти замуж и развестись. Причем широкой публике обо всём этом стало известно уже постфактум.

Подробностями Екатерина поделилась в ролике с неожиданными фактами о себе. Помимо актерской карьеры, Старшова профессионально занимается фигурным катанием и однажды получила контракт на участие в ледовых представлениях на круизном лайнере. Правда, раньше сама идея отправиться в такое путешествие ее совсем не вдохновляла.

Актриса прославилась ролью Пуговки в «Папиных дочках» Источник: Катя пробует / T.me

«Лет до 17 я боялась круизных лайнеров. Сами понимаете, не хочется погибать, лежа на двери в ледяном океане, ну вы поняли. Я уже слышала раньше про ледовые шоу на кораблях, но думала, что никогда не решусь на этот эксперимент. Плохо думала.

Скажу честно, привлекла зарплата и возможность вернуться в чисто ледовое шоу без связи с цирком. Жонглирования и моноцикла с меня хватило к тому времени. Я была очень рада, когда подписала контракт. Была очень не рада собирать документы, получать визу: стресс. Но всё удалось», — поведала она.

После сериала Екатерина сфокусировалась на карьере артистки ледовых шоу Источник: Катя пробует / T.me

Чтобы без лишних сложностей жить на борту вместе со своим партнером по фигурному катанию, Екатерина решила официально оформить отношения. Подготовка к церемонии заняла несколько дней, а сама регистрация прошла в Грузии. Романтическая сторона вопроса, судя по объяснению Старшовой, была явно не главной.

«Я выхожу замуж в Грузии, готовясь к свадьбе неделю. У меня было такое же лицо, как у вас сейчас. Спойлер: я уже развелась. Мой бывший муж — это мой бывший партнер, с которым я каталась в паре», — призналась актриса.

Мужем Старшовой, как выяснили СМИ, стал Василий Галанкин Источник: vasilii_galankin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Затем Старшова объяснила, почему они вообще решили оформить отношения. Официальный статус супругов помогал решить бытовой вопрос на судне, где для членов команды действовали свои требования к совместному размещению.

«Свадьба была самым доступным способом упростить оформление совместного проживания на круизном лайнере. Да, там свои правила», — заключила девушка.

Сначала имя бывшего мужа Екатерина называть не стала. Позднее издание Super выяснило, что речь идет о 28-летнем москвиче Василии Галанкине. Он занимается фигурным катанием и цирковыми выступлениями, а также окончил Высшую школу экономики по направлению «коммуникации, медиа и дизайн».

Галанкин работает в американской компании Willy Bietak Productions, которая занимается постановкой крупных ледовых программ и созданием мобильных катков, а ее штаб-квартира находится в Санта-Монике в Калифорнии.

Старшова и Галанкин давно были знакомы по работе на льду. Их совместные фотографии появлялись еще в августе 2018 года, а в прошлом году они участвовали в одном ледовом проекте. Сейчас, судя по публикациям Василия, у него уже другие отношения.

При этом роман Екатерины и Василия когда-то выглядел вполне серьезным. Три года назад актриса рассказывала, что они были вместе уже пять лет, хотя спешить в ЗАГС тогда не собирались.

Пара вместе выступала на круизном лайнере Источник: vasilii_galankin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Несмотря на то что мы очень давно друг друга знали, мы не очень много времени проводили вне катка. Так сложилось, что у нас начались отношения. Мы вместе уже пять лет. Предложения руки и сердца пока не было. Не уверена, что я вообще понимаю, насколько нужны брак и свадьба», — рассказывала тогда актриса.